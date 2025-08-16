Summitul din Alaska s-a încheiat fără rezultate notabile pentru pace în Ucraina
Europa Libera Moldova, 16 august 2025 10:40
Peste 11.000 de persoane din Moldova se află acum pe listele de așteptare pentru o intervenție de protezare a aparatului locomotor. Cei mai mulți (aproape 9.000) au nevoie de o proteză de genunchi, jumătate dintre ei – la ambele picioare. CNAM a alocat în 2025 bani doar pentru 6.600 de intervenții....
„Nu mă aștept la nimic": Ucrainenii sunt sceptici înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Europa Libera Moldova
Ucrainenii și-au exprimat scepticismul că întâlnirea din Alaska dintre liderii american și rus va duce la vreun progres în ceea ce privește încetarea războiului Rusiei în Ucraina. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, la 15 august, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost încă invitat. Liderii europeni spun că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Kievul și UE....
