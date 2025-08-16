Zelenski va merge la Washington luni, iar rușii se declară „victorioși” la summitul cu SUA din Alaska
Europa Libera Moldova, 16 august 2025 12:00
Zelenski va merge la Washington luni, iar rușii se declară „victorioși” la summitul cu SUA din Alaska
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 10 minute
12:00
Acum o oră
11:30
Acum 2 ore
10:40
10:20
Acum 4 ore
09:20
Acum 12 ore
01:40
Acum 24 ore
22:40
17:50
16:30
14:40
14:20
12:30
Ieri
11:50
08:10
07:40
14 august 2025
16:40
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
11:50
11:10
10:30
09:40
08:10
00:30
13 august 2025
20:10
18:30
18:20
16:50
14:30
13:50
12:40
12:00
Ucraina suferă pierderi lângă Pokrovsk, în timp ce Rusia „continuă să arunce carne de tun” în luptă # Europa Libera Moldova
Ucraina a suferit o lovitură grea în ultimele zile, surse militare raportând că Rusia a înaintat semnificativ la nord de Pokrovsk, în regiunea Donețk. Militarii care au vorbit cu jurnaliștii RFE/RL, cu câteva zile înainte, au spus că nu dispun de suficiente resurse și efective, în timp ce Rusia folosește grupuri mici de soldați pentru a pătrunde în teritoriul controlat de Ucraina....
11:50
11:10
10:00
09:10
Peste 11.000 de persoane din Moldova se află acum pe listele de așteptare pentru o intervenție de protezare a aparatului locomotor. Cei mai mulți (aproape 9.000) au nevoie de o proteză de genunchi, jumătate dintre ei – la ambele picioare. CNAM a alocat în 2025 bani doar pentru 6.600 de intervenții....
08:30
12 august 2025
15:40
14:40
14:10
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.