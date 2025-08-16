Adaptarea emoțională a copiilor cu dizabilități la școală: ghid pentru părinți
ZdGust, 16 august 2025 12:10
Începutul unui nou an școlar nu înseamnă doar rechizite, cărți noi și hăinuțe pregătite cu grijă, dar și o avalanșă de emoții pentru întreaga familie. Atât copiii, cât și părinții, simt entuziasm, neliniște și curiozitate. Iar pentru copiii cu dizabilități și familiile lor, provocările sunt adesea mai mari. Părinții simt presiunea de a oferi siguranță, [...]
• • •
Acum 10 minute
12:10
Începutul unui nou an școlar nu înseamnă doar rechizite, cărți noi și hăinuțe pregătite cu grijă, dar și o avalanșă de emoții pentru întreaga familie. Atât copiii, cât și părinții, simt entuziasm, neliniște și curiozitate. Iar pentru copiii cu dizabilități și familiile lor, provocările sunt adesea mai mari. Părinții simt presiunea de a oferi siguranță, [...]
Acum 30 minute
11:50
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să o ceară în căsătorie pe Georgina Rodriguez (31 de ani), iar știrea a făcut înconjurul lumii. Totul s-a aflat după ce argentinianca a postat pe internet o fotografie cu inelul de logodnă, împreună cu descrierea „Da, vreau. În viața asta și în toate celelalte”. Inițial, jurnaliștii spanioli [...]
Acum 2 ore
10:20
(VIDEO) Cristi’s Time: micul influencer care curăță natura de deșeuri după numărul de urmăritori # ZdGust
Pe Instagram a apărut recent contul Cristi’s Time, unde un tânăr, pe nume Cristi, își propune să curețe natura de deșeuri în funcție de numărul de urmăritori pe care îi are. Prima zi a început cu 10 urmăritori și tot atâtea deșeuri colectate. În a patra zi, numărul urmăritorilor a ajuns la 1.500, iar Cristi [...]
Acum 4 ore
09:10
Am găsit această rețetă la Andreea de la Taste Bazaar, care, la rândul ei, s-a inspirat din cartea Everyday Superfood a lui Jamie Oliver. O idee de mic dejun, care se prepară rapid – în doar 10 minute – din ingrediente simple. Ingrediente 2 felii de pâine 2 ouă 6 roșii cherry 30 g brânză [...]
Acum 24 ore
18:30
Hai să fim sinceri: ai mai început engleza de câteva ori și ai abandonat după primele lecții, nu? Ori n-ai avut timp, ori lecțiile erau plictisitoare, ori ți-a fost rușine să vorbești. Între timp, la job cerințele cresc, proiectele bune ajung la cei care se descurcă în engleză, iar călătoriile sunt mai simple pentru cei [...]
15:40
În acest sezon, renunțăm la gențile trendy în favoarea luxului discret, alegând modele minimaliste de la branduri precum The Row, Khaite, Cos sau Mango. Tendința pune accent pe esențialele garderobei, începând cu tote-uri atemporale și versatile, potrivit Vogue. O geantă elegantă poate transforma instant orice ținută. O poți purta pe umăr cu un tricou alb [...]
13:40
Închirierea unei mașini poate fi mai complicată decât pare la prima vedere. Pentru a evita surprizele neplăcute și costurile ascunse, este esențial să cunoști drepturile tale ca și consumator și să fii atent la clauzele contractuale, starea vehiculului și asigurările incluse. Centrul European al Consumatorului din R. Moldova a elaborat o notă informativă la acest [...]
12:40
Codul muncii, completat cu prevederi care reglementează violența și hărțuirea la locul de muncă # ZdGust
Codul muncii a fost completat cu prevederi noi prin care se interzice violența în muncă și hărțuirea în muncă. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial din 14 august curent, dar intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit monitorul.fisc.md. Astfel, se interzic toate formele de violență și hărțuire care apar în cadrul raporturilor de [...]
Ieri
11:40
Scriitoarea Tatiana Țîbuleac revine cu un nou roman: „Când ești fericit, lovește primul”, iar precomenzile sunt deja deschise pe site-ul editurii Cartier. Stabilită la Paris și cunoscută publicului din Republica Moldova și nu numai, Tatiana Țîbuleac a cucerit cititorii cu romanele sale anterioare, inclusiv cu „Vara în care mama a avut ochii verzi” și „Grădina [...]
10:40
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor recomandă părinților să acorde o atenție sporită alegerii rechizitelor școlare, astfel încât acestea să corespundă atât cerințelor de siguranță, cât și celor de calitate și funcționalitate. Pentru a asigura un început de an școlar în cele mai bune condiții, vă îndemnăm să țineți cont de [...]
09:10
Frittata este o omletă la cuptor versatilă, perfectă pentru a transforma în mâncare delicioasă orice ingrediente rămase în frigider. Taste Bazar.ro vă propune o rețetă gustoasă de frittata cu legume și brânză feta. Dacă doriți să o pregătiți pentru micul dejun, se recomandă să se călească legumele cu o zi înainte. Ingrediente: 1 dovlecel mediu [...]
14 august 2025
16:50
Pe 15 august 2025, Teatrul Verde din Chișinău va găzdui o ediție aniversară a Festivalului ACASĂ, marcând 5 ani de când acest eveniment a devenit o emblemă a muzicii populare și a identității noastre naționale. În acest an, festivalul își schimbă haina și devine un concert- omagiu dedicat vieții și creației lui Nicolae Sulac – [...]
16:20
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub [...]
15:30
Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat mai multe infografice care dezvăluie date esențiale despre evoluția producției, exportului și importului de înghețată în Republica Moldova în perioada 2020–2024. Top șapte țări în care R. Moldova a exportat înghețată în anul 2024: Top șapte țări din care R. Moldova a importat înghețată în anul 2024: Producția [...]
14:40
Un bărbat de 60 de ani a fost spitalizat după ce a înlocuit toată sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de la ChatGPT, scrie Mediafax.ro, citând Live Science. După trei luni de la această schimbare voluntară, a dezvoltat paranoia, halucinații și alte [...]
13:20
Achiziționarea unui pachet turistic presupune obligatoriu încheierea unui contract între consumator și organizator, reglementat prin norme legale. Acesta trebuie să fie clar redactat și să includă informații esențiale: destinația, durata, transportul, cazarea, prețul total, condițiile de plată și anulare, precum și responsabilitățile în caz de probleme. Contractul nu este o simplă formalitate, ci un instrument-cheie [...]
12:40
Întâlniri de informare pentru cetățenii moldoveni din Italia privind noul Acord de securitate socială # ZdGust
Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, invită cetățenii moldoveni aflați în Italia să participe la întâlnirile organizate cu ocazia intrării în vigoare, începând cu 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană. [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Aromat, crocant și ușor de preparat, crumble-ul cu prune și migdale este desertul perfect pentru serile de august. Combinația dintre dulceața prunelor coapte și textura crocantă a migdalelor transformă fiecare porție într-o adevărată răsfățare. Dintre numeroasele rețete, ți-o propunem pe cea de la Taste Bazaar. Ingrediente 500 gr prune coapte 80 gr migdale crude 70 gr [...]
11:10
Circa 297.000 de elevi din clasele I–IX vor primi un ajutor financiar unic de 1000 de lei pentru pregătirea noului an școlar. Sprijinul, oferit automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, se acordă părinților sau tutorilor copiilor și poate fi ridicat până pe 26 decembrie 2025. În continuare, vă prezentăm cine are dreptul la suportul [...]
10:00
Doi tineri din Republica Moldova au organizat o nuntă spectaculoasă la Château de Saint Martin du Tertre, Franța, transmite protv.ro. Orchestra a fost adusă din Germania, meniul rafinat a venit direct de la Paris, iar evenimentul a fost prezentat de Lilu Ojovan. Momentul de senzație a fost atunci când mireasa a sosit pe pajiștea din [...]
09:30
Pentru a-i ajuta pe șoferi, românul Ciprian Ilie a creat aplicația gratuită „Cât stau la pod”, un instrument inovator care afișează aproape în timp real durata de așteptare la vamă, folosind rapoartele transmise de utilizatori, transmite Autoblog.md. Funcționalitățile includ afișarea timpului actual de așteptare, raportarea directă de către utilizatori pentru estimări mai precise, statistici despre [...]
13 august 2025
17:30
Timpul excesiv petrecut de copii și tineri pe telefoane, console de jocuri și alte dispozitive le-ar putea pune în pericol sănătatea inimii, potrivit unui studiu științific care subliniază importanța cultivării unor obiceiuri sănătoase în acest sens pentru protejarea sănătății pe termen lung, scrie Mediafax.ro, citând EFE. Un nou studiu, publicat în Journal of the American [...]
16:50
Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM), a lansat oficial Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025. Evenimentul de deschidere, desfășurat în format hibrid, a reunit peste 40 de profesori de limbă română din comunități diasporale din Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, [...]
16:40
Coaliția Națională „Viața fără Violență” a lansat programul de burse pentru fete „Suroritate”. În cadrul programului, 5 fete din diferite regiuni ale țării, cu excepția municipiului Chișinău, care au trecut prin violență ori sunt în diferite grupuri vulnerabile, vor primi burse anuale în valoare de 18.000 lei. Bursele sunt oferite pentru a încuraja fetele să-și [...]
13:40
Acordul de securitate socială între R. Moldova și Italia – ghid practic pentru obținerea și gestionarea pensiilor începând cu 1 septembrie # ZdGust
Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Acordul de securitate socială dintre Republica Moldova și Republica Italiană. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) răspund la cele mai frecvente întrebări despre Aplicarea Acordului, pentru a vă ajuta să înțelegeți cum puteți beneficia concret de drepturile pe care le prevede. Ce pași trebuie să urmeze [...]
12:30
Vrei două zile pline de muzică, relaxare și activități pentru întreaga familie? Festivalul HODINA 2025 te așteaptă pe malul Nistrului, în satul Pohrebea, cu concerte live, ateliere pentru copii și adulți, mâncare sănătoasă, bere artizanală și experiențe de neuitat alături de cei dragi. Culoarea soarelui – dress code-ul ediției Anul acesta, vrem ca festivalul să [...]
11:20
Mămăliga este unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din bucătăria românească. De la terciul din mei al strămoșilor, până la rețeta de astăzi pe bază de porumb, acest fel de mâncare a trecut prin adaptări importante și s-a răspândit în numeroase culturi din lume. Istoria sa include atât informații documentate, cât și legende locale, [...]
10:20
Turcia ar putea renunța la celebrul sistem „all inclusive” care a atras milioane de turiști # ZdGust
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează libertatea.ro, citând presa locală din Turcia. În Turcia se irosesc 23 de [...]
09:40
13 august este Ziua Internațională a Stângacilor. Majoritatea persoanelor sunt dreptace, însă există și stângaci, ambidextri (care folosesc la fel de bine ambele mâini) și așa-numiții „mixed-handed” — persoane care preferă mâna stângă pentru unele activități și mâna dreaptă pentru altele. Mâna dominantă se observă încă din primii ani de viață, atunci când copilul începe [...]
12 august 2025
16:10
Oportunitate pentru școli: Impact Moldova selectează o școală pentru Programul „STEAM pe Roți” # ZdGust
Impact Moldova, în parteneriat cu TEKEDU, lansează concursul pentru selectarea unei școli din Republica Moldova care va găzdui în această toamnă Programul „STEAM pe Roți”. Inițiativa își propune să aducă în școli, într-un mod interactiv și captivant, activități din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artei și matematicii. Programul va fi implementat în perioada septembrie – octombrie [...]
15:00
Universitățile din R. Moldova au publicat astăzi, 12 august, rezultatele finale ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Listele candidaților admiși pot fi consultate pe site-urile web ale instituțiilor de învățământ. Mai jos găsiți lista universităților publice și linkurile active unde puteți consulta rezultatele: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: liste admitere [...]
14:40
De la primul dințișor până la prima vizită la dentist – iată cum să ai grijă de dinții copiilor tăi # ZdGust
O rutină regulată de igienă dentară este esențială pentru o sănătate orală optimă. Ce tip de pastă de dinți ar trebui să folosim? Este bine să clătim gura cu apă după periaj sau nu? Urmând sfaturile de mai jos,, poți contribui la menținerea dinților copiilor fără carii, potrivit Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Marea [...]
13:40
Indemnizații lunare timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # ZdGust
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare [...]
11:30
Pentru un mic dejun rapid, sănătos și fără gluten, înlocuim baza clasică din aluat cu felii fragede de dovlecel de sezon. Le așezăm pe farfurie, adăugăm sos de roșii, mozzarella și ierburi aromatice, apoi le punem pentru câteva clipe în cuptorul cu microunde, până când brânza se topește. Mai jos găsiți rețeta de mini „pizza” [...]
10:40
Când și unde vor fi organizate târgurile școlare pentru procurarea rechizitelor în Chișinău # ZdGust
În perioada august – septembrie 2025, în cadrul târgurilor școlare organizate în diferite sectoare ale capitalei, locuitorii vor putea achiziționa rechizite școlare, vestimentație, ghiozdane și alte produse necesare pentru noul an școlar. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău. Târgurile vor avea următoarele locații și perioade de funcționare: Sectorul Centru: 1 august – 10 [...]
09:40
Ziua Mondială a Tinerilor: Câți tineri trăiesc în R. Moldova și care este starea lor de sănătate # ZdGust
Tinerii reprezintă aproape un sfert din populația Republicii Moldova, cu peste 540 de mii de persoane cu vârsta între 14 și 34 de ani, conform datelor oficiale din 2025. În ciuda importanței lor în societate, această generație este în scădere continuă, iar sănătatea tinerilor ridică unele semne de alarmă: cele mai frecvente cauze de deces [...]
11 august 2025
15:30
Ți se întâmplă să cumperi banane și să rămână uitate până se coc prea tare? În loc să le arunci și să pierzi bani, le poți transforma într-un desert sănătos și delicios: chec cu banane (banana bread). În continuare îți prezentăm rețeta testată de noi a Marianei Stingaci. Ingrediente: 2 banane bine coapte 170 g [...]
14:20
„Zonele albastre” sunt locuri unde oamenii depășesc adesea vârsta de 100 de ani, trăind sănătos și activ. Exploratorul National Geographic Dan Buettner le studiază din 2004, descoperind secretele longevității care au inspirat cărți, cercetări și chiar o serie Netflix, se arată într-un articol de pe nationalgeographic.com. Care sunt cele 5 zone albastre? Cele cinci zone [...]
13:30
Pe urmele jocurilor copilăriei: Cartoful fierbinte, Bătălia navelor, Împărate, împărate și alte provocări # ZdGust
Jocurile copilăriei sunt mai mult decât o simplă distracție – ele aduc împreună generații, dezvoltă abilități și creează amintiri de neuitat. Iată câteva jocuri tradiționale pe care mulți dintre noi le-am jucat sau am auzit despre ele de la părinți sau bunici. Rațele împușcate Un joc de agilitate și atenție, în care mai mulți copii [...]
12:20
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, a anunțat luni, 11 august, Ministerul Educației și Cercetării [...]
11:10
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au câștigat medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în China. Locul al doilea a fost ocupat de dansatorii din România, Andreea Matei și Rareș Cojoc, iar pe locul al treilea s-au clasat Dariush Mychka și Madara Freiberga din Polonia. Amintim [...]
10:30
Producătorii de mere din Republica Moldova vor obține în acest an o recoltă estimată la 277 mii tone, în scădere cu 31,5% față de 2024, când producția a atins 404,6 mii tone. Reducerea este atribuită înghețurilor de primăvară și diminuării suprafețelor aflate pe rod, informează „Moldova Fruct”, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe. Potrivit estimărilor [...]
10:10
(VIDEO) Prin MCabinet, poți asocia rapid contul bancar pentru a primi plățile sociale direct pe card # ZdGust
Părinții pot beneficia rapid și simplu de sprijinul financiar oferit de Stat în valoare de 1 000 lei pentru fiecare copil înscris în clasele I–IX, prin intermediul platformei MCabinet. Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) a publicat un tutorial video în acest sens. Pentru a accesa acest ajutor, trebuie să îți asociezi [...]
09:50
(VIDEO) Prin MCabinet, puteți asocia rapid contul bancar pentru a primi plățile sociale direct pe card # ZdGust
Părinții pot beneficia rapid și simplu de sprijinul financiar oferit de Stat în valoare de 1 000 lei pentru fiecare copil înscris în clasele I–IX, prin intermediul platformei MCabinet. Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) a publicat un tutorial video în acest sens. Pentru a accesa acest ajutor, trebuie să îți asociezi [...]
10 august 2025
18:10
Fie că este rece sau fierbinte, ceaiul din plante este reconfortant. De mii de ani, oamenii folosesc aceste ceaiuri în scopuri medicinale. Au o varietate de arome și proprietăți unice pentru sănătate. Însă, dacă urmezi un tratament medicamentos, este important să știi că anumite ceaiuri din plante pot interfera cu medicamentele, fie ele cu sau [...]
16:30
Recordurile de temperatură la nivel mondial: ce țări au atins recordul istoric în ultimii 4 ani # ZdGust
La finalul lunii iulie, Japonia a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 41,2 °C/106,16 °F în Tamba, în prefectura Hyogo din vestul țării. Aceasta depășește recordul anterior de 41,1 °C/105,98 °F stabilit în 2018 și atins din nou în 2020, transmite G4Media. Potrivit NASA, există „dovezi neechivoce că Pământul se [...]
15:20
Maria Guțu este o tânără din orașul Glodeni care face fotografie documentară. De aproape șase ani, călătorește prin R. Moldova, interacționează și fotografiază oameni de prin sate. În 2024 a primit unul dintre cele mai prestigioase premii din lume în domeniul fotografiei documentare pentru proiectul „Homeland” (Acasă – traducere din l. engleză, n.r.). Pasiunea Mariei [...]
13:10
130 de licee teoretice din întreaga țară au înregistrat o rată de promovare de 100% a examenelor de bacalaureat, iar 23 dintre acestea au obținut o medie generală mai mare de 8, arată datele oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La polul opus se află mai multe licee în care numărul elevilor care au [...]
11:20
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Vezi mai jos un meniu propus de G4Food. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 11-17 august. Lista de cumpărături pentru [...]
9 august 2025
17:50
Cremele de protecție solară sunt adesea criticate pentru conținutul de substanțe chimice, însă dermatologii explică faptul că acestea sunt prezente în doze sigure și reglementate, esențiale pentru protejarea pielii de efectele nocive ale soarelui, transmite Media Fax. Dermatoloaga Ana Molina, invitată recent în cadrul platformei „Tengo un Plan”, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre [...]
