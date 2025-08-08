Să deosebim adevărul de minciună

12:40

Mă întreb și vă întreb pe Dvs.: Cine sunt protestatarii ancorați la inima bașcanei Vlah, care strigă că în R. Moldova e mare sărăcie? Însă fețele lor nu emană nici umbră de sărăcie. Bine ajustați, cu fețele bine rotunjite, pline, de le trosneau fălcile de grăsime, cu obrăznicie bruscau jurnaliștii. Banii pe care îi primesc […]