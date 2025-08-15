Un grup de 27 de voluntari americani ai Corpului Păcii își încep misiunea în Republica Moldova

18:25

Patru partide afiliate fugarului Ilan Șor, au utilizat fonduri nedeclarate de cel puțin 2,9 milioane de lei în cadrul campaniei de anul trecut pentru referendum și alegerile prezidențiale. Este vorba de partidele „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „Victorie”, „Șansă” și „Renaștere”, relevă un raport al Comisiei Electorale Centrale. Constatările au fost făcute în urma unui control financiar care a vizat activitatea desfășurată de cele patru formațiuni în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, în contextul referendumului republican constituțional și al alegerilor prezidențiale, transmite Radio Chișinău.