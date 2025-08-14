Energie, culoare și inspirație pentru tineri

12:10

Fiecare om, fiecare ființă venită pe lume, are în față mii de necunoscute pe care urmează să le parcurgă și să le exploreze. Se știe că drumul spre devenire este lung și anevoios. Unii oameni, pentru a-și găsi eul, caută modele, se inspiră și se străduiesc să semene cu cei care au atins deja culmile […]