Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: Continuăm să fim parte activă în efortul pentru pace

12:50

Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu o amendă de 7 500 de lei pe zi, susține șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Precizarea vine în contextul în care fugarul Ilan Șor le-a cerut cetățenilor să participe la o manifestație permanentă de 30 de zile, în corturi, promițându-le 3 000 de dolari pe lună pentru implicare. Potrivit șefului IGP, cei care vor răspunde apelului lui Șor se expun unor sancțiuni pecuniare extrem de mari, transmite IPN.