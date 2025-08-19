Șofatul în stare de ebrietate – a doua cea mai frecventă infracțiune în R. Moldova
În prima jumătate a anului 2025, cele mai frecvente infracțiuni comise în Republica Moldova rămân furturile, conducerea în stare de ebrietate și escrocheriile. Dacă unele categorii de infracțiuni, precum escrocheria și cele legate de droguri, sunt în creștere, altele – cum ar fi furturile și șofatul în stare de ebrietate – înregistrează o scădere. Cele [...]
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Evenimentul va avea loc pe 31 august 2025, începând [...]
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau o săptămână, recomandă G4Food. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 18-24 august. Lista de cumpărături pentru meniul săptămânii Fructe de sezon: caise, piersici, pepene verde și galben Fructe de import [...]
Îngrijirea părului este esențială pentru a-l menține sănătos și strălucitor. O mască de păr poate oferi hidratare, nutriție și reparare, iar prepararea uneia acasă este simplă și distractivă! Iată o rețetă ușor de realizat pentru o mască de păr hrănitoare, care se potrivește tuturor tipurilor de păr, de la City Femme by Oana Bonu. Masca [...]
În fața valului tot mai agresiv de dezinformare, război hibrid și infiltrare ideologică de inspirație rusă, este necesar un răspuns ferm, lucid și valoric din partea celor care cred în libertate, suveranitate, democrație și în alianța euro-atlantică, transmit organizatorii conferinței „Alături de Republica Moldova: Alianța pentru Adevăr și Libertate” Evenimentul va avea loc luni, 18 [...]
Dorești să înveți mai multe despre domeniul electoral? Crezi că poți contribui la dezvoltarea unei noi generații de actori electorali educați în spiritul unei democrații electorale veritabile? Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” cu suportul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău anunță înscrierea la Școala electorală pentru tineri, ediția 2025. Când? Unde? Școala [...]
Paul Pettitt, arheolog britanic, revine pentru a doua oară în Republica Moldova, în satul Climăuții de Jos, în căutarea urmelor mamuților. Ambasada Marii Britanii la Chișinău a publicat un scurt videoclip care vă invită să descoperiți o zi din viața celui ce scoate la lumină tainele ascunse în adâncurile pământului nostru. Se presupune că în [...]
Un număr tot mai mare de consumatori optează pentru achiziții online, fie prin intermediul site-urilor și aplicațiilor, fie prin telefon, e-mail sau rețele de socializare, cumpărând produse precum electrocasnice, articole vestimentare, cărți, bilete de avion sau chiar servicii turistice. Acest mod de cumpărare este comod, însă implică și anumite riscuri. Din acest motiv, legislația Republicii [...]
„Am simțit că locul meu e aici și am ales să mă întorc.” Istoria Marcelei, tânăra care a lăsat SUA pentru a dezvolta o afacere made in Moldova # ZdGust
Marcela Mastac este o tânără antreprenoare din R. Moldova. Deși a studiat marketing, comunicare și a locuit o perioadă în SUA, Marcela a ales să se întoarcă în R. Moldova pentru a-și îndeplini visul de a crea produse autentice, durabile și pline de povești. „Viața mea s-a scris mai mult din întâmplări decât din planuri”, [...]
Inteligența Artificială a creat de la zero antibiotice inovatoare împotriva gonoreei și a stafilococului auriu # ZdGust
O echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a folosit Inteligența Artificială de tip generativ pentru a obține două noi potențiale antibiotice, care ar putea ucide gonoreea rezistentă la medicamente și SURM (Staphilococcus aureus rezistent la meticilină), transmite Mediafax.ro. Medicamentele au fost concepute atom cu atom de către AI și au ucis [...]
Copiii de acasă și din diasporă au participat la taberele de vară #AcasăCamp, în perioada 14 iulie – 15 august. Evenimentele sunt organizate pentru al treilea an consecutiv de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, contribuind la sporirea coeziunii sociale. În ediția 2025, Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD, a [...]
Stadionul „Dinamo” a găzduit pe 16 august turneul de minifotbal „Cupa Diasporei”, un eveniment ce a reunit pe același teren cetățeni ai Republicii Moldova din țară și din diaspora. Peste 100 de jucători au intrat în competiție, reprezentând comunități de moldoveni din Franța, Irlanda, Belgia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Italia și Germania, alături de echipe [...]
În premieră, Chișinăul devine, între 3 și 5 septembrie 2025, gazda „Concours Mondial de Bruxelles”, una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale dedicate vinurilor spumante, transformând Republica Moldova într-un punct de referință pe harta globală a vinului și turismului vitivinicol. Evenimentul, organizat de „Concours Mondial de Bruxelles” cu sprijinul Oficiului Național al Viei și [...]
Iuliana Eladii, despre Erasmus și alte mobilități: „Aplică, încearcă, ieși din zona de confort – s-ar putea să fie cea mai bună decizie pe care o vei lua” # ZdGust
Odată cu începutul noului an universitar, studenții din R. Moldova au ocazia de a aplica la programe de mobilitate precum Erasmus+, care oferă anual peste 650 de burse în universități din străinătate. Conform unui raport emis de EU for Moldova, în ultimele trei decenii peste 5000 de studenți și profesori au beneficiat de programul Erasmus+. [...]
Rolul părintelui în gestionarea relației cu profesorii și alți părinți. Cum pregătim copilul cu dizabilitate pentru interacțiunea cu alți copii # ZdGust
În ultimul timp, R. Moldova a făcut pași importanți pentru tranziția la un sistem educațional orientat spre incluziune. Chiar dacă legislația sprijină acest proces, rezultatele depind în mare măsură de modul în care acesta este pus în practică, de formarea continuă a cadrelor didactice, de sprijinul oferit familiilor și de schimbarea percepțiilor în societate. Un [...]
Ratatouille este o tocană tradițională de legume din sudul Franței, originară din Provence. Delicioasă atât caldă, cât și rece, poate fi servită ca fel principal, garnitură sau chiar aperitiv. Descoperă mai jos rețeta propusă de Food with Karakter. Ingrediente Legume: 1 dovlecel galben 1 dovlecel verde 1 vânătă 3–4 roșii Sos: 1 cutie de roșii [...]
Pericolul suprastimulării creierului: tipurile de conținut video de evitat pe rețelele sociale # ZdGust
Intri pe TikTok sau Instagram și apare un clip dintr-unul dintre podcasturile tale preferate. Decizi să nu derulezi și să-l vizionezi, dar observi ceva ciudat: ecranul este împărțit în două, iar în partea de jos apar imagini dintr-un joc video care nu au nicio legătură. Nu este o întâmplare în acest tip de conținut video, [...]
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova, prin intermediul Ambasadei la Madrid, atenționează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care urmează să călătorească în această țară cu privire la un val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă iberică, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista [...]
Pericolul suprastimulării creierului: tipurile de conținut video de evitat pe rețelele sociale # ZdGust
La finalul verii, satul Butuceni, devine din nou cea mai căutată destinație culturală a țării. Pe 23 august 2025, în inima Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, va avea loc „Opera de Butuceni” – un eveniment cultural de excepție. Evenimentul cu genericul „Visul unei nopți de vară”, aduce în prim-plan o experiență artistică deosebită, în care muzica [...]
Începutul unui nou an școlar nu înseamnă doar rechizite, cărți noi și hăinuțe pregătite cu grijă, dar și o avalanșă de emoții pentru întreaga familie. Atât copiii, cât și părinții, simt entuziasm, neliniște și curiozitate. Iar pentru copiii cu dizabilități și familiile lor, provocările sunt adesea mai mari. Părinții simt presiunea de a oferi siguranță, [...]
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să o ceară în căsătorie pe Georgina Rodriguez (31 de ani), iar știrea a făcut înconjurul lumii. Totul s-a aflat după ce argentinianca a postat pe internet o fotografie cu inelul de logodnă, împreună cu descrierea „Da, vreau. În viața asta și în toate celelalte”. Inițial, jurnaliștii spanioli [...]
(VIDEO) Cristi’s Time: micul influencer care curăță natura de deșeuri după numărul de urmăritori # ZdGust
Pe Instagram a apărut recent contul Cristi’s Time, unde un tânăr, pe nume Cristi, își propune să curețe natura de deșeuri în funcție de numărul de urmăritori pe care îi are. Prima zi a început cu 10 urmăritori și tot atâtea deșeuri colectate. În a patra zi, numărul urmăritorilor a ajuns la 1.500, iar Cristi [...]
Am găsit această rețetă la Andreea de la Taste Bazaar, care, la rândul ei, s-a inspirat din cartea Everyday Superfood a lui Jamie Oliver. O idee de mic dejun, care se prepară rapid – în doar 10 minute – din ingrediente simple. Ingrediente 2 felii de pâine 2 ouă 6 roșii cherry 30 g brânză [...]
Hai să fim sinceri: ai mai început engleza de câteva ori și ai abandonat după primele lecții, nu? Ori n-ai avut timp, ori lecțiile erau plictisitoare, ori ți-a fost rușine să vorbești. Între timp, la job cerințele cresc, proiectele bune ajung la cei care se descurcă în engleză, iar călătoriile sunt mai simple pentru cei [...]
În acest sezon, renunțăm la gențile trendy în favoarea luxului discret, alegând modele minimaliste de la branduri precum The Row, Khaite, Cos sau Mango. Tendința pune accent pe esențialele garderobei, începând cu tote-uri atemporale și versatile, potrivit Vogue. O geantă elegantă poate transforma instant orice ținută. O poți purta pe umăr cu un tricou alb [...]
Închirierea unei mașini poate fi mai complicată decât pare la prima vedere. Pentru a evita surprizele neplăcute și costurile ascunse, este esențial să cunoști drepturile tale ca și consumator și să fii atent la clauzele contractuale, starea vehiculului și asigurările incluse. Centrul European al Consumatorului din R. Moldova a elaborat o notă informativă la acest [...]
Codul muncii, completat cu prevederi care reglementează violența și hărțuirea la locul de muncă # ZdGust
Codul muncii a fost completat cu prevederi noi prin care se interzice violența în muncă și hărțuirea în muncă. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial din 14 august curent, dar intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit monitorul.fisc.md. Astfel, se interzic toate formele de violență și hărțuire care apar în cadrul raporturilor de [...]
Scriitoarea Tatiana Țîbuleac revine cu un nou roman: „Când ești fericit, lovește primul”, iar precomenzile sunt deja deschise pe site-ul editurii Cartier. Stabilită la Paris și cunoscută publicului din Republica Moldova și nu numai, Tatiana Țîbuleac a cucerit cititorii cu romanele sale anterioare, inclusiv cu „Vara în care mama a avut ochii verzi” și „Grădina [...]
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor recomandă părinților să acorde o atenție sporită alegerii rechizitelor școlare, astfel încât acestea să corespundă atât cerințelor de siguranță, cât și celor de calitate și funcționalitate. Pentru a asigura un început de an școlar în cele mai bune condiții, vă îndemnăm să țineți cont de [...]
Frittata este o omletă la cuptor versatilă, perfectă pentru a transforma în mâncare delicioasă orice ingrediente rămase în frigider. Taste Bazar.ro vă propune o rețetă gustoasă de frittata cu legume și brânză feta. Dacă doriți să o pregătiți pentru micul dejun, se recomandă să se călească legumele cu o zi înainte. Ingrediente: 1 dovlecel mediu [...]
Pe 15 august 2025, Teatrul Verde din Chișinău va găzdui o ediție aniversară a Festivalului ACASĂ, marcând 5 ani de când acest eveniment a devenit o emblemă a muzicii populare și a identității noastre naționale. În acest an, festivalul își schimbă haina și devine un concert- omagiu dedicat vieții și creației lui Nicolae Sulac – [...]
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub [...]
Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat mai multe infografice care dezvăluie date esențiale despre evoluția producției, exportului și importului de înghețată în Republica Moldova în perioada 2020–2024. Top șapte țări în care R. Moldova a exportat înghețată în anul 2024: Top șapte țări din care R. Moldova a importat înghețată în anul 2024: Producția [...]
Un bărbat de 60 de ani a fost spitalizat după ce a înlocuit toată sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de la ChatGPT, scrie Mediafax.ro, citând Live Science. După trei luni de la această schimbare voluntară, a dezvoltat paranoia, halucinații și alte [...]
Achiziționarea unui pachet turistic presupune obligatoriu încheierea unui contract între consumator și organizator, reglementat prin norme legale. Acesta trebuie să fie clar redactat și să includă informații esențiale: destinația, durata, transportul, cazarea, prețul total, condițiile de plată și anulare, precum și responsabilitățile în caz de probleme. Contractul nu este o simplă formalitate, ci un instrument-cheie [...]
Întâlniri de informare pentru cetățenii moldoveni din Italia privind noul Acord de securitate socială # ZdGust
Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, invită cetățenii moldoveni aflați în Italia să participe la întâlnirile organizate cu ocazia intrării în vigoare, începând cu 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană. [...]
Aromat, crocant și ușor de preparat, crumble-ul cu prune și migdale este desertul perfect pentru serile de august. Combinația dintre dulceața prunelor coapte și textura crocantă a migdalelor transformă fiecare porție într-o adevărată răsfățare. Dintre numeroasele rețete, ți-o propunem pe cea de la Taste Bazaar. Ingrediente 500 gr prune coapte 80 gr migdale crude 70 gr [...]
Circa 297.000 de elevi din clasele I–IX vor primi un ajutor financiar unic de 1000 de lei pentru pregătirea noului an școlar. Sprijinul, oferit automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, se acordă părinților sau tutorilor copiilor și poate fi ridicat până pe 26 decembrie 2025. În continuare, vă prezentăm cine are dreptul la suportul [...]
Doi tineri din Republica Moldova au organizat o nuntă spectaculoasă la Château de Saint Martin du Tertre, Franța, transmite protv.ro. Orchestra a fost adusă din Germania, meniul rafinat a venit direct de la Paris, iar evenimentul a fost prezentat de Lilu Ojovan. Momentul de senzație a fost atunci când mireasa a sosit pe pajiștea din [...]
Pentru a-i ajuta pe șoferi, românul Ciprian Ilie a creat aplicația gratuită „Cât stau la pod”, un instrument inovator care afișează aproape în timp real durata de așteptare la vamă, folosind rapoartele transmise de utilizatori, transmite Autoblog.md. Funcționalitățile includ afișarea timpului actual de așteptare, raportarea directă de către utilizatori pentru estimări mai precise, statistici despre [...]
Timpul excesiv petrecut de copii și tineri pe telefoane, console de jocuri și alte dispozitive le-ar putea pune în pericol sănătatea inimii, potrivit unui studiu științific care subliniază importanța cultivării unor obiceiuri sănătoase în acest sens pentru protejarea sănătății pe termen lung, scrie Mediafax.ro, citând EFE. Un nou studiu, publicat în Journal of the American [...]
Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), a lansat oficial Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025. Evenimentul de deschidere, desfășurat în format hibrid, a reunit peste 40 de profesori de limbă română din comunități diasporale din Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, [...]
Coaliția Națională „Viața fără Violență” a lansat programul de burse pentru fete „Suroritate”. În cadrul programului, 5 fete din diferite regiuni ale țării, cu excepția municipiului Chișinău, care au trecut prin violență ori sunt în diferite grupuri vulnerabile, vor primi burse anuale în valoare de 18.000 lei. Bursele sunt oferite pentru a încuraja fetele să-și [...]
Acordul de securitate socială între R. Moldova și Italia – ghid practic pentru obținerea și gestionarea pensiilor începând cu 1 septembrie # ZdGust
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul de securitate socială dintre Republica Moldova și Republica Italiană. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) răspund la cele mai frecvente întrebări despre Aplicarea Acordului, pentru a vă ajuta să înțelegeți cum puteți beneficia concret de drepturile pe care le prevede. Ce pași trebuie să urmeze [...]
Vrei două zile pline de muzică, relaxare și activități pentru întreaga familie? Festivalul HODINA 2025 te așteaptă pe malul Nistrului, în satul Pohrebea, cu concerte live, ateliere pentru copii și adulți, mâncare sănătoasă, bere artizanală și experiențe de neuitat alături de cei dragi. Culoarea soarelui – dress code-ul ediției Anul acesta, vrem ca festivalul să [...]
Mămăliga este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din bucătăria românească. De la terciul din mei al strămoșilor, până la rețeta de astăzi pe bază de porumb, acest fel de mâncare a trecut prin adaptări importante și s-a răspândit în numeroase culturi din lume. Istoria sa include atât informații documentate, cât și legende locale, [...]
Turcia ar putea renunța la celebrul sistem „all inclusive” care a atras milioane de turiști # ZdGust
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează libertatea.ro, citând presa locală din Turcia. În Turcia se irosesc 23 de [...]
13 august este Ziua Internațională a Stângacilor. Majoritatea persoanelor sunt dreptace, însă există și stângaci, ambidextri (care folosesc la fel de bine ambele mâini) și așa-numiții „mixed-handed” — persoane care preferă mâna stângă pentru unele activități și mâna dreaptă pentru altele. Mâna dominantă se observă încă din primii ani de viață, atunci când copilul începe [...]
