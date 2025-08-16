Generalul Richard Shirreff: Aderarea la NATO, salvare pentru Ucraina. Ce spun alți experți despre summitul de la Alaska
16 august 2025
„Aderarea la NATO este singura cale de a pune capăt războiului din Ucraina”, afirmă generalul Sir Richard Shirreff, citat de Sky News. Fostul comandant adjunct suprem al NATO se declară dezamăgit de rezultatele summitului Trump-Putin. Richard Shirreff a spus că Statele Unite ar fi avut „tot dreptul” să îl aresteze pe Vladimir Putin la sosirea în Alaska, „să-l bage într-o salopetă portocalie și să-l trimită în Haga în lanțuri”.
• • •
Eveniment de amploare pe stadionul Dinamo din capitală: 12 echipe au participat la Cupa Diasporei la mini-fotbal
Atmosferă elecrizantă pe stadionul Dinamo din capitală. 12 echipe au participat la Cupa Diasporei moldovenești la mini-fotbal. Moldoveni stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania sau Portugalia, plus alte câteva echipe din Republica Moldova au demonstrat faptul că fotbalul nu este doar un spectacol, ci și un fenomen social.
Ungheni's renowned sculpture camp is back after a seven-year absence.
Al-Nassr continuă să facă ravagii pe piața transferurilor în această vară. Clubul saudit a anunțat oficial că l-a achiziționat pe Kingsley Coman de la Bayern Munchen. Suma plătită pentru fotbalistul francez este de 25 de milioane de euro.
Armata rusă a lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 85 de drone de atac Shahed, împreună cu dispozitive de diversiune, chiar în timpul negocierilor dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurate în Alaska, relatează The Moscow Times.
Procuratura: Bărbatul care a detonat un dispozitiv la curtea primarului din Stăuceni și-a recunoscut fapta
Bărbatul învinuit de detonarea unui dispozitiv explozibil lângă locuința primarului din Stăuceni a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de instanță la solicitarea procurorilor din cadrul Oficiului Râșcani al Procuraturii Chișinău.
Foto // Zeci de cetățeni s-au adunat la Gară, la îndemnul condamnatului Șor. Poliția: „Acțiunea este ilegală, rugăm să părăsiți zona"
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat sâmbătă, 16 august, la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
Turneul WTA de la Cincinnati a rămas fără primele două favorite. Arina Sabalenka și Cori Gauff au fost eliminate în faza sferturilor de finală.
Foto // Zeci de cetățeni au ignorat îndemnul Poliției și au venit la protestul ilegal anunțat de Șor: „Vom fi obligați să folosim mijloacele speciale"
Zeci de cetățeni au ignorat avertismentele autorităților de a nu participa la proteste ilegale, pentru că riscă să fie amendați, și s-au adunat astăzi la Gară, răspunzând la îndemnul condamnatului Ilan Șor, care i-a chemat să protesteze „nonstop” împotriva guvernării.
Egor Platon – fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova - a fost reținut vineri de către Interpol în Spania. Potrivit surselor ZdG, acesta era dat în căutare internațională, fiind vizat într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor, în scop de înstrăinare, în proporții deosebit de mari. Informația privind reținerea lui Egor Platon a fost confirmată de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP), Diana Fetco.
Liderii europeni – printre care președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz – salută eforturile lui Donald Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și de a obține o pace justă și durabilă, se arată într-o declarație publicată pe site-ul Consiliului European în urma discuției purtate cu președintele american și cu liderul de la Kiev.
Supporters of fugitive oligarch Ilan Șor set up tents on Saturday on the platform of the Chișinău Railway Station as part of a protest announced by the "Victory" Bloc.
Campioana Angliei FC Liverpool a debutat cu o victorie spectaculoasă în noua ediție de Premier League. „Cormoranii” au învins pe FC Bournemouth cu 4-2 în meciul disputat pe stadionul Anfield.
Acțiunile rusești s-au prăbușit după refuzul lui Putin de a înceta focul în Ucraina. Investitorii ruși pierd miliarde # Radio Moldova
Piața de acțiuni din Rusia a reacționat prin scădere în urma negocierilor dintre Vladimir Putin și Donald Trump, care au durat de două ori mai puțin decât era planificat și, potrivit lui Trump, nu au condus la un acord privind Ucraina, relatează The Moscow Times.
Poliția a zădărnicit protestul neautorizat: corturi direct pe peronul Gării din Chișinău
Susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat, sâmbătă-dimineață, 16 august, corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie”. Manifestația nu a fost autorizată, iar forțele de ordine prezente la fața locului au intervenit imediat, demontând corturile și escortând mai mulți participanți la inspectoratele de poliție.
Poliția a intervenit prompt: protestul neautorizat organizat pe peronul Gării din Chișinău, stopat
Susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au instalat, sâmbătă, corturi pe peronul Gării din Chișinău, în cadrul unui protest anunțat de Blocul „Victorie”. Manifestația nu a fost autorizată, iar forțele de ordine prezente la fața locului au intervenit imediat, demontând corturile și escortând mai mulți participanți la inspectoratele de poliție.
„Rusia este o putere foarte mare": Trump anunță că războiul din Ucraina s-ar putea încheia cu schimb de teritorii
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat Fox News că a fost de acord cu omologul său rus Vladimir Putin, la discuțiile din Alaska, purtate pe 15 august, că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii și un anumit tip de garanție de securitate din partea SUA, informează CNN.
Zelenski, după discuția cu Trump: „Susținem o întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia". Liderul de la Kiev este așteptat luni la Washington
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său de Telegram că a avut o discuție „lungă și consistentă” cu președintele american Donald Trump, mai întâi în format tête-à-tête și ulterior cu participarea liderilor europeni. Întâlnirea a durat aproximativ o oră și jumătate, dintre care o oră doar între cei doi șefi de stat.
În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie Digi24.ro, cu referire la The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.
Melania Trump se implică: mesaj personal către Vladimir Putin despre copiii ucraineni răpiți
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat situația dificilă a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, relatează Agerpres, cu referire la Reuters, care citează doi oficiali de la Casa Albă.
Din SUA în R. Moldova: voluntarii Corpului Păcii învață limba română și tradițiile locale
Douăzeci și șapte de tineri din Statele Unite ale Americii au depus jurământul de voluntari ai Corpului Păcii în Republica Moldova. Ei au urmat un program de pregătire pentru a deveni profesori de limba engleză și educație pentru sănătate sau consultanți în dezvoltare comunitară. Pe durata instruirii, tinerii au fost găzduiți de familii de la noi din țară și, în mai puțin de două luni, au învățat limba română și chiar să danseze hora moldovenească.
Cinci țări din Europa au salarii minime ce depășesc suma de două mii de euro lunar: R. Moldova și Ucraina, la coada clasamentului
Deși salariul minim pe economie din R. Moldova a fost majorat, începând cu 1 ianuarie 2025, de la 5.000 la 5.500 de lei, Republica Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa. În Uniunea Europeană, sunt câteva state care raportează salarii minime pe economie mai mari de două mii de euro pe lună sau de circa 39 de mii de lei.
Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump după summitul din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior. Declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Putin și Trump sunt criticate în spațiul public.
Tabără de sculptură în cadrul proiectului „Viitorul începe Azi": sculptori din patru țări, reuniți la Ungheni
Renumita tabără de sculptură a revenit în orașul Ungheni după șapte ani de absență. Tema actualei ediții este „La Steaua-omagiu lui Mihai Eminescu". În preajma Palatului de Cultură din Ungheni lucrează cu inspirație 11 sculptori din Republica Moldova, România, Austria și Irlanda. Tabăra este realizată în cadrul proiectului Asociației „Viitorul începe Azi".
Summit în Alaska: Negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat în format „trei la trei"
Întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei a început în Alaska, prima de acest fel după 2021 și prima între Donald Trump și Vladimir Putin după 2019. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Discuțiile Trump-Putin din Alaska s-au încheiat fără vreun acord în privința Ucrainei: liderul american îi va suna pe liderii NATO și pe Zelenski
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat, pe 15 august, în Alaska. Trump a spus, după întâlnire, că el și Putin „au făcut unele progrese” în discuțiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
Revista Presei // UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere" cu R. Moldova la începutul lunii septembrie, fapt ce ar putea tensiona relațiile Chișinăului cu Kievul
Cum devansarea Republicii Moldova în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE ar putea crea posibile tensiuni în relația Chișinăului cu Kievul și reacția președintei Maia Sandu; avertismentul unui fost lider al Partidului Șor: protestele organizate de Ilan Șor se vor solda cu sânge; cum dronele ar putea ajuta la depistarea cazurilor de muncă la negru - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Foto: Reacțiile lui Donald Trump și Vladimir Putin, atunci când s-au întâlnit în Alaska
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit vineri, 15 august, în Alaska, pentru prima dată din 2018. Cei doi lideri au aterizat la Anchorage la scurt timp unul după altul și s-au întâlnit pe covorul roșu, unde și-au strâns mâinile și au avut o scurtă conversație.
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Summit istoric în Alaska. Putin și Trump au dat mâna la Anchorage. Discuțiile ar putea dura 6-7 ore
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.Jurnaliștii i-au asaltat cu întrebări, în special pe Putin, care a fost întrebat dacă va fi de acord cu încetarea focului din Ucraina. Cei doi au urcat în mașini și au plecat spre locația de negocieri fără să răspundă la vreo întrebare.
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
Trump a ajuns în Alaska pentru summitul istoric cu Putin. Kremlinul estimează că discuțiile vor dura 6-7 ore
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt chemați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
Spectacolul maritim la Constanța, de Ziua Marinei Române: pe mare au defilat zeci de ambarcațiuni civile cu pânze
Peste 3500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat astăzi la ceremoniile de Ziua Marinei Române, desfășurate la Constanța. Președintele Nicușor Dan a lipsit de la sărbătoarea care a marcat 123 de ani de la înființarea Forțelor Navale. Ceilalți oficiali prezenți la eveniment au promis investiții în apărare. Forțele Navale au organizat manifestări în mai multe orașe printre care București, Mangalia sau Galați.
Expert: Fiecare al șaptelea leu din bugetul public este adus de cetățenii din diasporă
Moldovenii din diaspora vor trimite acasă în 2025, la fel ca în 2024, aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Potrivit calculelor efectuate de economistul Veaceslav Ioniță, între anii 2000 și 2025, diaspora a transferat în Republica Moldova 56,5 miliarde de dolari.
Concurs încheiat: Violeta Cojocaru, desemnată administratoare a Î.S. „Poșta Moldovei"
Actuala administratoare a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Violeta Cojocaru, a câștigat concursul pentru aceeași funcție, obținând cel mai mare punctaj în urma interviului organizat pentru candidați.
Statul sprijină producția zootehnică: crescătorii de bovine și caprine pot depune cereri pentru subvenții
Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură lansează, de astăzi, 15 august, un nou apel de acordare a subvențiilor în sectorul zootehnic. Crescătorii de bovine și caprine pot beneficia de plăți directe atât pentru cap de animal, cât și pentru fiecare litru de lapte. Condiția de bază este ca fermele să fie înregistrate oficial cu animalele identificate și asigurate.
Summit Alaska: Trump și Putin ar urma să aibă discuții de câteva ore, în timp ce Zelenski și Macron planifică întâlniri ulterioare
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, înainte de summit-ul din Alaska privind Ucraina, că o întâlnire tripartită ulterioară ar fi posibilă dacă discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump vor da rezultate, scrie Reuters. Potrivit acestuia, discuțiile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ar putea dura șase - șapte ore, iar consilierii lor vor participa la întâlniri față în față.
Investiții în modernizarea satelor și orașelor: 87 de proiecte de dezvoltare regională, selectate de autorități
Zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia, în următorii doi ani, de investiții majore în infrastructură, inclusiv pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
Declarație: Miile de euro promise de Șor pentru participare la proteste ilegale demonstrează „disperarea" condamnatului fugar
Protestele „nonstop” împotriva guvernării, anunțate de condamnatul Ilan Șor de la Moscova, reprezintă un gest de „disperare”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a precizat, pentru Moldova 1, că protestele plătite sunt ilegale, iar participanții riscă sancțiuni penale.
Încep lucrările de reabilitare a podului feroviar Cantemir–Fălciu: primul lot de materiale, recepționat de CFM
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a recepționat vineri, 15 august, primul lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată de la podul feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România.
Incertitudine în Găgăuzia: nu a fost stabilită data alegerilor pentru Adunarea Populară și nici nu a fost constituită autoritatea electorală
Deputații locali din Găgăuzia nu au ajuns vineri, 15 august, la un numitor comun în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară. Subiectul a fost amânat pe termen nedeterminat, deși, potrivit legii, 16 august este ultima zi în care autoritățile din Găgăuzia mai pot forma autoritatea electorală din regiune și aproba data alegerilor pentru Adunarea Populară.
Podul feroviar Cantemir–Fălciu, mai aproape de reabilitare: primul lot de materiale a ajuns la CFM
Un pas spre reabilitarea infrastructurii podului feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România. În data de 15 august, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat recepționarea primului lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată.
Omor mușamalizat timp de șapte ani: Primarul de la Frumușica, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice, plasați în arest preventiv
Primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Încheierile au fost pronunțate, pe 15 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
ELECTIONS 2025 // Parties "Sansă", "Victorie", and "Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei" retain slim chances of joining autumn elections
The parties "Sansă," "Victorie" and "Forța de Alternativa și de Salvare a Moldovei" could be banned from participating in the parliamentary elections on September 28. The Supreme Court of Justice will make the final decision on this matter.
ELECTORALA 2025 // CEC nu a aprobat înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere" pentru parlamentare. PNM și PSDE au fost acceptate cu vot unanim
Partidul Politic „Renaștere” nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința de astăzi, 15 august, nu a aprobat cererea formațiunii afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Totodată, membrii CEC au validat listele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Partidului Social Democrat European (PSDE).
Două sute de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia participă la Tabăra de vară de limba română, organizată la Iași
Un grup de adolescenți din sudul R. Moldova se va deplasa în România pentru a participa, în ultimele două săptămâni ale lunii august, la cursuri intensive de limba română. Tabăra de vară de limbă română se va desfășura cu sprijinul ministerelor Educației din România și Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
