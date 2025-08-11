Proiect transfrontalier pentru tinerii vulnerabili

12:10

I. Moldova de la începuturi până la confirmare Formarea statelor medievale românești este un proces istoric, care se desfășoară începând cu sec. al VIII-lea și sfârșit de sec. al XIV-lea, prin nobilimea din țările medievale române, se emancipează treptat de stăpânirea împăraților sau a regatelor vecine, și care se încheie cu întemeierea voievodatelor istorice românești: […]