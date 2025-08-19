Șofatul în stare de ebrietate – a doua cea mai frecventă infracțiune în R. Moldova

11:20

Mămăliga este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din bucătăria românească. De la terciul din mei al strămoșilor, până la rețeta de astăzi pe bază de porumb, acest fel de mâncare a trecut prin adaptări importante și s-a răspândit în numeroase culturi din lume. Istoria sa include atât informații documentate, cât și legende locale, [...]