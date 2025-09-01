După discuțiile cu Xi și Modi, Putin afirmă că pentru pacea în Ucraina trebuie abordat subiectul extinderii NATO
Ziarul de Garda, 1 septembrie 2025 22:10
Președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile cu Xi Jinping din China și Narendra Modi din India, a declarat luni, 1 septembrie, că pentru a se putea instaura o pace durabilă în Ucraina trebuie abordată problema extinderii NATO spre est, relatează Reuters. Vorbind la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, Putin...
• • •
Acum o oră
22:10
Acum 2 ore
21:10
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk, atacată de armata rusă: 3 morți și 4 răniți. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:02 Pe 1 septembrie, trupele ruse au atacat regiunea Dnipropetrovsk cu ajutorul dronelor, artileriei și bombelor aeriene. În urma atacurilor, trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, scrie hromadske cu referire la administrația militară regională din Dnipropetrovsk. Astfel, în noaptea de 1 septembrie, armata rusă a lovit Pokrovsk cu o dronă...
Acum 4 ore
20:20
Pentru prima dată în ultimii trei ani, presa de stat rusească a publicat un video cu Ianukovici: acesta susține tezele lui Putin, exprimate la summitul SCO # Ziarul de Garda
Pentru prima dată în trei ani, mass-media de stat din Rusia a publicat un videoclip cu fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia în 2014. Înimaginile video, fostul președinte al Ucrainei a făcut declarații prin care susține tezele lui Putin, exprimate la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din...
19:30
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la data de 1 septembrie 2025 este de 3 299 396, anunță Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) într-un comunicat. Din numărul total de alegători înscriși în registru, 2 763 678 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. „Diferența cuprinde persoanele...
19:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ Partidul Victoriei Furtună, exclus definitiv | Vizita lui Ceban la Roma, detalii noi | Concurenții lansați în campanie # Ziarul de Garda
Până pe 26 septembrie, vă vom aduce, pe scurt, cele mai importante știri din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În această ediție vorbim, printre altele, despre decizia Curții Supreme de Justiție în privința partidului condus de Victoria Furtună și vă prezentăm detalii noi despre vizita lui Ion Ceban la Roma.
Acum 6 ore
18:20
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, anunță Președinția într-un comunicat. În cadrul vizitei, printre altele, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European. Conform agendei vizitei, Maia Sandu va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni. Totodată, Președinta Maia Sandu se...
17:40
VIDEO/ Cursele neautorizate de pe Drumul Băcioiului, în vizorul Poliției. Peste 50 de șoferi, depistați cu abateri de la regulamentul circulației rutiere # Ziarul de Garda
Polițiștii de patrulare au desfășurat în seara zilei de duminică, 31 august, o „amplă acțiune” de supraveghere a traficului rutier, vizând șoferii care participă la curse neautorizate și pun în pericol siguranța altor participanți la trafic. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), raziile au avut loc pe traseul M-3...
17:10
Circa 52,5 de miliarde lei au fost încasate în primele 8 luni ale anului 2025 la Bugetul public național (BPN). Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, a fost înregistrată o creștere de 6,4 miliarde de lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului 2024. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde...
17:00
LIVE TEXT/ Organele de drept din Ucraina acuză „o posibilă implicare” a serviciilor secrete rusești în cazul uciderii fostului președinte al Radei Supreme de la Kiev. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:52 Reprezentanții Serviciului de Securitate (SBU), Poliției Naționale și Procuraturii Generale din Ucraina consideră că serviciile secrete rusești ar putea fi implicate în cazul omorului lui Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului de la Kiev. Serviciul de Securitate al Ucrainei a emis un comunicat în care susține că informațiile respective au fost obținute de...
Acum 8 ore
16:10
Luna septembrie vine cu temperaturi ridicate în raioanele din centrul și sudul țării. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, în perioada 2-3 septembrie, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C. Totodată, până pe 4 septembrie este valabil codul galben de pericol de incendiu...
16:00
Avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, nevoit să aterizeze la Plovdiv pe baza hărților pe hârtie, din cauza unei posibile interferențe rusești # Ziarul de Garda
O presupusă interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times citând trei oficiali familiarizați cu situația, conform G4Media. Un avion care o transporta pe...
15:50
Noul procuror-șef al PA, Marcel Dumbravan, a fost numit oficial în funcție de către procurorul general # Ziarul de Garda
Noul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, a fost numit luni, 1 septembrie, oficial în funcție și prezentat colectivului de procurori de procurorul general Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de la Procuratura Generală, Machidon a adresat un mesaj de felicitare noului procuror Anticorupție, subliniind importanța acestei instituții. „Activitatea PA este una de maximă responsabilitate și...
15:50
Acordul moldo-italian de securitate socială, care prevede pensii pentru limită de vârstă și pensii de urmaș, a intrat în vigoare. Autoritățile anunță sesiuni de consultanță pentru cetățenii moldoveni # Ziarul de Garda
Începând de luni, 1 septembrie 2025, a intrat oficial în vigoare Acordul dintre R. Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) au venit cu mai multe precizări în acest sens. Conform unui comunicat al Ministerului, persoanele eligibile vor putea beneficia, în baza acordului, de pensii pentru limită...
15:40
15:00
Moldova Business Week 2025: 10 ani de parteneriate, peste 30 de evenimente și delegați din peste 25 țări # Ziarul de Garda
Au rămas zile numărate până la cel mai important forum economic al Republicii Moldova – Moldova Business Week 2025 organizat de Agenția de Investiții. În perioada 15–19 septembrie, la Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, evenimentul aniversar va reuni delegați din peste 20 de țări de pe 3 continente, reprezentanți ai mediului de...
Acum 12 ore
14:50
LIVE TEXT/ Zelenski se va întâlni la Paris cu liderii europeni pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina – presa internațională. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:42 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Paris cu liderii europeni, a declarat o sursă pentru AFP, în contextul eforturilor internaționale de a negocia încheierea războiului provocat de Rusia în Ucraina, notează presa internațională. „Planificăm o astfel de întâlnire” între Zelenski și liderii europeni, a spus un oficial sub protecția anonimatului,...
14:40
Energocom este de astăzi furnizorul oficial al gazelor naturale, preluând rolul Moldovagaz # Ziarul de Garda
Începând de luni, 1 septembrie, S.A. Energocom devine furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), anunță compania deținută de către stat, într-un comunicat de presă. Contractele existente ale consumatorilor cu S.A. Moldovagaz rămân valabile, fiind preluate de S.A. Energocom fără necesitatea reîncheierii...
14:20
Cum a ajuns Ion Ceban la Roma? Cu titlu excepțional, Italia i-a acordat o viză limitată. Precizările Ministerului de Externe al României # Ziarul de Garda
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, căruia în luna iulie i s-a interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a anunțat duminică, 31 august, că se află într-o vizită de lucru la Roma, Italia. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, acesta a...
14:10
Noul an de studii a început fără incidente în cele opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, anunță Promo-LEX: „Riscurile persistă” # Ziarul de Garda
Promo-LEX anunță că anul școlar 2025-2026 a început fără incidente în cele opt școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, subordonate Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Astfel, reprezentanții Asociației susțin într-un comunicat faptul că se atestă „o evoluție pozitivă pentru elevi, părinți și cadrele didactice, care își reiau activitatea într-un climat de calm...
13:10
Peste 800 de persoane au fost ucise și peste 2800 rănite în unul dintre cele mai puternice cutremure din Afganistan, au anunțat luni, 1 septembrie, autoritățile, în timp ce elicopterele transportau răniții la spital după ce aceștia au fost scoși din dărâmăturile care erau căutate în căutarea supraviețuitorilor, a transmis Reuters. Cutremurul cu magnitudinea de...
12:50
Platforma DA rămâne fără organizațiile teritoriale din raionul Fălești. Mai mulți consilieri locali au aderat la PSDE # Ziarul de Garda
Echipa Platformei Demnitate și Adevăr (DA) din raionul Fălești a aderat la Partidul Social Democrat European (PSDE), a anunțat formațiunea. Este vorba de președinte interimar al Platformei DA din raionul Fălești, Grigore Lîsîi, un consilier raional și nouă locali, dar și toate structurile teritoriale primare ale Platformei DA din acest raion. „Salutăm aderarea noilor colegi...
12:00
LIVE TEXT/ Autoritățile militare ucrainene susțin că au distrus două elicoptere rusești Mi-8 și au lovit un remorcher în Crimeea. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a distrus două elicoptere rusești Mi-8 și a lovit o navă în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. „Un alt rezultat al operațiunilor sistematice ale unității speciale din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei pe teritoriul Crimeii temporar ocupate: a fost lovită baza aeriană...
11:50
11:10
DOC/ Un fost primar al comunei Negureni rămâne fără averea nejustificată de aproape un MILION de lei. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Nord a respins apelul depus de ex-primarul comunei Negureni, raionul Telenești, Grigore Munteanu, soția acestuia și persoanele aflate la întreținere împotriva unei hotărâri a Judecătoriei Orhei prin care averea nejustificată a fostului funcționar, de aproape un milion de lei, a fost confiscată în folosul statului, informează Autoritatea Națională de Integritate (ANI) printr-un...
11:00
Modernizarea agriculturii și facilitarea accesului produselor moldovenești pe piața UE, discutate de către comisarul european pentru Agricultură și Alimentație cu șefa statului # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, s-a întâlnit luni, 1 septembrie, cu președinta Maia Sandu, pentru a discuta despre oportunitățile de dezvoltare a sectorului agricol din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă publicat de Delegația UE la Chișinău. Printre subiectele-cheie abordate în discuția dintre oficiali s-au numărat modernizarea agriculturii, adaptarea la schimbările...
10:50
10:40
10:30
Accident rutier grav în raionul Soroca: Șoferul unui BMW și pasagerul acestuia au murit după ce mașina a derapat într-un canal de scurgere a apelor pluviale # Ziarul de Garda
Un accident rutier grav s-a produs duminică seară, 31 august, la intrarea în satul Cosăuți, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un bǎrbat de 25 de ani ce se afla la volanul unui BMW, pe traseu, la intrarea în satul Cosăuți, având exces de viteză, a pierdut...
10:20
Anul școlar 2025–2026 a început în peste 1200 de instituții de învățământ. În acesta an de studii vor activa peste 30 de mii de cadre didactice # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informațional de Management în Educație, procesul educațional în învățământul general a început în 1183 de instituții. În clasa I s-au înscris circa 30 765 de copii, totodată, în acest an activează 30 779 de cadre didactice, anunță luni, 1 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). ...
10:10
ZdG NU acceptă publicitate politică în campania electorală pentru alegerile parlamentare 2025 # Ziarul de Garda
ZdG a decis că NU va accepta publicitate politică și electorală nici în această campanie electorală. Decizia a fost luată pentru că nu pot fi asigurate condiții de respectare a integrității și transparenței activității financiare a tuturor concurenților electorali. ZdG este o redacție care și-a asumat respectarea normelor deontologice, a eticii profesionale, dar și a...
Acum 24 ore
09:40
A introdus pe teritoriul țării patru loturi de sisteme de minare Bitcoin. Un bărbat, condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare și obligat să achite peste 800 de mii de lei pentru contrabandă # Ziarul de Garda
Un director de companie a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare condiționată pe un termen de probațiune de trei ani, într-un dosar de contrabandă. Sentința a fost pronunțată pe 29 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Sentința nu a fost publicată deocamdată pe portalul instanțelor de judecată. Acțiunea civilă înaintată de...
09:30
Elevii, studenții, profesorii și părinții au fost felicitați cu ocazia începutului noului an de studii # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și premierul Dorin Recean felicită toți elevii, studenții, cadrele didactice și părinții cu ocazia începutului noului an școlar 2025–2026. „Acest an școlar marchează o etapă importantă în dezvoltarea educației din R. Moldova – cu investiții în infrastructură, resurse moderne pentru elevi și profesori, dar și cu programe noi care pun...
09:20
Directorul Spitalului Clinic Bălți, cercetat într-un dosar de abuz în serviciu și trafic de influență, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Directorul Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, bănuit într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților de la Judecătoria Bălți, pronunțată sâmbătă, 30 august, scrie nordnews.md. Potrivit materialelor cauzei, Brînza este bănuit de abuz în serviciu, trafic de influență și...
09:00
LIVE TEXT/ Două persoane au murit în bombardamentele rusești din Zaporijjea. Un suspect în cazul omorului fostului președinte al Parlamentului Ucrainei a fost reținut. Război în Ucraina, ziua 1286 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:50 Două persoane au murit în urma bombardamentelor rusești din districtul Polohî, regiunea Zaporijjea, anunță șeful Administrației militare din Zaporijjea, Ivan Fedorov. „Rușii au atacat satul Omelnîk cu rachete de croazieră. Locuințele au fost distruse. Într-una dintre ele a murit un cuplu de 64 de ani”, a spus oficialul ucrainean. UPDATE 08:25 Un suspect...
08:20
Anul de învățământ 2025–2026 începe luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de educație din țară. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat anterior că prima lecție din noul an școlar va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, atât publice, cât și private. Autoritățile din educație...
Ieri
18:00
VIDEO/ Poezia „În limba ta”, recitată la Expoziția Mondială de la Osaka, de vizitatorii japonezi dar și din alte țări # Ziarul de Garda
Omagiu limbii române la Expoziția Mondială de la Osaka. Mai mulți vizitatori din diverse țări au recitat poezia „În limba ta”, de Grigore Vieru. La Expoziția Mondială de la Osaka, vizitatori japonezi, cetățeni moldoveni, dar și din alte țări au recitat împreună poezia „În limba ta” de Grigore Vieru. „Un moment de emoție și mândrie,...
17:20
Comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, efectuează prima sa vizită în R. Moldova # Ziarul de Garda
Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație va efectua prima sa vizită în R. Moldova în perioada 31 august – 2 septembrie, anunță Delegația UE în R. Moldova. Oficialul va vizita întreprinderi și asociații agricole, producători și exportatori de fructe, dar și un Grup de Acțiune Locală din Ștefan Vodă. Totodată, Comisarul va vizita...
17:00
LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă districtul Kupiansk, rănind două persoane. Război în Ucraina, ziua 1285 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra districtului Kupiansk din regiunea Harkiv. Parchetul regional Harkiv a raportat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform. „Conform anchetei, pe 31 august, în jurul orei 10:50, forțele armate ruse au bombardat satul Nechvolodivka din districtul Kupiansk. Un bărbat în vârstă de 47 de ani...
16:30
Kaja Kallas, vicepreședinta Comisiei Europene, a anunțat pe 30 august numirile a 5 cadre didactice de rang înalt în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și numirile a 36 de șefi de delegație și 2 șefi adjuncți de delegație ai Uniunii Europene. Printre aceștia se numără și noua ambasadoare desemnată a UE în...
15:40
15:30
14:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă, 30 august, că va emite un ordin executiv care va impune fiecărui alegător să prezinte actul de identitate. Mai mult, va fi interzis votul prin corespondență, potrivit Reuters. „Actul de identitate trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPȚII! Voi emite un ordin executiv în acest scop”,...
14:20
Experimentul lui Slava Sambriș: cum o glumă între prieteni s-a transformat într-o lecție despre credulitate și vulnerabilitatea presei # Ziarul de Garda
O simplă scenă regizată la o aniversare – o „cerere în căsătorie” improvizată și difuzată live pe rețele sociale – s-a transformat, în câteva ore, într-o știre de tabloid preluată de portaluri din R. Moldova și România, stârnind sute de reacții online. Regizorul Slava Sambriș a folosit această situație pentru a transforma o glumă într-un...
13:40
LIVE TEXT/ În regiunea Donețk au avut loc 33 de bombardamente într-o zi, iar o persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1285 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 În regiunea Donețk au avut loc 33 de bombardamente într-o zi, iar o femeie a fost ucisă, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. „În ultima zi, salvatorii din regiunea Donețk au stins 11 incendii cauzate de bombardamentele rusești. În Iverske, trupul unei femei decedate a fost recuperat din dărâmăturile unei case distruse de...
13:10
CEC face apel către reprezentanții cultelor religioase: „Este interzisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești” # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase prin care reamintește despre obligația respectării Codului electoral și a legislației conexe, care interzic expres desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală. Comisia subliniază că, potrivit legislației R. Moldova, biserica...
12:50
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională # Ziarul de Garda
De Ziua Limbii Române, Președinta R. Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de...
12:30
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Emisiunea comemorativă este realizată în contextul Anului Mihai Eminescu, prilejuit de aniversarea a 175-a de la nașterea poetului. Moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o...
12:00
Decizie definitivă a CSJ: Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va participa la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Pe 30 august, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CSJ este definitivă și irevocabilă. Pe 30 august, Curtea Supremă...
11:50
Marea Dictare Națională 2025: textul dictării, din proza lui Vladimir Beșleagă. Nicușor Dan a fost prezent în PMAN alături de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova, a început. La eveniment au fost prezenți peste 2000 de participanți, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Potrivit informațiilor expuse în timpul dictării, în 25 de...
11:30
Dumitru Popa. Despre acest om se vorbește că este extrem de curajos, onest, că e un luptător neinvincibil. E omul care, în 1989, fiind un simplu muncitor la Combinatul „Iscoj” din Chișinău, a reușit să rostească o pledoarie dedicată limbii române, nemaiauzită până atunci în Piața Victoriei (n.r., azi – PMAN). Acei ani, acea luptă,...
