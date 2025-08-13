Peste 411 mii lei alocați pentru reparația drumului L385, care leagă satele Mănoileşti – Cetireni

15:20

Cetățenii Republicii Moldova își pot exercita dreptul de vot, fie la secția de votare unde sunt arondați, fie, în anumite cazuri, în alte localități, fiind incluși în liste suplimentare după ce aceștia au obținut un certificat pentru drept de vot. La fel, persoanele care din cauza stării de sănătate sau a altor motive temeinice nu […]