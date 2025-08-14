Îndepărtată, simbolică, strategică: Alaska devine scena întâlnirii dintre Trump și Putin
Europa Libera Moldova, 14 august 2025 08:10
Îndepărtată, simbolică, strategică: Alaska devine scena întâlnirii dintre Trump și Putin
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
08:10
Acum 12 ore
00:30
13 august 2025
20:10
Acum 24 ore
18:30
18:20
16:50
14:30
13:50
12:40
12:00
11:50
11:10
10:00
Ieri
08:30
12 august 2025
15:40
14:40
14:10
13:00
12:00
11:40
10:00
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
11 august 2025
21:50
18:10
16:10
15:30
13:40
13:10
12:10
Locuitorii Erevanului despre pacea cu Azerbaidjanul, după acordul mediat de SUA # Europa Libera Moldova
Locuitori ai Erevanului au vorbit cu RFE/RL despre șansele încetării conflictului de zeci de ani cu Azerbaidjanul, după acordul mediat de SUA pe 8 august. Planul prevede construirea unei șosele administrate de SUA prin sudul Armeniei, care ar lega Azerbaidjanul de exclava sa din vest, Nahicevan....
08:40
08:10
10 august 2025
16:40
15:30
11:30
În timp ce bărbații sunt la război, femeile ucrainene conduc trenurile de metrou # Europa Libera Moldova
Esipciuk spune că mama sa a fost, la început, categoric împotrivă ca ea să lucreze ca mecanic de metrou, în „uleiul și murdăria” din subteran, dar tânăra e obișnuită să-și murdărească mâinile. Inițial, ea a urmat o școală de mecanici în orașul Dnipro, unde era singura femeie printre 93 de bărbați. „Unii dintre profesori erau siguri că voi urma câteva cursuri, apoi voi renunța. Dar nu – am terminat studiile”, își amintește Esipciuk. Ea a ocupat și alte funcții în cadrul companiei de metrou din Ki...
11:10
9 august 2025
13:50
Sub tirul rachetelor: femeile care încearcă să salveze comorile fotografice ale Ucrainei # Europa Libera Moldova
Proiectul pe care îl realizează aceste femei se numește „Digital Memory Storage” (Arhiva digitală a memoriei) și se bazează pe materialele fizice păstrate în arhivă, inclusiv mii de fotografii din colecțiile personale ale arheologilor ucraineni, care nu au fost niciodată digitalizate. Multe din fotografii redau aspecte necunoscute ale săpăturilor arheologice, iar altele sunt portrete uimitoare ale țăranilor ucraineni și ale vieții cotidiene, realizate în timpul expedițiilor din secolul al XIX-le...
10:00
09:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.