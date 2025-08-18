Suntem mici într-o lume mare
Unghiul, 18 august 2025 12:30
„Eu vreau doar să fiu… iubire. Să fiu ceva bun în viața oamenilor, să le fiu pace, bucurie și mângâiere. Să fiu o amintire frumoasă pentru cei care mă întâlnesc. Să fiu sursa lor de bine și de liniște. Să fiu o binecuvântare!” — Irina Binder. În această lume imensă, cu toții suntem prinși într-o […]
• • •
Acum 15 minute
12:30
Acum 4 ore
10:40
Chișinău, 13 august 2025 – Kaufland dă startul campaniei „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline”, continuând să sprijine bugetele familiilor cu oferte speciale dedicate începutului de an școlar. Începând de astăzi, părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară. De la pixuri și stilouri, mini-markere, blocuri de desen și […]
09:20
Germania intenționează să prelungească controalele temporare la frontieră. Anunțul a fost făcută de ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt, transmite IPN. „Vom continua să menținem controalele la frontieră”, a declarat ministrul german. Potrivit lui, aceasta este o măsură necesară până când protecția frontierelor externe ale UE este operațională. Germania a reintrodus în numele „securității interne” […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Pe 8 august 2025, Direcția Ocuparea Forței de Muncă (DOFM) Ungheni a organizat seminarul interactiv „Revin Acasă – Reușesc Acasă”, dedicat migranților reveniți din diaspora, anunță pe pagina oficială a instituției. Evenimentul a adunat 14 participanți, dintre care 7 persoane întoarse recent din străinătate, oferind un cadru de informare și schimb de experiențe privind reintegrarea […]
14:10
Vremea caldă se menține și în acest sfârșit de săptămână. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru ziua de duminică sunt prognozate temperaturi maxime de până la +34 de grade de Celsius. „În perioada 15-17 august vremea pe parcursul zilei și nopții se menține caldă. Noaptea avem temperaturi cuprinse între +12 și +18 grade, iar ziua […]
12:30
Eficiența Lituaniei în lupta cu dezinformarea rusească pornește din istorie. După ocupația sovietică din 1940, „deja în anii 50 ei aveau focare de rezistență, împotriva regimului de ocupație. Lituanienii nu s-au simțit niciodată parte firească din URSS, permanent au luptat pentru restabilirea statului declarat în 1918”, menționează Emil Druc, ambasadorul R. Moldova în Lituania. Identitatea […]
09:20
Inflația anuală a ajuns la 8,2% în luna iunie, în scădere față de 8,8% în martie. Totuși aceasta rămâne peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale față de ținta inflației de 5%, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, potrivit BNM, se atestă temperarea creșterii ratei anuale […]
09:20
Creștere de 44,8% a numărului de turiști care vizitează Moldova. Cei mai mulți vin din România # Unghiul
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În primele șase luni ale anului, aproximativ 37 de mii de vizitatori din afara țării au ales să descopere Moldova prin intermediul pachetelor oferite de operatorii de turism. Cifra marchează o creștere de 44,8% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate […]
14 august 2025
15:20
Un nou parc de odihnă, amenajat pe malul Prutului pentru oamenii din șapte unități administrative din raioanele Ungheni și Fălești, care fac parte din Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului”, a fost inaugurat recent. Lansarea acestui spațiu a fost marcată printr-un festival plin de culoare, muzică și tradiții locale. Cei prezenți la eveniment și-au exprimat […]
14:20
Prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu 28,4% în primele șase luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la pomușoare și fructe sâmburoase, al căror preț s-a dublat. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică, transmite IPN. Potrivit datelor BNS, prețurile […]
11:30
Timp de trei zile autoritățile municipale împreună cu Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni au organizat evenimente cu și pentru tineri. Astfel, s-a marcat Ziua Internațională a Tineretului 2025, care are ca scop de a atrage atenția opiniei publice asupra potențialului tinerilor din întreaga lume și a mobiliza resurse și acțiuni pentru susținerea lor. Startul evenimentelor […]
11:00
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media globală de 140 de cești […]
10:40
Creștinii ortodocși intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Timp de două săptămâni, enoriașii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și întărire sufletească. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la anumite plăceri trupești și obiceiuri lumești, ca mijloc de curățare a minții și a inimii. Solicitat de IPN, […]
13 august 2025
15:20
În luna iulie, unghenenii au marcat un sfert de secol de la adoptarea oficială a însemnelor heraldice ale municipiului — stema și drapelul local. Evenimentul a fost sărbătorit printr-un flashmob organizat în Piața Independenței de către ansamblul de dansuri „Unghenenii” (coregrafă Cristina Rotăraș), prin discursuri ale oficialităților locale și vernisarea unei expoziții cu schițe ale […]
14:30
Campania electorală este perioada oficială în care candidații își promovează mesajele pentru a convinge alegătorii să le acorde votul. Potrivit Codului Electoral, indiferent de tipul scrutinului, campania începe la data înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării, și se încheie în ziua de vineri care precede ziua […]
12:10
Peste 411 mii lei alocați pentru reparația drumului L385, care leagă satele Mănoileşti – Cetireni # Unghiul
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, în prezența a 16 membri ai Comisiei Situații Excepționale, a convocat o ședință pentru a discuta starea tehnică grav deteriorată a drumului L385 din comuna Mănoilești, un drum de interes raional afectat de ploile abundente recente, transmite Consiliul Raional Ungheni. În urma examinării situației, autoritățile au decis intervenția imediată, alocând […]
11:00
Producătorii și exportatorii din Republica Moldova au primit undă verde pentru a exporta castraveți proaspeți și bulbi uscați de ceapă în Israel. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că a confirmat statutul fitosanitar favorabil al țării și conformitatea produselor cu cerințele sanitare și fitosanitare internaționale, transmite IPN. Potrivit ANSA, pentru a exporta castraveți proaspeți și […]
10:00
În apropierea noului an școlar, părinții sunt îndemnați să acorde o atenție sporită alegerii rechizitelor pentru elevi. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor subliniază importanța calității acestor produse și recomandă ca ele să fie achiziționate doar din unități comerciale autorizate, acolo unde se eliberează bon fiscal sau factură – documente esențiale […]
12 august 2025
16:00
Producătorii de mere din Republica Moldova estimează pentru anul acesta o recoltă de aproximativ 277 de mii de tone, în scădere cu 31,5% față de volumul înregistrat anul trecut. Înghețurile din primăvară, precum și reducerea suprafețelor de livezi pe rod sunt principalele cauze ale acestei diminuări, transmite IPN. Din cantitatea totală, aproximativ 70 de mii […]
15:20
La doar 18 ani, Natalia Bzovîi și-a asumat o misiune rară: să readucă la viață o casă țărănească tradițională, încărcată cu amintiri și obiecte cu valoare istorică și sentimentală. Povestea ei a început să prindă contur încă din 2018, când, într-un reportaj publicat în ziarul „Unghiul”, descopeream cu entuziasm primii pași ai tinerei în acest […]
12:10
În satul Semeni, comuna Zagarancea, viața comunității vârstnicilor prinde un nou suflu printr-un proiect inovator care susține îmbătrânirea activă și implicarea socială. Inițiat în 2024 cu sprijinul Asociației HelpAge Moldova Internațional și al autorităților locale, proiectul urmărește crearea unui spațiu de socializare și dezvoltare pentru persoanele de peste 50 de ani, oferindu-le oportunitatea de a-și […]
10:20
Peste 703 mii de pasageri au călătorit de pe și spre Aeroportul Internațional Chișinău în luna iulie, ceea ce reprezintă o creștere de 45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, în perioada menționată au fost înregistrate aproape 5000 de operațiuni de aeronavă – aterizări și decolări –, cu 37% mai […]
10:20
Este Ziua Internațională a Tineretului. În Moldova, tinerii reprezintă un sfert din populație # Unghiul
Tinerii reprezintă aproape un sfert din populația Republicii Moldova, fiind aproximativ 544 de mii. Datele Biroului Națională de Statistică arată că generația tinerilor este în descreștere continuă. La începutul anului curent, în comparație cu începutul anului 2024, numărul populației cu vârsta de 14-34 ani a scăzut cu 23,7 mii de persoane sau cu 4,2%. Datele […]
11 august 2025
15:10
O inițiativă comună a patru organizații din România și Republica Moldova își propune să aducă vocea tinerilor – în special a celor din medii vulnerabile – în centrul deciziilor din școală și comunitate. Proiectul YOUTHLINK – Nimic pentru tineri fără tineri a fost lansat oficial și va fi implementat până în noiembrie 2026. Asociația Alternative […]
14:40
România a continuat să fie, și în anul 2024, principalul partener comercial al Republicii Moldova dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu o pondere de peste 21% din volumul total al comerțului exterior al țării. Următoarele poziții sunt ocupate de Germania, Italia, Polonia și Cehia. Printre cele mai exportate produse moldovenești se numără bunurile agricole, […]
12:10
Campaniile electorale ar trebui să fie momente de maximă responsabilitate democratică, în care cetățenii sunt invitați să decidă cine le va reprezenta interesele. În mod firesc, această alegere ar trebui să se bazeze pe idei, soluții, programe concrete și viziuni pentru comunitate. Din păcate, prea adesea, asistăm nu la confruntarea matură a ideilor, ci la […]
11:00
Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul din Codul Muncii care limita suma despăgubirilor ce pot fi acordate unui salariat concediat ilegal, indiferent de durata procesului sau de gravitatea prejudiciului suferit. Curtea a transmis o adresă Parlamentului, solicitând stabilirea unui mecanism legal care să permită acordarea unor despăgubiri echitabile salariaților concediați ilegal, transmite IPN. Până la […]
11:00
Republica Moldova se îndreaptă ferm către un viitor al mobilității verzi, înregistrând creșteri de 272% la vânzările de vehicule electrice și de 293% la cele hibride în primul semestru al acestui an, potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), transmite IPN. De la începutul anului, au fost înmatriculate 1555 de vehicule electrice și 11,5 mii […]
8 august 2025
15:30
Istoria nu e doar ce scrie în cărți — e și ce se șoptește, ce se tace, ce se uită cu teamă sau cu dragoste. Un loc, o clădire, poate duce multă istorie. Dar poate și uita, dacă nu e cineva care s-o spună mai departe. Un sat duce istorie în clopotele bisericii, în poveștile […]
12:20
Democrația înseamnă respectarea unor valori, iar adevărul reprezintă valoarea supremă, care nu tolerează minciunile și propagarea unor ideologii imperiale. După înfrângerea Germaniei hitleriste (mai 1945), Europa și-a apărat libertatea prin legi dure, care au interzis categoric orice manifestări de tip rasial, simbolurile fasciste sau organizații naziste. Însă în R. Moldova simbolurile comuniste nu au dispărut, […]
10:50
46% din absolvenții treptei gimnaziale au fost admiși la liceu. Încă o șansă până pe 13 august # Unghiul
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la liceu în prima etapă de admitere, această cifră reprezentând 46% din totalul absolvenților certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, transmite IPN, citând datele Ministerului Educației și Cercetării. Mai bine de jumătate dintre candidații […]
10:20
Cei mai mulți bani din bugetul medicamentelor compensate – pentru bolile aparatului circulator # Unghiul
Peste 48 de milioane de lei din bugetul destinat medicamentelor compensate au fost alocați în luna iunie pentru tratarea bolilor aparatului circulator. Este cel mai mare volum de finanțare acordat pentru un singur grup de afecțiuni, numărul de beneficiari fiind de aproape 119 000, transmite IPN cu referire la datele Companiei Naționale de Asigurări în […]
7 august 2025
15:10
În luna august, Centrul Raional de Tineret Ungheni marchează Ziua Internațională a Tineretului (ZIT), ducând sărbătoarea direct în satele și comunele raionului. „Sub deviza „Tineri și neliniștiți”, programul din acest an aduce o serie de evenimente diverse, menite să unească distracția, educația și participarea civică a tinerilor din întreaga zonă”, ne spune Alina Butnaru, șefa […]
13:50
Guvernul respinge informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă intenție de a introduce taxe suplimentare pentru comenzile online din afara țării, în special aplicarea TVA pentru coletele cu o valoare mai mare de 150 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, aceste afirmații sunt neadevărate, transmite IPN. „Pentru a opri orice […]
13:00
În data de 30 iulie, peste 80 de tineri, profesori, reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-uri și jurnaliști au participat la o discuție publică organizată de Centrul Media pentru Tineri, în cadrul proiectului „Combaterea narațiunilor false și promovarea luării deciziilor informate în rândul tinerilor din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Educațional Ungheni, fiind ultima oprire din seria celor cinci întâlniri organizate în această vară. • Sub genericul „Surs...
11:20
Consiliul Uniunii Europene a luat vineri o decizie privind integrarea Moldovei în așa-numita „zonă de roaming ca acasă”, începând cu 1 ianuarie 2026. O decizie similară pentru Ucraina a fost adoptată pe 14 iulie. Astfel, începând cu noul an, cetățenii moldoveni și ucraineni aflați în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care călătoresc în Moldova […]
10:20
Ofertele „fierbinți” la pachetele turistice, cu reduceri spectaculoase, pot ascunde riscuri majore pentru consumatori. În Republica Moldova, eliminarea obligativității licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un teren favorabil pentru escroci. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat pentru IPN că în goana după prețuri mici, turiștii ignoră […]
6 august 2025
14:30
Cod galben de vreme instabilă: ploi, descărcări electrice și rafale de vânt în nord și centru # Unghiul
Meteorologii anunță instabilitate atmosferică pentru a doua jumătate a zilei de miercuri, în centrul și nordul țării. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse, cu grindină și vijelie în rafale de până la 17-22 m/s, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat menționează că în intervale scurte de timp sau prin […]
12:30
Discipolul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori municipiul Ungheni, Nichita Mandatari, a avut onoarea de a reprezenta Republica Moldova la Campionatul European de tenis de masă pentru cadeți și juniori, desfășurat în perioada 10–20 iulie 2025 în orașul Ostrava, Republica Cehă, care a concurat în cea mai competitivă probă, juniori băieți, Under 19. Participarea celor […]
10:50
Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nu a fost aplicată eficient și nu răspunde pe deplin nevoilor reale ale victimelor. În acest context este necesară revizuirea cadrului normativ pentru a asigura protecție și sprijin adecvat, în special pentru persoanele vulnerabile. Constatările se conțin în raportul de evaluare a impactului Legii privind reabilitarea victimelor infracțiunilor, […]
10:50
Monitorizarea alegerilor este realizată de observatori acreditați, care urmăresc respectarea normelor democratice și buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv etapele pregătitoare și desfășurarea votării până la centralizarea rezultatelor. Statutul de observator este incompatibil cu calitatea de funcționar electoral, candidat sau reprezentant al concurenților electorali. Observatorii pot fi de două tipuri: naționali și internaționali. Observatorii naționali […]
5 august 2025
15:20
Maxim, un tânăr de nouăsprezece ani, terminase școala medie din sat. Voia să dea documentele la Academia de Poliție din capitală, să devină polițist ca tatăl lui, Ignat, care lucrează de douăzeci de ani șef de sector în satul natal. Mama Irina, profesoară de chimie în școala natală, ținea morțiș să dea documentele la Universitatea […]
12:40
Sfârșit. Început aici. V. Marea Unire (1918) Realizarea Marii Uniri, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat (România) a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă datorată primului Război Mondial (1914-1918) și destrămarea Imperiului Rus și Austro-Ungar. În cadrul Marii Uniri a României și Moldova și-a recăpătat unitatea, pentru prima oară de la […]
11:30
Concurenții electorali vor putea utiliza aproape 76 de milioane de lei la alegerile din toamnă # Unghiul
Plafonul mijloacelor financiare care pot fi virate în contul „Fond electoral”, pentru a fi utilizate de către concurenții electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost stabilit la 75,9 milioane de lei, transmite IPN. Pentru susținerea unui candidat independent la funcția de deputat a fost stabilit un plafon de 57,5 mii de lei, care […]
11:30
Taxă suplimentară pentru viză în SUA. Sunt vizați turiști, studenți și vizitatori temporari # Unghiul
SUA aplică pentru solicitanții de viză non-imigrant o taxă de cel puțin 250 de dolari, cu titlul de „taxă de integritate a vizei”, transmite IPN. Achitarea taxei este obligatorie pentru turiști, studenți străini, vizitatori temporari și veniți cu scop de afaceri, relatează CNN. Plata va fi solicitată la momentul eliberării vizelor şi nu vor exista scutiri […]
4 august 2025
15:50
Mai multe credite ipotecare accesate, dar mai puține tranzacții: evoluții pe piața imobiliară # Unghiul
Moldovenii accesează mai multe credite ipotecare, însă numărul tranzacțiilor comerciale este în scădere. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță spune că această discrepanță indică o incertitudine accentuată în sectorul imobiliar, marcată de existența unor dezechilibre care influențează comportamentul consumatorilor și dinamica pieței, transmite IPN. În cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, autorul a […]
14:00
Peste 100.000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile. Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova # Unghiul
De patru ani, Kaufland Moldova și Banca de Alimente colaborează pentru a reduce risipa de alimente în Republica Moldova și pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate. În anul 2024, peste 55 de tone de produse alimentare, în valoare de 1.000.000 de lei, au fost redirecționate din magazinele Kaufland către comunitățile vulnerabile din țară. Cu […]
12:10
Fiecare om, fiecare ființă venită pe lume, are în față mii de necunoscute pe care urmează să le parcurgă și să le exploreze. Se știe că drumul spre devenire este lung și anevoios. Unii oameni, pentru a-și găsi eul, caută modele, se inspiră și se străduiesc să semene cu cei care au atins deja culmile […]
11:20
Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de un microbuz de rută în municipiul Ungheni. S-a întâmplat după ce băiatul a ieșit brusc de după o mașină parcată, în timp ce părinții se aflau la izvorul din apropiere, a precizat pentru IPN șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General […]
11:10
Mamelor din România li se va reține automat 10% din indemnizația pentru creșterea copilului # Unghiul
În România, mamelor aflate în concediu de creștere a copilului li se va reține automat contribuția de 10% din indemnizație. Se întâmplă în contextul în care statul vecin își ajustează politicile sociale și fiscale pentru a menține echilibrul bugetar și funcționarea sistemelor publice, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din România, […]
