Atenție! Un nou tip de fraudă telefonică vizează aplicațiile bancare

Diabetul este o boală cronică și complex ce nu este cauzată de consumul excesiv de zahăr sau carbohidrați. Diabetul poate fi gestionat printr-o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și colaborare cu un specialist în diabet. Chiar și cu toate cunoștințele medicale de astăzi, miturile despre diabet continuă să circule. Din păcate, aceste mituri pot îngreuna [...]