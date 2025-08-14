Crumble cu prune și migdale – un desert delicios gata în mai puțin de o oră

12:20

Te trezești dimineața cu gândul la lista nesfârșită de sarcini, iar după-amiaza te simți deja extenuat/ă? Milioane de oameni se luptă zilnic cu această senzație apăsătoare de oboseală care pare să nu treacă nici măcar după al treilea espresso, scrie HotNews. Există soluții naturale care pot da un impuls de energie și nu e vorba [...]