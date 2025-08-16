Trump și Putin încep un summit istoric, în timp ce Ucraina și aliații săi occidentali privesc cu precauție de la distanță

11:40

Ucrainenii și-au exprimat scepticismul că întâlnirea din Alaska dintre liderii american și rus va duce la vreun progres în ceea ce privește încetarea războiului Rusiei în Ucraina. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, la 15 august, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost încă invitat. Liderii europeni spun că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Kievul și UE....