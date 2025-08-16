Revista Presei // UE analizează posibilitatea de a deschide primul „cluster de negociere” cu R. Moldova la începutul lunii septembrie, fapt ce ar putea tensiona relațiile Chișinăului cu Kievul
Radio Moldova, 16 august 2025 07:20
Cum devansarea Republicii Moldova în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE ar putea crea posibile tensiuni în relația Chișinăului cu Kievul și reacția președintei Maia Sandu; avertismentul unui fost lider al Partidului Șor: protestele organizate de Ilan Șor se vor solda cu sânge; cum dronele ar putea ajuta la depistarea cazurilor de muncă la negru - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
• • •
Acum 5 minute
07:30
Summit în Alaska: Negocierile dintre Putin și Trump s-au desfășurat în format „trei la trei” # Radio Moldova
Întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei a început în Alaska, prima de acest fel după 2021 și prima între Donald Trump și Vladimir Putin după 2019. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
07:30
Discuțiile Trump-Putin din Alaska s-au încheiat fără vreun acord în privința Ucrainei: liderul american îi va suna pe liderii NATO și pe Zelenski # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat, pe 15 august, în Alaska. Trump a spus, după întâlnire, că el și Putin „au făcut unele progrese” în discuțiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
Acum 10 minute
07:20
Acum 12 ore
23:30
Foto: Reacțiile lui Donald Trump și Vladimir Putin, atunci când s-au întâlnit în Alaska # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-au întâlnit vineri, 15 august, în Alaska, pentru prima dată din 2018. Cei doi lideri au aterizat la Anchorage la scurt timp unul după altul și s-au întâlnit pe covorul roșu, unde și-au strâns mâinile și au avut o scurtă conversație.
22:20
Summit istoric în Alaska. Putin și Trump au dat mâna la Anchorage. Discuțiile ar putea dura 6-7 ore # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, 15 august, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.Jurnaliștii i-au asaltat cu întrebări, în special pe Putin, care a fost întrebat dacă va fi de acord cu încetarea focului din Ucraina. Cei doi au urcat în mașini și au plecat spre locația de negocieri fără să răspundă la vreo întrebare.
22:00
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
21:50
Trump a ajuns în Alaska pentru summitul istoric cu Putin. Kremlinul estimează că discuțiile vor dura 6-7 ore # Radio Moldova
21:50
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt chemați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
21:30
Spectacolul maritim la Constanța, de Ziua Marinei Române: pe mare au defilat zeci de ambarcațiuni civile cu pânze # Radio Moldova
Peste 3500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat astăzi la ceremoniile de Ziua Marinei Române, desfășurate la Constanța. Președintele Nicușor Dan a lipsit de la sărbătoarea care a marcat 123 de ani de la înființarea Forțelor Navale. Ceilalți oficiali prezenți la eveniment au promis investiții în apărare. Forțele Navale au organizat manifestări în mai multe orașe printre care București, Mangalia sau Galați.
21:10
Expert: Fiecare al șaptelea leu din bugetul public este adus de cetățenii din diasporă # Radio Moldova
Moldovenii din diaspora vor trimite acasă în 2025, la fel ca în 2024, aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Potrivit calculelor efectuate de economistul Veaceslav Ioniță, între anii 2000 și 2025, diaspora a transferat în Republica Moldova 56,5 miliarde de dolari.
20:50
Concurs încheiat: Violeta Cojocaru, desemnată administratoare a Î.S. „Poșta Moldovei” # Radio Moldova
Actuala administratoare a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Violeta Cojocaru, a câștigat concursul pentru aceeași funcție, obținând cel mai mare punctaj în urma interviului organizat pentru candidați.
20:10
Statul sprijină producția zootehnică: crescătorii de bovine și caprine pot depune cereri pentru subvenții # Radio Moldova
Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură lansează, de astăzi, 15 august, un nou apel de acordare a subvențiilor în sectorul zootehnic. Crescătorii de bovine și caprine pot beneficia de plăți directe atât pentru cap de animal, cât și pentru fiecare litru de lapte. Condiția de bază este ca fermele să fie înregistrate oficial cu animalele identificate și asigurate.
19:20
Summit Alaska: Trump și Putin ar urma să aibă discuții de câteva ore, în timp ce Zelenski și Macron planifică întâlniri ulterioare # Radio Moldova
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, înainte de summit-ul din Alaska privind Ucraina, că o întâlnire tripartită ulterioară ar fi posibilă dacă discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump vor da rezultate, scrie Reuters. Potrivit acestuia, discuțiile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ar putea dura șase - șapte ore, iar consilierii lor vor participa la întâlniri față în față.
Acum 24 ore
18:30
Investiții în modernizarea satelor și orașelor: 87 de proiecte de dezvoltare regională, selectate de autorități # Radio Moldova
Zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia, în următorii doi ani, de investiții majore în infrastructură, inclusiv pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
18:30
18:30
Încep lucrările de reabilitare a podului feroviar Cantemir–Fălciu: primul lot de materiale, recepționat de CFM # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a recepționat vineri, 15 august, primul lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată de la podul feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România.
18:20
Incertitudine în Găgăuzia: nu a fost stabilită data alegerilor pentru Adunarea Populară și nici nu a fost constituită autoritatea electorală # Radio Moldova
Deputații locali din Găgăuzia nu au ajuns vineri, 15 august, la un numitor comun în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară. Subiectul a fost amânat pe termen nedeterminat, deși, potrivit legii, 16 august este ultima zi în care autoritățile din Găgăuzia mai pot forma autoritatea electorală din regiune și aproba data alegerilor pentru Adunarea Populară.
18:20
18:00
Omor mușamalizat timp de șapte ani: Primarul de la Frumușica, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice, plasați în arest preventiv # Radio Moldova
Primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Încheierile au fost pronunțate, pe 15 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
18:00
ELECTIONS 2025 // Parties "Sansă", "Victorie", and "Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei" retain slim chances of joining autumn elections # Radio Moldova
The parties "Sansă," "Victorie" and "Forța de Alternativa și de Salvare a Moldovei" could be banned from participating in the parliamentary elections on September 28. The Supreme Court of Justice will make the final decision on this matter.
17:50
ELECTORALA 2025 // CEC nu a aprobat înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” pentru parlamentare. PNM și PSDE au fost acceptate cu vot unanim # Radio Moldova
Partidul Politic „Renaștere” nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința de astăzi, 15 august, nu a aprobat cererea formațiunii afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Totodată, membrii CEC au validat listele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Partidului Social Democrat European (PSDE).
17:30
Două sute de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia participă la Tabăra de vară de limba română, organizată la Iași # Radio Moldova
Un grup de adolescenți din sudul R. Moldova se va deplasa în România pentru a participa, în ultimele două săptămâni ale lunii august, la cursuri intensive de limba română. Tabăra de vară de limbă română se va desfășura cu sprijinul ministerelor Educației din România și Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
17:20
ELECTORALA 2025 // CEC a respins înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” pentru parlamentare. PNM și PSDE au fost acceptate cu vot unanim # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de astăzi, 15 august, cererea Partidului Politic „Renaștere” de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Totodată, membrii comisiei au aprobat înregistrarea candidaților Partidului Național Moldovenesc (PNM) și ai Partidului Social Democrat European(PSDE).
17:10
16:50
Întâlnirea de astăzi dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată de către experți cel mai important eveniment diplomatic al anului. Analiștii internaționali mai spun că șansele de a încheia un acord de pace rămân incerte. Discuțiile dintre cei doi lideri fără Ucraina și Europa ridică întrebări privind echilibrul de putere și direcția negocierilor.
16:30
Justiția din R. Moldova este pregătită să examineze dosarele lui Plahotniuc, afirmă Igor Grosu # Radio Moldova
Sistemul de justiție din R. Moldova este în prezent mai bine pregătit să examineze dosare complexe, precum cele care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, întrucât evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor „începe să producă efect”, este convins președintele Parlamentului, Igor Grosu.
16:30
R. Moldova investește în modernizarea satelor și orașelor: 87 de proiecte de dezvoltare regională, selectate # Radio Moldova
În următorii doi ani, zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia de investiții majore în infrastructură, alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
16:20
15:50
Tot mai multe persoane, depistate că muncesc „la negru”: agricultura și construcțiile, domeniile cele mai afectate de munca informală # Radio Moldova
Munca informală rămâne în continuare un fenomen răspândit pe larg în Republica Moldova, cu efecte asupra economiei naționale. De cele mai multe ori, munca „la negru” este întâlnită în domenii precum agricultura, construcțiile, HoReCa și sectorul prestări servicii.
15:30
15:20
Mircea Lucescu și-a ales stranierii pentru meciurile naționalei României din septembrie # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile din septembrie. În total, au fost chemați 19 jucători care evoluează la cluburi din străinătate. Printre ei este și portarul Răzvan Sava, legitimat la formația italiană Udinese Calcio, dar care nu are nici un meci jucat pentru „tricolori”.
15:20
ELECTORALA 2025 // Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” păstrează șanse minime de a participa la alegerile din toamnă # Radio Moldova
Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” ar putea fi interzise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție este instanța care va tranșa definitiv această chestiune.
14:50
Patru persoane reținute pentru șantaj: urmăreau obținerea cotei-părți din firma unui antreprenor # Radio Moldova
Un antreprenor de 33 de ani a fost supus, timp de aproximativ trei luni, amenințărilor cu moartea, făptașii solicitându-i să cedeze cota-parte dintr-o afacere. Și familia bărbatului a fost supusă presiunilor psihologice, iar oamenii legii anunță că au reținut patru suspecți.
14:30
14:10
Celebrul fotbalist german Thomas Muller a ajuns în Canada, unde va juca la Vancouver Whitecaps. El a avut parte de o primire inedită la aeroport, unde a fost întâmpinat de amerindieni.
14:00
Maia Sandu: „Procesul de aderare la UE este bazat pe merite, nu există o condiționalitate reciprocă între R. Moldova și Ucraina” # Radio Moldova
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria. Șefa statului a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
14:00
Raiduri cu drone asupra regiunilor ruse: Ucraina a lovit a patra rafinărie într-o săptămână # Radio Moldova
Regiunea Samara a fost supusă în noaptea de 15 august unor „atacuri masive” cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul Veaceslav Fedorișcev. Acesta a precizat că forțele de apărare antiaeriană au doborât 13 drone deasupra regiunii, dar nu a oferit date privind consecințele atacului, scrie The Moscow Times.
13:30
Poliția atenționează asupra caracterului ilegal al protestului anunțat de „Șor”. Fost membru al partidului: „În afară de provocări și vărsări de sânge, nimic bun” # Radio Moldova
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii cu privire la intențiile, în afara cadrului legal, ale organizației criminale „Șor” de a organiza sâmbătă, 16 august, un așa-numit „protest”. În același timp, fostul membru al partidului „Șor” – declarat neconstituțional – și organizator al protestelor antiguvernamentale din 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează la rândul său un avertisment privind riscul ca manifestațiile programate pentru 16 august 2025 să degenereze în violențe.
13:30
ELECTORALA 2025 // Parlamentare: Au mai rămas doar patru zile pentru depunerea candidaturilor la CEC # Radio Moldova
Au mai rămas patru zile în care pot fi depuse cereri de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Până acum, patru partide politice și doi candidați independenți au fost înregistrați oficial de Comisia Electorală Centrală. În proces de examinare se află încă 11 dosare – depuse de șapte partide și patru blocuri politice. Potrivit regulamentului, acestea sunt analizate în termen de șapte zile.
13:20
13:20
Avocatul poporului: „Accidentele pe șantierele de construcții reflectă posibile carențe ale politicilor în domeniul securității muncii” # Radio Moldova
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație referitoare la o serie de accidente de muncă grave, înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești.
13:10
Maia Sandu, despre posibila devansare a R. Moldova în fața Ucrainei în procesul de aderare la UE: „Nu există nicio prevedere ca două țări să meargă exact cu aceeași viteză” # Radio Moldova
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația aparține președintei Maia Sandu, care a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
12:50
Politicieni proruși și lideri ai Bisericii, promovați masiv pe rețele sociale de o mașinărie de propagandă coordonată de Kremlin # Radio Moldova
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
12:40
Surpriză de proporții la turneul de tenis de la Cincinnati. Danezul Holger Rune, numărul 9 mondial, a fost eliminat în faza sferturilor de finală de francezul Terence Atmane, tenisman clasat pe locul 136 în ierarhia ATP.
12:30
Președinta Maia Sandu îndeamnă diaspora să fie vigilentă în fața tentativelor de corupere a votului, la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Moldovenii plecați peste hotare dețin un rol strategic în ceea ce privește viitorul R. Moldova, a declarat președinta Maia Sandu în fața reprezentanților comunităților din străinătate, reunite la Congresul Diasporei care are loc vineri, 15 august, la Chișinău. Șefa statului a îndemnat diaspora să fie unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării, care sporesc în intensitate odată cu apropierea alegerilor parlamentare.
12:30
FCSB s-a calificat fără probleme în play-off-ul Ligii Europei la fotbal. Campioana României a câștigat și meciul-retur cu FC Drita din Kosovo. După 3:2 pe teren propriu, „roș-albaștrii” au învins cu 3:1 în deplasare.
12:20
Avertizare pentru cetățenii moldoveni: risc ridicat de incendii de vegetație în Grecia # Radio Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați de Ambasada R. Moldova la Atena cu privire la menținerea unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au emis atenționarea din cauza condițiilor meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.
12:00
Diaspora este forță strategică în deciderea viitorului R. Moldova, afirmă președinta Maia Sandu # Radio Moldova
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în deciderea viitorului țării. Despre aceasta președinta Maia Sandu a vorbit astăzi, 15 august, în fața reprezentanților comunităților moldovenești din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei care are are loc la Chișinău. Având în vedere că în curând în țară se vor defășura alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat la unitate și vigilență în fața tentativelor de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării.
