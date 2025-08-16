Zelenski va merge la Washington luni, iar rușii se declară „victorioși” la summitul cu SUA din Alaska

09:10

Peste 11.000 de persoane din Moldova se află acum pe listele de așteptare pentru o intervenție de protezare a aparatului locomotor. Cei mai mulți (aproape 9.000) au nevoie de o proteză de genunchi, jumătate dintre ei – la ambele picioare. CNAM a alocat în 2025 bani doar pentru 6.600 de intervenții....