Putin și Trump s-au întâlnit „ca niște prieteni”, notează presa occidentală

Două aeronave și-au lovit aripile în timp ce rulau spre pistă pentru decolare, potrivit The Guardian. Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp pe aeroportul din Manchester vineri dimineață, 15 august, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit. Aeronavele, care zburau spre Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei 06:30. În urma...