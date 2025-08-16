Cititorul de gardă: „Tovarășul Tarlev se dă mare specialist. În perioada guvernării comuniștilor s-a distrus toată industria de prelucrare a legumelor și fructelor. Și vă dau exemple”

15:40

La data de 14 august 2025, un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din R. Moldova spre Italia a fost supus verificărilor de specialitate la postul vamal „Leușeni”, unde ofițerii au descoperit un pistol pneumatic și sute de proiectile, ascunse sub roata de rezervă. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească și...