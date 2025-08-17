Declarația lui Putin după discuțiile din Alaska: „Ne-am concentrat pe găsirea unei soluții echitabile la criza din Ucraina”

16:30

Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut. Acesta ar fi inscripționat adresa unui canal de comercializare a drogurilor online pe automobile. Pe 13 august, Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost...