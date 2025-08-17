VIDEO/ Ședința Parlamentului: Ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale

18:00

Pentru Arcadie Romanciuc, ZdG este o sursă credibilă de adevăr, dreptate și transparență. Apreciază munca jurnaliștilor pentru corectitudinea informațiilor, pentru curajul de a aborda subiecte dificile și pentru investigațiile bine documentate. „Într-o societate în care justiția pare deseori doar o formă fără fond, Ziarul de Gardă este una dintre puținele surse care mai dau sens...