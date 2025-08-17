Domnica Manole a fost realeasă în funcția de preşedintă a Curţii Constituţionale
Ziarul de Garda, 17 august 2025 15:50
Domnica Manole a fost realeasă duminică, 17 august, în funcția de președintă a Curții Constituționale, prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. „Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
15:50
Domnica Manole a fost realeasă duminică, 17 august, în funcția de președintă a Curții Constituționale, prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor. „Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire...
Acum o oră
15:30
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire cu Ursula von der Leyen înainte de vizita la Washington. Război în Ucraina, ziua 1271 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:30 Președintele Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles pentru o întâlnire bilaterală cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat purtătorul de cuvânt al prezidențialei, Serhii Nikiforov, jurnaliștilor pe 17 august, potrivit Kyiv Independent. O conferință de presă comună este programată ulterior, urmată de o întâlnire a liderilor „coaliției celor dispuși”. Von...
Acum 2 ore
14:50
Partidul Acțiune și Solidaritate a suplinit lista cu trei candidați noi la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din septembrie # Ziarul de Garda
Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a suplinind lista cu 3 candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală (CEC) în cadrul ședinței din 17 august. De asemenea, Comisia a aprobat mai multe hotărâri ce vizează organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pe lista PAS au fost incluși trei candidați noi:...
Acum 4 ore
14:10
Ursula von der Leyen va participa la întâlnirea cu preşedintele Trump, alături de Zelenski şi alţi lideri europeni, la Casa Albă # Ziarul de Garda
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, 17 august, pe platforma X, că se va întâlni luni, 18 august, cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, citat de News.ro. „La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea...
13:40
De ce este important ca Diaspora să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie? # Ziarul de Garda
La alegerile prezidențiale din 2024, la cele 231 de secții de votare constituite peste hotare, inclusiv cele trei pentru votul prin corespondență, și-au exercitat dreptul constituțional de vot peste 328 de mii de alegători, reprezentând cel mai mare număr de votanți de la organizarea secțiilor de votare peste hotare. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie...
13:20
REUTERS/ Teren ucrainean în schimbul păcii. „Oferta” de pace propusă de Putin la întâlnirea din Alaska # Ziarul de Garda
Rusia ar renunța la mici zone ocupate din Ucraina, iar Kievul ar ceda porțiuni din teritoriul său estic pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, conform propunerilor de pace discutate de Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Informația a apărut la o zi...
12:50
Poliția a reținut zeci de persoane implicate în protestul neautorizat al grupării criminale „Șor” # Ziarul de Garda
Aproape 70 de persoane care au participat la protestele blocului „Victorie” au fost conduse la Inspectoratul de Poliție, iar mai multe corturi au fost ridicate de oamenii legii. Potrivit Poliției, organizația criminală „Șor” a încercat, pe 16 august, de mai multe ori pe parcursul zilei, să organizeze un protest neautorizat, cu toate că autoritățile au...
12:20
Pentru ziua de 17 august, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, începând cu ora 11:10, dar este valabil în continuare și codul galben de pericol de incendiu, care a intrat în vigoare pe 15 august. Potrivit avertizărilor, codul galben de caniculă este valabil pentru zona de sud și centrul țării, iar...
Acum 6 ore
12:00
LIVE TEXT/ Rusia continuă atacurile asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1271 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:55 În urma bombardamentelor din regiunea Herson, au izbucnit incendii în clădiri rezidențiale și nerezidențiale din regiune, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. În doar 24 de ore, salvatorii, împreună cu pompierii locali, au intervenit de 7 ori pentru a stinge incendiile în ecosisteme. Flăcările au acoperit peste 5 hectare de teren. UPDATE 09:10...
11:50
VIDEO/ Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. La ședința plenară din sesiunea specială urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Pe data de 16 august 2025 au expirat mandatele a 5 judecători constituționali, iar...
11:30
„Am simțit că locul meu e aici și am ales să mă întorc.” Istoria Marcelei, tânăra care a lăsat SUA pentru a dezvolta o afacere made in Moldova # Ziarul de Garda
Marcela Mastac este o tânără antreprenoare din R. Moldova. Deși a studiat marketing, comunicare și a locuit o perioadă în SUA, Marcela a ales să se întoarcă în R. Moldova pentru a-și îndeplini visul de a crea produse autentice, durabile și pline de povești. „Viața mea s-a scris mai mult din întâmplări decât din planuri”,...
11:20
VIDEO/ Ședința Parlamentului: Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. La ședința plenară din sesiunea specială urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Pe data de 16 august 2025 au expirat mandatele a 5 judecători constituționali, iar...
11:10
LIVE/ Ședința Parlamentului: Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. La ședința plenară din sesiunea specială urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Pe data de 16 august 2025 au expirat mandatele a 5 judecători constituționali, iar...
10:30
VIDEO/ Protestatarii blocului „Victorie” au încercat să blocheze drumurile din zona manifestațiilor. Poliția a intervenit # Ziarul de Garda
Pe 16 august, în cadrul protestului orgaizat de blocul „Victorie”, pentru care Ilan Șor a promis participanților câte 3 mii de dolari lunar, protestatarii au încercat să blocheze drumurile din preajma Gării Feroviare din Chișinău. Potrivit imaginilor video publicate pe Fcebook, șeful Poliției din municipiul Chișinău, Marin Garaz a intervenit pentru a întoarce mulțimea din...
Acum 8 ore
10:00
Declarația lui Putin după discuțiile din Alaska: „Ne-am concentrat pe găsirea unei soluții echitabile la criza din Ucraina” # Ziarul de Garda
Pe 16 august, biroul președintelui rus a publicat declarația completă a lui Putin, pe care acesta a adresat-o înalților oficiali, potrivit Mediafax. Vineri, 15 august, în Alaska a avut loc summitul de pace la care au participat delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Negocierile dintre președinți s-au încheiat...
10:00
A început sezonul de vânătoare 2025-2026: Recomandări pentru vânătoare în siguranță în zona de frontieră # Ziarul de Garda
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vânătoare în condiții sigure, Poliția de Frontieră recomandă respectarea regulilor și a normelor legale. Poliția de Frontieră reamintește vânătorilor despre importanța respectării normelor legale prevăzute de Legea nr. 28/2024 privind...
09:40
Pe 16 august, biroul președintelui rus a publicat declarația completă a lui Putin, pe care acesta a adresat-o înalților oficiali, potrivit Mediafax. Vineri, 15 august, în Alaska a avut loc summitul de pace la care au participat delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Negocierile dintre președinți s-au încheiat...
09:10
LIVE TEXT/ Forțele ruse au lansat 500 de atacuri în regiunea Zaporijjea în ultimele 24 de ore. Război în Ucraina, ziua 1271 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Trupele ruse au efectuat un total de 505 atacuri asupra a 10 așezări din regiunea Zaporijjea în ultimele 24 de ore. Potrivit Ukrinform, raportul a fost emis de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, prin intermediul Telegram. „Atacurile au inclus 15 atacuri aeriene care au vizat Preobrajenka, Novodanilivka, Mala Tokmachka și Bilohiria....
Acum 24 ore
23:00
UPDATE/ Tensiuni la protestul Blocului Victorie: Poliția a demontat corturile manifestanților care planificau un protest plătit „pe termen nelimitat” (VIDEO) # Ziarul de Garda
UPDATE 22:52 Poliția a intervenit în scuarul Gării Feroviare din Chișinău și a ridicat corturile pe care susținătorii lui Ilan Șor încercaseră să le instaleze pentru a organiza un protest „pe termen nelimitat”, contra plată, relatează NM. Alexei Lungu – liderul partidului „Șansă”, formațiune afiliată lui Șor și aflată în vizorul autorităților, cu riscul de...
17:50
A recunoscut că a aruncat explozibil lângă casa primarului din Stăuceni: arest preventiv 20 de zile. Soția inculpatului este cercetată în libertate # Ziarul de Garda
Învinuitul în detonarea unui explozibil în adiacentul curții primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, și-a recunoscut vina și a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în timp ce soția sa este cercetată în libertate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală sâmbătă, 16 august. Bărbatul învinuit de huliganism agravat a fost plasat în...
17:00
VIDEO/ Instrucțiuni pentru obținerea „compensațiilor” și numărul real al protestatarilor adunați de Blocul Victorie # Ziarul de Garda
Deși Blocul Victorie anunțase că la protestul de pe 16 august ar putea participa până la 10 mii de persoane, imagini video surprinse cu drona și relatări de la fața locului arată că la manifestație au venit doar câteva zeci de oameni, iar unii dintre aceștia primeau instrucțiuni despre cum să obțină „compensații” pentru participare....
Ieri
16:10
„Domnule Putin, când o să vă opriți să omorâți civili?” – cum (nu) a răspuns liderul de la Kremlin și cine este jurnalista care l-a confruntat # Ziarul de Garda
„Domnule Putin, când o să vă opriți să omorâți civili?” – aceasta a fost prima întrebare adresată președintelui Rusiei când a coborât din avion în Alaska. Liderul de la Kremlin a schițat câteva grimase, inclusiv atunci când jurnalista a repetat întrebarea la începutul summitului. Jurnalista se numește Rachel Scott și lucrează pentru ABC News. Deși la...
15:30
LIVE TEXT/ CNN: Trump și UE ar fi discutat despre oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu articolul 5 al NATO. Război în Ucraina, ziua 1270 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:25 Președintele SUA, Donald Trump, a discutat împreună cu liderii europeni despre garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu articolul 5 al NATO. Potrivit CNN, care citează surse proprii din cercurile europene, aceste garanții nu ar implica direct alianța însăși. Un oficial european a declarat că în cadrul discuțiilor lui Trump cu liderii europeni...
14:50
Trump-Putin în Alaska. Un jurnalist rus din delegația oficială, dur la adresa liderului de la Kremlin: „Micul succes al lui Putin e marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!” # Ziarul de Garda
Jurnalistul Andrei Kolesnikov a publicat un editorial de o duritate rar întâlnită, criticând entuziasmul presei și al politicienilor din Rusia după întâlnirea din Alaska. El afirmă că „orice rezultat care nu oprește moartea oamenilor este o fundătură” și susține că discuțiile dintre Trump și Putin nu au vizat detensionarea situației internaționale, ci, dimpotrivă, au accentuat-o....
14:10
„Unele legături trec dincolo de timp”. Finul lui Plahotniuc repetă apelul nașului său # Ziarul de Garda
Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a chemat „foștii colegi din toate partidele” să se unească și să își consolideze forțele. Totodată, el și-a declarat sprijinul pentru Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune creată de foști membri ai Partidului Democrat. Mesajul lui Candu vine după...
13:40
Cititorul de gardă: „Tovarășul Tarlev se dă mare specialist. În perioada guvernării comuniștilor s-a distrus toată industria de prelucrare a legumelor și fructelor. Și vă dau exemple” # Ziarul de Garda
Victor Grosu lucrează într-o companie care se ocupă de comercializarea produselor chimice. El ne-a trimis o scrisoare prin care își arată nemulțumirea față de promisiunile politicienilor (în acest caz, ale lui Vasile Tarlev, premier în perioada 2001–2008). „Nu mă socot mare patriot, dar nici indiferent nu pot fi, pentru că trăiesc la noi în țară”,...
13:10
Video/ Operațiunea Kremlin: pionii Moscovei la alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Înscrierea partidelor care-și doresc să ajungă în Parlament este în toi. Unii se declară europeni, alții sunt pseudoeropeni, și unii se pronunță deschis pro-Rusia. Astfel, pe 22 iulie 2025, patru partide pro‑ruse din R. Moldova – Partidul Socialiștilor (Igor Dodon), Inima Moldovei (Irina Vlah), Viitorul Moldovei (Vasile Tarlev) și Partidul Comuniștilor (Vladimir Voronin) – au...
13:00
Macron, Meloni, Merz, Starmer, Stubb, Tusk, Costa și von der Leyen au emis o declarație comună după discuțiile cu Trump privind întâlnirea acestuia cu Putin # Ziarul de Garda
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă, 16 august, o declarație comună, după ce au fost informați de președintele american Donald...
12:40
„Am decis că trebuie pus capăt războiului, nu stabilit un armistițiu temporar” – Trump, după întâlnirea cu Putin # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „s-a decis” necesitatea trecerii la un acord de pace pentru încheierea războiului, și nu la o înțelegere privind un armistițiu temporar. Declarația a fost făcută pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, sâmbătă, 16 august, după convorbirile telefonice cu președintele Volodîmîr Zelenski și liderii Uniunii Europene. „Toți au convenit...
12:30
LIVE TEXT/ Militarii ruși au atacat o echipă de salvatori în timp ce aceștia stingeau un incendiu în regiunea Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1270 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:20 Trupele ruse au atacat cu o dronă o echipă de salvatori care încerca să stingă un incendiu în regiunea Zaporijjea. Despre acest lucru a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) sambătă, 16 august. Drona rusă a lovit exact în momentul în care salvatorii lichidau incendiul pe teritoriul unui...
11:50
ZdG în ochii tăi: „Prin oceanul de informații, găsesc ZdG sursa cea mai autentică” # Ziarul de Garda
Natalia Stanciu, profesoară de limbă și literatură română – limbă franceză, stabilită în prezent în Italia, spune că accesează zilnic pagina ZdG pentru a se informa despre ceea ce se întâmplă în R. Moldova. Printre numeroasele surse disponibile, consideră ZdG drept cea mai autentică și de încredere. „O echipă de profesioniști, mereu în căutarea ultimelor...
11:50
Corturile „Victoriei”, îndepărtate de pe peronul Gării Feroviare. Mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție # Ziarul de Garda
Membri și simpatizanți ai Blocului Victorie au instalat corturi pe peronul Gării Feroviare din Chișinău sâmbătă, 16 iulie, urmând să „protesteze” în susținerea bașcanei Evgheniei Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare. Forțele de ordine au dezinstalat corturile, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție. Prezentă la fața locului, Viorica Tătaru,...
11:00
Ce înseamnă să fii patriot? Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române, patriot este persoana care își iubește patria și luptă pentru apărarea și prosperitatea ei, este devotată poporului său, fiind gata să lupte pentru interesele țării sale. Sună bine, nu? Doar că politicienii din R. Moldova au decis (pentru a câta oară?) să mai pângărească...
11:00
ULTIMA ORĂ/ Volodîmîr Zelenski va merge la Washington luni, 18 august, pentru o întâlnire cu Donald Trump # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat că va călători la Washington luni, 18 august, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump. Declarația a fost făcută sâmbătă dimineața, după ce cei doi lideri au discutat timp de peste o oră, în urma discuțiilor de pace de la Alaska. „Plănuiesc să discut toate detaliile privind încetarea...
10:40
Un avocat, președinte de condominiu, și un executor judecătoresc, acuzați de mai multe ilegalități de locuitorii unui bloc de locuit din capitală: „Practic, tot Chișinăul e în situația lor” # Ziarul de Garda
La adresa redacției ZdG a fost remisă o plângere colectivă din partea mai multor locatari ai unui bloc din Chișinău cu referire la „ilegalitățile întreprinse de președintele condominiului”. Potrivit acestora, președintele condominiului, care este și avocat, ar fi devenit „gospodarul blocului”, „făcând din administrarea acestuia un business de familie”. De cealaltă parte, cei vizați neagă...
10:30
„1:0 pentru Putin”. Primele reacții ale unor politicieni europeni după întâlnirea din Alaska # Ziarul de Garda
Unii oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și indignarea după ce mult-așteptata întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care s-a încheiat fără rezultate concrete. Deocamdată, liderul de la Kiev, Volodîmîr Zelenski, nu a reacționat public. Ca și Ucraina, Europa a fost exclusă de la Summitul din Alaska, unde Trump i-a întins...
09:50
LIVE TEXT/ În ziua summitului Trump-Putin, deasupra Ucrainei au fost doborâte 61 de drone. Ucrainenii au lovit 10 puncte de concentrare a trupelor și tehnicii rusești. Război în Ucraina, ziua 1270 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:45 În noaptea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, deasupra Ucrainei au fost doborâte 61 de drone. În ultimele 24 de ore, potrivit Forțelor armate al Ucrainei, s-au înregistrat 139 de confruntări. Forțele ruse au lansat două atacuri cu rachete și 111 lovituri aeriene, folosind trei rachete și 213 bombe ghidate și au...
09:10
EDITORIAL/ „Dezgustător. Rușinos. Și, în final, inutil”. The Kyiv Independent, despre întâlnirea Putin-Trump # Ziarul de Garda
„Dezgustător, rușinos și, în cele din urmă, inutil” — așa a fost văzut summitul Trump–Putin din Alaska de jurnaliștii publicației The Kyiv Independent. Într-un editorial al redacției, aceștia au subliniat contrastul dintre imaginea lui Putin, primit cu onoruri militare și un „tratament regal” pe sol american, și realitatea războiului, în care dronele rusești atacau simultan...
08:50
Donald Trump i-a înmânat personal o scrisoare lui Vladimir Putin, trimisă de soția sa, Melania Trump, în cadrul summitului din Alaska, care aborda situația copiilor din Ucraina și Rusia, au declarat oficiali ai Casei Albe pentru agenția Reuters, citată de BBC. Melania Trump, născută în Slovenia, nu a participat la călătorie, însă, potrivit oficialilor, scrisoarea...
08:20
VIDEO/ Summitul Trump-Putin din Alaska: trei ore de discuții, „progrese” declarate, dar fără acorduri anunțate # Ziarul de Garda
Nimeni nu știe cu exactitate ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin la summitul de aproape trei ore din Alaska. La final, cei doi au susținut o conferință de presă comună, dar au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Deși negocierile cu ușile închise au fost prezentate într-o notă pozitivă de ambii lideri,...
07:30
LIVE TEXT/ Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără vreun rezultat concret # Ziarul de Garda
UPDATE: Negocierile dintre președintele Donald Trump și liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, în format „trei la trei”, s-au încheiat fără anunțarea unor înțelegeri. La finalul summitului, cei doi au susținut o conferință de presă comună, însă nu au oferit răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Ambii lideri și-au adresat laude reciproce. Vineri, 15 august, în Alaska are...
00:20
Trump a declarat că Putin continuă să atace Ucraina pentru a „pregăti terenul” pentru o înțelegere # Ziarul de Garda
Trump a declarat reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Anchorage, că el crede că ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei sunt modalitatea lui Putin de a pune bazele unui acord, scrie Meduza. „Cred că încearcă să negocieze. Încearcă să pregătească terenul. În viziunea lui, acest lucru îl ajută să încheie...
00:00
LIVE TEXT/ Ucraina, atacată în timp ce la Alaska au loc discuțiile dintre Putin și Trump, „privind pacea”. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 23:51 În timp ce în Alaska are loc summitul de pace între Putin și Trump, Ucraina continuă să fie atacată. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, mai multe drone au atacat regiuni ale Ucrainei, printre care Zaporijjea, Dnipropetrovsk și Donețk. Sumî a fost lovită de o bombă. UPDATE 21:09 Potrivit propagandistului Pavel Zarubin, Putin nu...
15 august 2025
23:30
Mass-media occidentală a remarcat că summitul de la Alaska dintre Putin și Trump a început într-o atmosferă practic prietenoasă. Președintele SUA l-a întâmpinat călduros pe liderul rus, acuzat de crime de război. Meduza a selectat câteva fragmente din articolele presei din occident. Agenția de știri Reuters a scris că „Trump și Putin s-au salutat ca...
23:10
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin pozau pentru camere după ce s-au întâlnit față în față în Alaska, reporterii strigau întrebări către cei doi lideri. Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Putin dacă „va înceta să mai ucidă civili”. Președintele rus a arătat spre urechea sa și a ridicat din umeri în semn...
22:40
LIVE TEXT/ Întâlnire istorică, în Alaska: Cei doi președinți au ajuns la locul discuțiilor # Ziarul de Garda
Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a...
21:50
LIVE TEXT/ Întâlnire istorică, în Alaska: discuțiile bilaterale planificate anterior între Trump și Putin vor avea acum un format tripartit # Ziarul de Garda
Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a...
21:40
SURSE/ Fiul lui Veaceaslav Platon a fost reținut de Interpol în Spania. Motivul arestului # Ziarul de Garda
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiției din R. Moldova – a fost reținut de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari....
21:20
LIVE TEXT/ Întâlnire istorică, în Alaska: covorul roșu, pregătit pentru sosirea lui Putin la Anchorage # Ziarul de Garda
Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a...
21:10
Kremlinul le-a recomandat propagandiștilor săi să nu le dea speranțe rușilor înainte de summitul dintre Putin și Trump. Despre ce se va vorbi în mass-media de stat a Rusiei # Ziarul de Garda
Putin îi va arăta lui Trump „incapacitatea Kievului de a ajunge la un acord”, Kremlinul este pregătit „pentru diferite scenarii de desfășurare a negocierilor”, iar liderul Rusiei „stabilește perspectiva relațiilor ruso-americane”. Astfel de afirmații sunt conținute în metodologia blocului politic al administrației prezidențiale (AP), pe care mass-media de stat și loială autorităților l-a primit înaintea...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.