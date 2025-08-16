Summit-ul din Alaska, perceput ca succes la Moscova și eșec la Kiev

22:20

Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.Jurnaliștii i-au asaltat cu întrebări, în special pe Putin, care a fost întrebat dacă va fi de acord cu încetarea focului din Ucraina. Cei doi au urcat în mașini și au plecat spre locația de negocieri fără să răspundă la vreo întrebare.