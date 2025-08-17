Zelenski, despre aderarea la UE: „Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova”

08:20

Nimeni nu știe cu exactitate ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin la summitul de aproape trei ore din Alaska. La final, cei doi au susținut o conferință de presă comună, dar au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Deși negocierile cu ușile închise au fost prezentate într-o notă pozitivă de ambii lideri,...