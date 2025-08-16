Flux intens la graniță: Aproape 95 de mii de traversări în ultimele 24 de ore. Câți străini au primit refuz de intrare în R. Moldova

08:20

Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, despre care IPN a relatat recent.