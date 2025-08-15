Gențile minimaliste: trendul must-have al toamnei 2025

14:20

Bananele își schimbă aroma și aspectul pe măsură ce se coc. Dar își schimbă și compoziția nutrițională? Pe măsură ce trec de la stadiul de verzi și ferme la galbene și moi, își pierd o parte din conținutul de fibre? Specialiștii susțin, potrivit eatingwell.com, că acest lucru nu ar fi chiar atât de drastic. „O banana nu [...]