Mai puține mere: producătorii estimează o recoltă cu o treime mai mică decât anul trecut
Unghiul, 12 august 2025 16:00
Producătorii de mere din Republica Moldova estimează pentru anul acesta o recoltă de aproximativ 277 de mii de tone, în scădere cu 31,5% față de volumul înregistrat anul trecut. Înghețurile din primăvară, precum și reducerea suprafețelor de livezi pe rod sunt principalele cauze ale acestei diminuări, transmite IPN. Din cantitatea totală, aproximativ 70 de mii […]
Acum 15 minute
16:00
Acum o oră
15:20
La doar 18 ani, Natalia Bzovîi și-a asumat o misiune rară: să readucă la viață o casă țărănească tradițională, încărcată cu amintiri și obiecte cu valoare istorică și sentimentală. Povestea ei a început să prindă contur încă din 2018, când, într-un reportaj publicat în ziarul „Unghiul”, descopeream cu entuziasm primii pași ai tinerei în acest […]
Acum 6 ore
12:10
În satul Semeni, comuna Zagarancea, viața comunității vârstnicilor prinde un nou suflu printr-un proiect inovator care susține îmbătrânirea activă și implicarea socială. Inițiat în 2024 cu sprijinul Asociației HelpAge Moldova Internațional și al autorităților locale, proiectul urmărește crearea unui spațiu de socializare și dezvoltare pentru persoanele de peste 50 de ani, oferindu-le oportunitatea de a-și […]
10:20
Peste 703 mii de pasageri au călătorit de pe și spre Aeroportul Internațional Chișinău în luna iulie, ceea ce reprezintă o creștere de 45% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, în perioada menționată au fost înregistrate aproape 5000 de operațiuni de aeronavă – aterizări și decolări –, cu 37% mai […]
10:20
Tinerii reprezintă aproape un sfert din populația Republicii Moldova, fiind aproximativ 544 de mii. Datele Biroului Națională de Statistică arată că generația tinerilor este în descreștere continuă. La începutul anului curent, în comparație cu începutul anului 2024, numărul populației cu vârsta de 14-34 ani a scăzut cu 23,7 mii de persoane sau cu 4,2%. Datele […]
Ieri
15:10
O inițiativă comună a patru organizații din România și Republica Moldova își propune să aducă vocea tinerilor – în special a celor din medii vulnerabile – în centrul deciziilor din școală și comunitate. Proiectul YOUTHLINK – Nimic pentru tineri fără tineri a fost lansat oficial și va fi implementat până în noiembrie 2026. Asociația Alternative […]
14:40
România a continuat să fie, și în anul 2024, principalul partener comercial al Republicii Moldova dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu o pondere de peste 21% din volumul total al comerțului exterior al țării. Următoarele poziții sunt ocupate de Germania, Italia, Polonia și Cehia. Printre cele mai exportate produse moldovenești se numără bunurile agricole, […]
12:10
Campaniile electorale ar trebui să fie momente de maximă responsabilitate democratică, în care cetățenii sunt invitați să decidă cine le va reprezenta interesele. În mod firesc, această alegere ar trebui să se bazeze pe idei, soluții, programe concrete și viziuni pentru comunitate. Din păcate, prea adesea, asistăm nu la confruntarea matură a ideilor, ci la […]
11:00
Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul din Codul Muncii care limita suma despăgubirilor ce pot fi acordate unui salariat concediat ilegal, indiferent de durata procesului sau de gravitatea prejudiciului suferit. Curtea a transmis o adresă Parlamentului, solicitând stabilirea unui mecanism legal care să permită acordarea unor despăgubiri echitabile salariaților concediați ilegal, transmite IPN. Până la […]
11:00
Republica Moldova se îndreaptă ferm către un viitor al mobilității verzi, înregistrând creșteri de 272% la vânzările de vehicule electrice și de 293% la cele hibride în primul semestru al acestui an, potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), transmite IPN. De la începutul anului, au fost înmatriculate 1555 de vehicule electrice și 11,5 mii […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Istoria nu e doar ce scrie în cărți — e și ce se șoptește, ce se tace, ce se uită cu teamă sau cu dragoste. Un loc, o clădire, poate duce multă istorie. Dar poate și uita, dacă nu e cineva care s-o spună mai departe. Un sat duce istorie în clopotele bisericii, în poveștile […]
12:20
Democrația înseamnă respectarea unor valori, iar adevărul reprezintă valoarea supremă, care nu tolerează minciunile și propagarea unor ideologii imperiale. După înfrângerea Germaniei hitleriste (mai 1945), Europa și-a apărat libertatea prin legi dure, care au interzis categoric orice manifestări de tip rasial, simbolurile fasciste sau organizații naziste. Însă în R. Moldova simbolurile comuniste nu au dispărut, […]
10:50
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la liceu în prima etapă de admitere, această cifră reprezentând 46% din totalul absolvenților certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, transmite IPN, citând datele Ministerului Educației și Cercetării. Mai bine de jumătate dintre candidații […]
10:20
Peste 48 de milioane de lei din bugetul destinat medicamentelor compensate au fost alocați în luna iunie pentru tratarea bolilor aparatului circulator. Este cel mai mare volum de finanțare acordat pentru un singur grup de afecțiuni, numărul de beneficiari fiind de aproape 119 000, transmite IPN cu referire la datele Companiei Naționale de Asigurări în […]
7 august 2025
15:10
În luna august, Centrul Raional de Tineret Ungheni marchează Ziua Internațională a Tineretului (ZIT), ducând sărbătoarea direct în satele și comunele raionului. „Sub deviza „Tineri și neliniștiți”, programul din acest an aduce o serie de evenimente diverse, menite să unească distracția, educația și participarea civică a tinerilor din întreaga zonă”, ne spune Alina Butnaru, șefa […]
13:50
Guvernul respinge informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă intenție de a introduce taxe suplimentare pentru comenzile online din afara țării, în special aplicarea TVA pentru coletele cu o valoare mai mare de 150 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, aceste afirmații sunt neadevărate, transmite IPN. „Pentru a opri orice […]
13:00
În data de 30 iulie, peste 80 de tineri, profesori, reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-uri și jurnaliști au participat la o discuție publică organizată de Centrul Media pentru Tineri, în cadrul proiectului „Combaterea narațiunilor false și promovarea luării deciziilor informate în rândul tinerilor din Republica Moldova”. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul Educațional Ungheni, fiind ultima oprire din seria celor cinci întâlniri organizate în această vară. • Sub genericul „Surs...
11:20
Consiliul Uniunii Europene a luat vineri o decizie privind integrarea Moldovei în așa-numita „zonă de roaming ca acasă”, începând cu 1 ianuarie 2026. O decizie similară pentru Ucraina a fost adoptată pe 14 iulie. Astfel, începând cu noul an, cetățenii moldoveni și ucraineni aflați în Uniunea Europeană, precum și cetățenii UE care călătoresc în Moldova […]
10:20
Ofertele „fierbinți” la pachetele turistice, cu reduceri spectaculoase, pot ascunde riscuri majore pentru consumatori. În Republica Moldova, eliminarea obligativității licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un teren favorabil pentru escroci. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat pentru IPN că în goana după prețuri mici, turiștii ignoră […]
6 august 2025
14:30
Meteorologii anunță instabilitate atmosferică pentru a doua jumătate a zilei de miercuri, în centrul și nordul țării. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse, cu grindină și vijelie în rafale de până la 17-22 m/s, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat menționează că în intervale scurte de timp sau prin […]
12:30
Discipolul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori municipiul Ungheni, Nichita Mandatari, a avut onoarea de a reprezenta Republica Moldova la Campionatul European de tenis de masă pentru cadeți și juniori, desfășurat în perioada 10–20 iulie 2025 în orașul Ostrava, Republica Cehă, care a concurat în cea mai competitivă probă, juniori băieți, Under 19. Participarea celor […]
10:50
Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nu a fost aplicată eficient și nu răspunde pe deplin nevoilor reale ale victimelor. În acest context este necesară revizuirea cadrului normativ pentru a asigura protecție și sprijin adecvat, în special pentru persoanele vulnerabile. Constatările se conțin în raportul de evaluare a impactului Legii privind reabilitarea victimelor infracțiunilor, […]
10:50
Monitorizarea alegerilor este realizată de observatori acreditați, care urmăresc respectarea normelor democratice și buna desfășurare a procesului electoral, inclusiv etapele pregătitoare și desfășurarea votării până la centralizarea rezultatelor. Statutul de observator este incompatibil cu calitatea de funcționar electoral, candidat sau reprezentant al concurenților electorali. Observatorii pot fi de două tipuri: naționali și internaționali. Observatorii naționali […]
5 august 2025
15:20
Maxim, un tânăr de nouăsprezece ani, terminase școala medie din sat. Voia să dea documentele la Academia de Poliție din capitală, să devină polițist ca tatăl lui, Ignat, care lucrează de douăzeci de ani șef de sector în satul natal. Mama Irina, profesoară de chimie în școala natală, ținea morțiș să dea documentele la Universitatea […]
12:40
Sfârșit. Început aici. V. Marea Unire (1918) Realizarea Marii Uniri, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat (România) a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă datorată primului Război Mondial (1914-1918) și destrămarea Imperiului Rus și Austro-Ungar. În cadrul Marii Uniri a României și Moldova și-a recăpătat unitatea, pentru prima oară de la […]
11:30
Plafonul mijloacelor financiare care pot fi virate în contul „Fond electoral”, pentru a fi utilizate de către concurenții electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost stabilit la 75,9 milioane de lei, transmite IPN. Pentru susținerea unui candidat independent la funcția de deputat a fost stabilit un plafon de 57,5 mii de lei, care […]
11:30
SUA aplică pentru solicitanții de viză non-imigrant o taxă de cel puțin 250 de dolari, cu titlul de „taxă de integritate a vizei”, transmite IPN. Achitarea taxei este obligatorie pentru turiști, studenți străini, vizitatori temporari și veniți cu scop de afaceri, relatează CNN. Plata va fi solicitată la momentul eliberării vizelor şi nu vor exista scutiri […]
4 august 2025
15:50
Moldovenii accesează mai multe credite ipotecare, însă numărul tranzacțiilor comerciale este în scădere. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță spune că această discrepanță indică o incertitudine accentuată în sectorul imobiliar, marcată de existența unor dezechilibre care influențează comportamentul consumatorilor și dinamica pieței, transmite IPN. În cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”, autorul a […]
14:00
De patru ani, Kaufland Moldova și Banca de Alimente colaborează pentru a reduce risipa de alimente în Republica Moldova și pentru a sprijini persoanele aflate în dificultate. În anul 2024, peste 55 de tone de produse alimentare, în valoare de 1.000.000 de lei, au fost redirecționate din magazinele Kaufland către comunitățile vulnerabile din țară. Cu […]
12:10
Fiecare om, fiecare ființă venită pe lume, are în față mii de necunoscute pe care urmează să le parcurgă și să le exploreze. Se știe că drumul spre devenire este lung și anevoios. Unii oameni, pentru a-și găsi eul, caută modele, se inspiră și se străduiesc să semene cu cei care au atins deja culmile […]
11:20
Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de un microbuz de rută în municipiul Ungheni. S-a întâmplat după ce băiatul a ieșit brusc de după o mașină parcată, în timp ce părinții se aflau la izvorul din apropiere, a precizat pentru IPN șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General […]
11:10
În România, mamelor aflate în concediu de creștere a copilului li se va reține automat contribuția de 10% din indemnizație. Se întâmplă în contextul în care statul vecin își ajustează politicile sociale și fiscale pentru a menține echilibrul bugetar și funcționarea sistemelor publice, transmite IPN. Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din România, […]
10:00
Creștinii ortodocși de stil vechi îi cinstesc astăzi pe Sfânta Maria Magdalena și pe Sfântul Mare Mucenic Foca, două figuri importante ale tradiției creștine. Sărbătoarea are o semnificație deosebită, mai ales în comunitățile rurale, unde se păstrează încă numeroase credințe și obiceiuri populare legate de această zi, transmite IPN. Potrivit bisericii, Maria Magdalena este prima […]
1 august 2025
15:20
După o lungă perioadă de recuperare, atleta Ecaterina Cernat a confirmat că și-a recăpătat forma sportivă de altădată, obținând un timp de 1:17:21 la Universiada Mondială din Germania – exact rezultatul prognozat de antrenorul său. Performanța i-a adus locul 16 în clasament și este aproape echivalentă cu cea înregistrată la Maratonul de la București 2024, […]
12:20
Am devenit dependenți de rețelele sociale. Oriunde întorci capul, vezi oameni cu ochii în telefoane. La evenimente, prima întrebare e: „Care e parola la Wi-Fi?” În online totul e perfect: familii fericite, mâncăruri sofisticate, selfie-uri care mai de care și în locații cât mai deocheate ca să arătăm că suntem cei mai cei și cu […]
31 iulie 2025
15:20
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot vota prezentând un act de identitate valabil sau recunoscut legal. Pentru a-și exercita dreptul de vot, alegătorii trebuie să se prezinte la secția de votare cu un document care să ateste cetățenia și domiciliul sau reședința. Cele mai frecvent folosite documente sunt buletinul de identitate […]
14:40
Peste 4 700 de pietoni au fost amendați de la începutul anului pentru traversare neregulamentară a străzii, iar peste 5 400 de șoferi – pentru neacordarea priorității pe zebră. În topul localităților cu cele mai multe accidentări de pietoni se află municipiile Chișinău, Bălți, Orhei și UTA Găgăuzia, menționează Inspectoratul Național de Securitate Publică într-un […]
14:10
Chiar dacă prețul la energia electrică scade din data de 1 august, cetățenii vor beneficia și în continuare de compensații pentru primii 110 kWh consumați. Cu precizări în acest sens a venit astăzi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, în contextul deciziei de ieri a ANRE, transmite IPN. „Guvernul continuă să susțină, cu sprijinul […]
13:50
Începând cu 1 august taxa vamală aplicată de SUA pentru produsele din Moldova va constitui 25%. Noul regim tarifar a fost anunțat astă-primăvară de administrația americană, inițial cu 31% pentru loturile din țara noastră. Între timp, autoritățile de la Chișinău dau asigurări că vor mai negocia cu partenerii americani, pentru a obține condiții favorabile exportatorilor […]
13:40
Cetățenii vor putea achita acum peste 120 de servicii publice, inclusiv taxe pentru studii sau folosirea drumurilor, dar și amenzi, prin MIA. Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi sistemul P2G (Person to Government) ca parte a MIA Plăți Instant. Astfel, plățile vor putea fi efectuate imediat și fără comisioane, direct din aplicațiile mobile, fără […]
13:30
Începând cu luna august, facturile pentru gaze naturale vor fi emise de Energocom și nu de Moldovagaz, așa cum se întâmplă în prezent. Cetățenii nu trebuie să întreprindă vreo acțiune suplimentară – procesul va avea loc automat. Cu precizări în acest sens vine Guvernul în contextul în care, în următoare lună, Energocom va prelua controlul […]
12:40
Patru tineri din municipiul Ungheni, însoțiți de mentorul lor Liliana Tincu, s-au alăturat unei inițiative internaționale ce promovează soluțiile ecologice inovatoare pentru comunitățile rurale. În perioada 21–25 iulie 2025, ei au participat la Academia Internațională de Vară „Eco-Inovații pentru Tineri”, desfășurată în orașul Tskaltubo, Georgia, în cadrul proiectului european Smart4Rural. Evenimentul a reunit delegații din […]
12:20
Nicoleta Cojocaru și Danu Secrieru, ambii originari din satul Unțești, raionul Ungheni, au avut o evoluție remarcabilă la Campionatele Europene de Haltere pentru sportivi sub 15 și 17 ani, desfășurate recent, contribuind decisiv la rezultatele spectaculoase ale Republicii Moldova. Nicoleta Cojocaru a devenit campioană europeană absolută la categoria U17 (până la 58 kg), cucerind trei […]
10:30
Moldovenii care au muncit în Slovacia vor primi pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat, chiar și în condițiile în care au atins stagiul minim de cotizare în țară. Inițierea negocierilor moldo-slovace în acest sens a fost aprobată de Guvern, transmite IPN. Documentul va reglementa colaborarea între autoritățile ambelor state și va permite […]
10:20
Un candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie poate cheltui până la 57,5 mii de lei pentru colectarea semnăturilor. Plafonul mijloacelor financiare care pot fi transferate în contul „Destinat grupului de inițiativă” a fost stabilit în ședința de sâmbătă, 19 iulie, a Comisiei Electorale Centrale, transmite IPN. Candidații independenți trebuie să colecteze și să […]
30 iulie 2025
15:20
Cetățenii Republicii Moldova își pot exercita dreptul de vot, fie la secția de votare unde sunt arondați, fie, în anumite cazuri, în alte localități, fiind incluși în liste suplimentare după ce aceștia au obținut un certificat pentru drept de vot. La fel, persoanele care din cauza stării de sănătate sau a altor motive temeinice nu […]
15:10
În acest interviu, am discutat cu Sabrina Sinițchi, o tânără pasionată de limba franceză, care și-a transformat dragostea pentru această limbă într-un proiect educațional inovator: un ebook care aduce franceza înviața reală a adolescenților. Vorbind despre performanțele ei la olimpiadă, despre provocările maternității și despre modul în care jonglează rolurile personale și profesionale, Sabrina ne […]
12:20
„Fata din tren”e romanul pe care l-am citit pe bucăți, întinse pe o perioadă de câteva luni. Nu că nu ar fi fost interesant, doar că am avut momente mai dificile, care nu mi-au permis să citesc. Uneori mi-am impus să citesc măcar două-trei pagini pe zi, alteori mă captiva suficient cât să-mi dau seama […]
11:40
Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit în 2022, 830 de euro pe cap de locuitor pentru prestații familiale, adică alocații și ajutoare sociale. Este o creștere de 46,7% față de ultimul deceniu, de la 566 euro în anul 2012. România, Grecia, Bulgaria, Cipru sunt pe ultimele locuri din acest clasament, potrivit datelor Eurostat, oficiul […]
09:20
Locuitorii satului Drujba au un nou loc de recreere, socializare și educație ecologică grație proiectului „Eco Parc – Spațiu verde pentru toți”, implementat de Biblioteca Publică Drujba, cu sprijinul Fundației Comunitare Ungheni, în cadrul Programului de Granturi Mici 2025, ediția XXIV, și susținut financiar de Primăria Comunei Hîrcești. Proiectul a fost închis oficial în cadrul […]
