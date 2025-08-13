Despre amenințările la adresa magistraților, dosarele de mare corupție și încrederea în justiție

Europa Libera Moldova, 13 august 2025 18:30

Despre amenințările la adresa magistraților, dosarele de mare corupție și încrederea în justiție

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 15 minute
18:30
Despre amenințările la adresa magistraților, dosarele de mare corupție și încrederea în justiție Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
18:20
Ce le lipsește judecătorilor pentru a redobândi încrederea moldovenilor în justiție Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
16:50
SUA vor impune sancțiuni Rusiei dacă summitul Trump-Putin „nu va merge bine”. Europenii insistă să fie implicați Europa Libera Moldova
Acum 6 ore
14:30
O scurgere de date relevă extinderea în secret a sistemului de supraveghere din Serbia, fabricat în China Europa Libera Moldova
13:50
Instanța de la Atena a admis extrădarea lui Plahotniuc. El spune că voia să revină în Moldova încă înainte de a fi reținut în Grecia Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
12:40
Mărirea și decăderea primei doamne sud-coreene. Kim Keon Hee doarme pe podeaua izolatorului, la Seul Europa Libera Moldova
12:10
Și procurorul din dosarele Guțul și Tauber susține că este amenințat Europa Libera Moldova
12:00
Ucraina suferă pierderi lângă Pokrovsk, în timp ce Rusia „continuă să arunce carne de tun” în luptă Europa Libera Moldova
11:50
Cum vrea Șor vrea să facă proteste pe bani, Poliția nu-l lasă, iar Primăria se spală pe mâini Europa Libera Moldova
11:10
Zelenski participă de la Berlin la consultări europene cu Trump înaintea summitului cu Putin Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
10:00
În Belarus se intensifică atacurile asupra opoziției, la cinci ani după reprimarea protestelor de masă Europa Libera Moldova
09:10
Tot mai mulți pacienți stau în rând după o proteză de genunchi Europa Libera Moldova
08:30
Puțin câte puțin, apoi brusc. Ce poate însemna pentru Ucraina cea mai recentă înaintare a Rusiei pe front Europa Libera Moldova
08:10
UE se străduiește să rămână relevantă înaintea summitului Putin-Trump Europa Libera Moldova
Ieri
15:40
Fiul fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, lucrează pentru un gigant militar rus Europa Libera Moldova
14:40
Rusia transformă aeroportul din Donețk într-o bază a dronelor de atac. Ce poate face Ucraina? Europa Libera Moldova
14:10
De ce Ministerul Justiției cere dizolvarea celor patru partide asociate cu Ilan Șor Europa Libera Moldova
13:00
Zelenski spune că Rusia pregătește o nouă ofensivă, înaintea summitului Putin-Trump Europa Libera Moldova
12:20
Judecătoarea Livia Mitrofan primește noi amenințări cu moartea Europa Libera Moldova
12:00
Bătălia giganților se amână. SUA și China și-au prelungit cu trei luni armistițiul tarifar Europa Libera Moldova
11:40
„Nu mă aștept la nimic": Ucrainenii sunt sceptici înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska Europa Libera Moldova
11:10
Un fost judecător a fost găsit împușcat în cap Europa Libera Moldova
10:00
Baku ar putea ridica embargoul pe livrările de arme către Kiev (presa azeră) Europa Libera Moldova
09:10
Profesoara care a devenit agricultoare Europa Libera Moldova
08:10
Criza infanteriei ucrainene se ascute. Printre cauze: dezertările și dificultățile recrutării de noi soldați Europa Libera Moldova
11 august 2025
21:50
Trump dorește discuții „constructive” cu Putin, pe fondul presiunilor UE de a-l include pe Zelenski Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Liderii UE pregătesc o declarație în sprijinul integrității teritoriale a Ucrainei (RFE/RL) Europa Libera Moldova
16:50
Ce poate face un deputat? Europa Libera Moldova
16:10
Macron critică planul lui Netanyahu în Gaza: „E calea spre război permanent” Europa Libera Moldova
15:30
Blocurile de opoziție „Patriotic” și „Alternativa” și-au depus listele electorale la CEC Europa Libera Moldova
13:40
Ziarist Al Jazeera, laureat Pulitzer, ucis în Gaza. Avea legături cu Hamas, spune Israelul Europa Libera Moldova
13:10
Proteste zilnice la Penitenciarul 13. Cum explică judecătoarea de ce n-a lăsat-o pe Guțul în libertate până-i crește copilul Europa Libera Moldova
12:50
Întâlnire de urgență UE înaintea summitului Putin-Trump Europa Libera Moldova
12:10
Locuitorii Erevanului despre pacea cu Azerbaidjanul, după acordul mediat de SUA Europa Libera Moldova
10:30
De ce a crescut apetitul europenilor pentru ouăle din Moldova Europa Libera Moldova
08:40
Zelenski are sprijinul UE și NATO, Vance spune că nici ucrainenii, nici rușii nu vor fi mulțumiți de soluția pentru pace Europa Libera Moldova
08:10
Negocieri cu Moldova, nou sistem la frontieră, Visegrad consolidat... Așa ar putea fi toamna UE Europa Libera Moldova
10 august 2025
16:40
La țară, peste Prut sau minivacanța lui Nicușor Dan în Republica Moldova Europa Libera Moldova
15:30
„Manevrele nucleare” ale Kazahstanului. De ce Astana a ales China, și nu Rusia, pentru două centrale atomice Europa Libera Moldova
11:30
În timp ce bărbații sunt la război, femeile ucrainene conduc trenurile de metrou Europa Libera Moldova
Esipciuk spune că mama sa a fost, la început, categoric împotrivă ca ea să lucreze ca mecanic de metrou, în „uleiul și murdăria” din subteran, dar tânăra e obișnuită să-și murdărească mâinile. Inițial, ea a urmat o școală de mecanici în orașul Dnipro, unde era singura femeie printre 93 de bărbați. „Unii dintre profesori erau siguri că voi urma câteva cursuri, apoi voi renunța. Dar nu – am terminat studiile”, își amintește Esipciuk. Ea a ocupat și alte funcții în cadrul companiei de metrou din Ki...
11:10
Înainte de întâlnirea din Alaska, aliații europeni cer să nu se ia decizii despre Ucraina fără ucraineni Europa Libera Moldova
09:40
Pentagonul învață lecția dronelor din Ucraina: ieftine și multe Europa Libera Moldova
9 august 2025
13:50
Sub tirul rachetelor: femeile care încearcă să salveze comorile fotografice ale Ucrainei Europa Libera Moldova
Proiectul pe care îl realizează aceste femei se numește „Digital Memory Storage” (Arhiva digitală a memoriei) și se bazează pe materialele fizice păstrate în arhivă, inclusiv mii de fotografii din colecțiile personale ale arheologilor ucraineni, care nu au fost niciodată digitalizate. Multe din fotografii redau aspecte necunoscute ale săpăturilor arheologice, iar altele sunt portrete uimitoare ale țăranilor ucraineni și ale vieții cotidiene, realizate în timpul expedițiilor din secolul al XIX-le...
11:10
Înțepăturile de insecte: când devin periculoase și cum ne protejăm Europa Libera Moldova
10:00
Sondaj Gallup: Tot mai mulți ucraineni ar accepta soluționarea negociată a războiului cu Rusia Europa Libera Moldova
09:30
Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord pentru încheierea deceniilor de conflict, sub medierea SUA Europa Libera Moldova
07:30
Trump se va întâlni cu Putin, în Alaska, pe 15 august Europa Libera Moldova
8 august 2025
17:20
Alegeri parlamentare: Ce a fost nou săptămâna aceasta Europa Libera Moldova
Comuniștii au aderat la blocul „Patriotic al socialiștilor, inima și viitorul Moldovei”, iar blocul electoral „Împreună” a fost înregistrat la CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Între timp, numărul candidaților independenți la funcția de deputat s-a mărit, ajungând la 19....
17:10
CEC admite lărgirea blocului „Patriotic” cu partidul lui Vladimir Voronin Europa Libera Moldova
15:10
La Kiev au loc funeraliile jurnalistei ucrainene Victoria Roșcina, care a murit în detenție în Rusia Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.