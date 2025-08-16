Expoziție de tehnică și intervenție în Piața Marii Adunări Naționale de Zilele Diasporei (FOTO)

15:05

Uniunea Europeană ia în considerare să-i acorde Republicii Moldova un „pas important înainte” în procesul de aderare la blocul comunitar, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie — ceea ce ar pune-o pentru prima dată înaintea Ucrainei. Potrivit scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să voteze deschiderea unui prim „cluster de negociere” pentru Republica Moldova la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, conform a trei diplomați și unui oficial european, transmite POLITICO.