Poliția a împiedicat desfășurarea unui protest neautorizat pe peronul Gării din Chișinău
Radio Chisinau, 16 august 2025 13:15
Poliția a împiedicat sâmbătă un protest neautorizat al susținătorilor oligarhului fugar Ilan Șor, desfășurat pe peronul Gării din Chișinău. Forțele de ordine au demontat corturile instalate de protestatari, iar mai mulți tineri au fost conduși la inspectoratele de poliție, transmite IPN.
Acum 10 minute
13:35
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului # Radio Chisinau
Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică asupra Ucrainei chiar în timpul întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, conform Forțelor aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
Acum 30 minute
13:15
Acum o oră
12:50
Fiul lui Veaceaslav Platon ar fi fost reținut de Interpol în Spania pentru trafic de droguri # Radio Chisinau
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, aflat la Londra, unde se ascunde de justiția din Republica Moldova, ar fi fost reținut de Interpol, în Spania, relatează Ziarul de Gardă.
Acum 2 ore
12:25
Violeta Cojocaru este noua șefă a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, după ce a câștigat concursul organizat de Agenția Proprietății Publice.
12:05
Prima reacție a lui Zelenski după întâlnirea Trump-Putin: Luni mă duc la Washington să discut toate detaliile pentru oprirea războiului # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.
11:45
Mai multe târguri cu produse și mărfuri autohtone, deschise în acest weekend în sectoarele din Chișinău # Radio Chisinau
În acest weekend în sectoarele din Chișinău vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
Acum 4 ore
11:20
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obținut aproape tot ce și-a dorit. Trump a obținut foarte puțin” # Radio Chisinau
Primele reacții după declarațiile de presă scurte și vagi făcute de Vladimir Putin și Donald Trump după summitul lor din Alaska, unde au vorbit departe de ochii presei aproape trei ore, dar nu au anunțat nimic concret ulterior, nu au întârziat să apară.
10:55
Poliția de Frontieră anunță că, la această oră în PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova.
10:35
Flux intens la graniță: Aproape 95 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 94 992 traversări.
10:15
Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partide afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Radio Chisinau
Curtea de Apel Chișinău a respins, ca fiind neîntemeiate, acțiunile depuse de liderii partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție, comunică MOLDPRES.
09:50
Vladimir Putin, întrebat dacă va mai ucide civili, la începutul summitului din Alaska. Reacția liderului rus # Radio Chisinau
În timp ce liderii stăteau unul lângă altul, înainte să înceapă discuțiile, un jurnalist l-a întrebat pe Putin dacă se va angaja să nu mai ucidă civili, chiar în timp ce presa era evacuată din sală. Președintele rus pare că s-a făcut că nu aude întrebarea și a făcut mai multe grimase.
Acum 6 ore
09:30
METEO | Cer senin și vreme frumoasă, prognozate pentru acest weekend. Ce temperaturi se vor înregistra # Radio Chisinau
Pentru acest weekend meteorologii prognozează vreme în general frumoasă, cu cer senin și fără precipitații.
09:05
Summitul Trump-Putin s-a terminat neclar, cu laude reciproce, dar fără rezultat. „Nu există acord până nu ajungem la unul”, a admis Trump. Discuțiile extinse au fost anulate (VIDEO) # Radio Chisinau
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile de aproape trei ore cu declarații comune fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.
Acum 24 ore
00:25
Ex-președintele raionului Orhei îndeamnă cetățenii să nu participe la protestul anunțat de Ilan Șor: „Organizatorii l-au plasat într-un cadru penal și se va solda cu vărsări de sânge” # Radio Chisinau
Protestul anunțat sâmbătă de Ilan Șor se va solda cu vărsări de sânge. Mesajul a fost transmis de fostul președinte al raionului Orhei din partea partidului „ȘOR”, Dinu Țurcanu, care a îndemnat cetățenii să fie activi, dar să acționeze „prin metode legale”, transmite MOLDPRES.
PTF „Larga – Kelmenți” își sistează temporar activitatea. Recomandările polițiștilor de frontieră # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că mâine, 16 august, traficul prin Punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî” (rutier) va fi sistat, în intervalul orelor 09:00 – 17:00.
ELECTORALA 2025 | Victoria Sanduța a depus la CEC documentele pentru a fi înregistrată drept candidat independent la parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că astăzi, 15 august, a recepționat documentele și listele de subscripție cu semnături colectate de către Victoria Sanduța, potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
15 august 2025
21:05
Bulgaria va găzdui o bază NATO ca parte a consolidării flancului estic împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE, citată de AGERPRES.
20:40
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Biroul permanent a aprobat astăzi, 15 august, hotărârea de convocare a legislativului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială.
20:20
Un grup de 27 de voluntari americani ai Corpului Păcii își încep misiunea în Republica Moldova # Radio Chisinau
Douăzeci și șapte de voluntari ai Corpului Păcii au depus astăzi jurământul, în cadrul unei ceremonii oficiale prezidate de însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Evenimentul marchează lansarea celei de-a 37-a promoții a programului în țară, transmite MOLDPRES.
20:00
Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Donald Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că „se bazează” pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de un summit crucial în Alaska, unde președintele american urmează să se întâlnească cu liderul de Kremlin, Vladimir Putin, relatează AFP și Reuters, preluat de Agerpres.
19:40
19:15
Dorin Recean, la Congresul Diasporei 2025: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Radio Chisinau
„Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate”. Mesajul a fost transmis de către prim-ministrul Dorin Recean, la Congresul Diasporei 2025, desfășurat astăzi, 15 august, la Palatul Republicii, în cadrul panelului „Integrare europeană”, la care a participat împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.
18:55
Un copac a căzut peste mai multe mașini parcate pe strada Kogălniceanu din Chișinău # Radio Chisinau
Un salcâm alb s-a prăbușit peste mai multe mașini parcate pe strada Mihail Kogălniceanu din capitală. Potrivit Asociației de gospodărire a spațiilor verzi, arborele era afectat de seceta prelungită și vânturile puternice din ultimele săptămâni, care i-au slăbit rădăcinile, transmite IPN.
18:35
ELECTORALA 2025 | CEC a înregistrat partidele PNM și PSDE la alegerile parlamentare, dar nu a admis cererea unui partid afiliat lui Șor # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în cadrul ședinței de astăzi, 15 august, a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, a fost înregistrată lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM) și lista de 64 candidați din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European(PSDE).
18:15
17:55
17:35
Data alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia nu a fost stabilită, deși termenul expiră # Radio Chisinau
Deputații din Găgăuzia au amânat stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, deși termenul legal expiră sâmbătă. Pentru a justifica această întârziere, aleșii de la Comrat au invocat mai multe motive. Inițial au așteptat o decizie din partea autorităților de la Chișinău, iar în prezent fac trimitere la Curtea Supremă de Justiție. Ce se întâmplă și care sunt argumentele deputaților a relatat reporterul IPN din Găgăuzia.
17:15
Șoferul care a provocat accidentul de la Cahul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că șoferul care a provocat în accidentul rutier din raionul Cahul, în care un cuplu și-a pierdut viața, iar cei trei copii au suferit traumatisme, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
16:50
VIDEO | Un nou avertisment de la Poliție, în contextul protestului anunțat de Șor: „Îndemnăm populația să nu dea curs invitațiilor ilegale” # Radio Chisinau
Poliția Națională a Republicii Moldova atenționează cetățenii cu privire la intențiile ilegale ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza un așa-numit „protest”. Oamenii legii îndeamnă populația să nu răspundă acestor invitații și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții.
16:30
Congresul Diasporei a reunit peste 700 de participanți. Maia Sandu: „Vocea voastră contează, iar viitorul Republicii Moldova este și viitorul vostru” # Radio Chisinau
Peste 700 de participanți sunt prezenți astăzi la Congresul Diasporei, care se desfășoară la Palatul Republicii din Chișinău. Ajuns la cea de-a XI-a ediție, este cel mai important eveniment al anului dedicat cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare. Printre temele abordate se numără integrarea europeană, activismul civic, combaterea dezinformării și implicarea diasporei în dezvoltarea locală, transmite Radio Chișinău.
16:10
Incendiu puternic lângă o benzinărie din Iași. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, în contextul pericolului de explozie # Radio Chisinau
Un incendiu puternic a izbucnit astăzi la un depozit de lângă o benzinărie din orașul Iași din România. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, în care au avertizat despre degajările mari de fum, transmite IPN.
15:50
Rezoluția Congresului Diasporei 2025.
15:30
Poliția de Frontieră anunță că la această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
15:05
POLITICO: UE ar urma să voteze deschiderea unui „prim cluster de negociere” cu Republica Moldova, înainte de scrutinul din 28 septembrie # Radio Chisinau
Uniunea Europeană ia în considerare să-i acorde Republicii Moldova un „pas important înainte” în procesul de aderare la blocul comunitar, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie — ceea ce ar pune-o pentru prima dată înaintea Ucrainei. Potrivit scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să voteze deschiderea unui prim „cluster de negociere” pentru Republica Moldova la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, conform a trei diplomați și unui oficial european, transmite POLITICO.
14:45
ODIHR a lansat misiunea de observare a alegerilor parlamentare. Observatorii vor monitoriza toate etapele scrutinului, inclusiv activitatea pe rețelele sociale # Radio Chisinau
Observatorii Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), care și-au lansat astăzi misiunea pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, vor analiza în detaliu desfășurarea campaniei electorale, inclusiv activitatea pe rețelele sociale. Totodată, aceștia vor monitoriza funcționarea administrației electorale la toate nivelurile, aplicarea legislației electorale, dar și finanțarea campaniilor.
14:25
Un avion de vânătoare rusesc în valoare de 50 de milioane de dolari s-a prăbușit în Marea Neagră, la 40km de România # Radio Chisinau
Un avion de vânătoare rusesc Suhoi Su-30SM s-a prăbușit în apropierea Insulei Șerpilor, la 40 de km de granița cu România, iar epava avionului a fost găsită fără piloți, a declarat Marina ucraineană.
14:05
„Limba română, punte spre oportunități” | 200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași # Radio Chisinau
200 de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor participa, în perioada 18-29 august, la o tabără de vară, organizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Inițiativa face parte din eforturile de consolidare a competențelor lingvistice și promovare a limbii române în instituțiile de învățământ cu predare în alte limbi și va include mese rotunde, grupuri de interese și vizite la muzee și obiective istorice, transmite Radio Chișinău.
13:45
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada 15 august 2025, ora 00:01 – 17 august 2025, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe două importante artere din centrul orașului: str. Vlaicu Pârcălab, pe segmentul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. 31 August 1989 și str. Veronica Micle, pe tronsonul dintre str. A. Pușkin și str. Mihai Eminescu.
Ieri
13:30
Biroul Parlamentului European va fi inaugurat în septembrie la Chișinău sub conducerea unui cetățean român # Radio Chisinau
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
13:05
Ucraina a doborât peste 60 de drone rusești înaintea summitului Trump - Putin din Alaska # Radio Chisinau
Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE, transmite AGERPRES.
12:50
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la protestul anunțat de Șor riscă amenzi de peste 7 mii de lei pe zi # Radio Chisinau
Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu o amendă de 7 500 de lei pe zi, susține șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Precizarea vine în contextul în care fugarul Ilan Șor le-a cerut cetățenilor să participe la o manifestație permanentă de 30 de zile, în corturi, promițându-le 3 000 de dolari pe lună pentru implicare. Potrivit șefului IGP, cei care vor răspunde apelului lui Șor se expun unor sancțiuni pecuniare extrem de mari, transmite IPN.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 16-18 august.
12:15
Fostul deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
11:55
Franța – al șaptelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. Comerțul bilateral a depășit 260 milioane dolari în 2024 # Radio Chisinau
Franța se clasează pe locul șapte în rândul principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul 2024, valoarea totală a comerțului bilateral a atins suma de 260,4 milioane dolari, înregistrând o creștere de 1,5% față de anul 2023. Prin comparație, în anul 2017, schimburile comerciale dintre cele două state însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o creștere constantă și o consolidare a relațiilor economice bilaterale.
11:35
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, valabil duminică, 17 august, pentru raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova.
11:15
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
11:05
POLITICO: Republica Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni # Radio Chisinau
UE ia în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, devansând astfel Ucraina pentru prima dată, scrie POLITICO.
10:40
Schimbări în procesul de depunere a documentelor pentru licențiere și autorizări, valabile din 18 august 2025 # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificări esențiale în procesul de primire a documentelor pe suport de hârtie pentru anumite domenii de activitate, începând cu 18 august.
10:30
Prezentarea unui grup de succes din nordul Europei.
10:20
Cea de-a XI-a ediție a Congresului Disaporei se desfășoară astăzi la Palatul Republicii din Chișinău.
