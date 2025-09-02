Liudmila Karadag, fondatoarea clubului de fotbal feminin din Ceadîr-Lunga, a aderat la echipa „Respect Moldova”

09:10

Două persoane au murit, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un accident. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:00, la intrarea în localitatea Cosăuți, din raionul Soroca, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, preliminar s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 25 de ani, […]