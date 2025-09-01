Pentru prima dată în ultimii trei ani, presa de stat rusească a publicat un video cu Ianukovici: acesta susține tezele lui Putin, exprimate la summitul SCO

10:50

În spațiul public se vehiculează ideea că alegerile parlamentare din 28 septembrie ar fi deja „decise”, că diaspora ar putea influența fraudulos rezultatele sau că CEC ar lucra în favoarea unui partid. Într-un interviu pentru podcastul Detectorul de Falsuri al Ziarului de Gardă, Pavel Postica, membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a respins aceste acuzații...