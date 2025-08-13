Amintirea lui Vladimir Socor (1945 – 2025): Un distins istoric antitotalitar

11:30

Esipciuk spune că mama sa a fost, la început, categoric împotrivă ca ea să lucreze ca mecanic de metrou, în „uleiul și murdăria” din subteran, dar tânăra e obișnuită să-și murdărească mâinile. Inițial, ea a urmat o școală de mecanici în orașul Dnipro, unde era singura femeie printre 93 de bărbați. „Unii dintre profesori erau siguri că voi urma câteva cursuri, apoi voi renunța. Dar nu – am terminat studiile”, își amintește Esipciuk. Ea a ocupat și alte funcții în cadrul companiei de metrou din Ki...