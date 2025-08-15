„Europa nu poate să-mi dicteze ce să spun”. Declarațiile lui Putin pe drum spre Alaska, unde se va vedea cu Putin
Ziarul de Garda, 15 august 2025 20:30
„Mergem la întâlnirea cu Putin în Alaska și cred că totul va decurge foarte bine, iar dacă nu, mă voi întoarce foarte repede acasă”. Afirmațiile au fost făcute de către Donald Trump, la bordul navei cu care a zburat spre Alaska, unde se va desfășura summitul de pace privind Ucraina. Trump a spus că dorește...
• • •
Acum 10 minute
20:40
Acum 30 minute
20:30
Acum 2 ore
19:40
Zelenski, avertizare înainte de summitul dintre SUA și Rusia: „Nu există niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt războiului” # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj înainte de summitul din Alaska dintre SUA și Rusia, cu referire la războiul din Ucraina. Acesta a declarat că atacurile asupra Ucrainei continuă, totul pentru că „nu există niciun ordin, niciun semnal că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”. „Primesc rapoarte de la serviciile...
19:20
LIVE TEXT/ Zelenski se va vedea cu Macron după summitul din Alaska. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Zelenski și Macron au convenit să se întâlnească după summitul dintre SUA și Rusia, „la momentul cel mai convenabil și eficient, în funcție de programul lor”, scrie Bloomberg cu referire la declarația Palatului Elysée. Detaliile privind ora și locul întâlnirii nu au fost comunicate. UPDATE 16:00 Președintele american Donald Trump a plecat vineri,...
18:50
Trump și Lukașenko, convorbire la telefon: SUA și Belarus plănuiesc eliberarea a încă 1300 de deținuți politici # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a avut o discuție telefonică cu liderul de la Minsk, Alexandr Lukașenko. Șeful statului american a anunțat despre acesta fapt pe rețeaua sa de socializare Truth Social, numind convorbirea „minunată”. „Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul convorbirii a fost să îi mulțumesc pentru...
Acum 4 ore
18:20
Un ex-procuror din cadrul PCCOCS, care trăiește într-un apartament moștenit de la bunica sa, pensionară cu venituri lunare de 1200 de lei, pierde litigiul la CSJ privind nepromovarea evaluării integrității # Ziarul de Garda
Fostul procuror din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), Corneliu Popescu, care nu a promovat evaluarea integrității pentru funcția de membru al Colegiului de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a pierdut litigiul cu Comisia Vetting, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Totuși, decizia instanței supreme nu a...
18:00
ZdG în ochii tăi: „Este exemplul viu că jurnalismul de investigație poate schimba mentalități, poate mișca lucrurile din loc” # Ziarul de Garda
Pentru Arcadie Romanciuc, ZdG este o sursă credibilă de adevăr, dreptate și transparență. Apreciază munca jurnaliștilor pentru corectitudinea informațiilor, pentru curajul de a aborda subiecte dificile și pentru investigațiile bine documentate. „Într-o societate în care justiția pare deseori doar o formă fără fond, Ziarul de Gardă este una dintre puținele surse care mai dau sens...
17:30
Partidele PNM și PSDE au fost înregistrate pentru participarea la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat doi concurenți electorali pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, a fost aprobată lista de 55 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Național Moldovenesc (PNM) și lista de 64 candidați din partea Partidului Politic Partidul Social Democrat European (PSDE)....
17:20
Mesajul unui soldat ucrainean din unitatea care a spus celebra replică „Du-te dracu, navă rusească!” și a stat 697 de zile prizonier la ruși: „Putin nu este un jucător rațional, el își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect” # Ziarul de Garda
Vlad Zadorin este un militar ucrainean eliberat dintr-o lungă captivitate, după ce a fost capturat pe Insula Șerpilor din Marea Neagră. El a acordat un interviu pentru HotNews despre ce așteaptă de la întâlnirea Trump – Putin, care începe vineri la 22, ora R. Moldova. Totodată, acesta oferă dezvăluiri despre torturile la care a fost...
17:10
A fost stabilit numărul de observatori OSCE pentru alegerile parlamentare, care vor monitoriza scrutinul # Ziarul de Garda
La alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi detașați circa 200 de observatori OSCE, pentru a monitoriza scrutinul. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC), membrii căreia au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii OSCE/BIDDO pentru observarea alegerilor, se arată în comunicatul de presă al CEC. Președinta Comisiei, Angelica Caraman, a relatat despre...
17:00
Trei miliarde de lei vor fi alocați pentru dezvoltarea regională a localităților din toată țara # Ziarul de Garda
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea a anunțat rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale. Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde lei, potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Procesul de selecție al proiectelor depuse de primăriile...
Acum 6 ore
16:30
VIDEO/ Persoana care a vandalizat mai multe mașini din sectorul Buiucani a fost reținută. Suspectul ar fi primit bani pentru a promova un magazin online de droguri # Ziarul de Garda
Autorul inscripțiilor aplicate pe mai multe mașini din sectorul Buiucani al capitalei a fost identificat și reținut. Acesta ar fi inscripționat adresa unui canal de comercializare a drogurilor online pe automobile. Pe 13 august, Poliția s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost...
16:30
Începutul unui nou an școlar nu înseamnă doar rechizite, cărți noi și hăinuțe pregătite cu grijă, dar și o avalanșă de emoții pentru întreaga familie. Atât copiii, cât și părinții, simt entuziasm, neliniște și curiozitate. Iar pentru copiii cu dizabilități și familiile lor, provocările sunt adesea mai mari. Părinții simt presiunea de a oferi siguranță,...
16:20
NBC: Vladimir Putin va fi primit ca oaspete de onoare în Alaska, unde i se va întinde covorul roșu. Detalii despre componențele delegațiilor Rusiei și SUA # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump îl va aștepta personal pe Vladimir Putin la sosirea sa la Baza Aeriană Elmendorf-Richardson din Alaska, unde sunt programate discuțiile lor despre Ucraina astăzi, 15 august, au declarat pentru NBC doi oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Potrivit acestora, președintele rus va fi primit ca oaspete de onoare, cu...
16:00
Factcheck: Alegerile parlamentare din Moldova, discreditate în alte țări. Cum arată campania orchestrată de dezinformare din Belarus # Ziarul de Garda
În perioada iunie – august 2025, în Belarus, a fost desfășurată o campanie informațională amplă care a urmărit discreditarea viitoarelor alegeri parlamentare din R. Moldova și susținerea politicianului pro-rus Igor Dodon. Analiza materialelor publicate pe canalele de YouTube ale unor instituții media de stat din Belarus a scos în evidență dovezi ale manipulării și ingerințelor...
16:00
LIVE TEXT/ Trump pleacă spre summit-ul cu Putin, cu miză mare, din Alaska. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Președintele american Donald Trump a plecat vineri, 15 august, în Alaska pentru un summit cu președintele rus Vladimir Putin, ca parte a eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina, scrie presa ucraineană. Trump și echipa sa s-au îmbarcat în Air Force One de la Baza Comună Andrews din...
15:40
Elveția oferă circa 5,4 milioane de euro pentru a susține proiectul pentru „reducerea poverii bolilor netransmisibile” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 august, a fost semnat memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru implementarea fazei a III-a a proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, informează Ministerul Sănătății. Conform sursei citate, documentul consolidează cooperarea dintre R. Moldova și Confederația Elvețiană pentru îmbunătățirea...
15:40
LIVE TEXT/ Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă se ajunge la un armistițiu, a declarat Healey. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:20 Secretar de Stat pentru Apărare din Marea Britanie, John Healey, a declarat că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin „ar putea fi primul pas” către pace și a dat asigurări că Regatul Unit este pregătit să trimită trupe în Ucraina imediat după un acord de încetare a focului,...
15:40
Un pistol pneumatic și sute de proiectile ascunse sub roata de rezervă au fost depistate la postul vamal Leușeni # Ziarul de Garda
La data de 14 august 2025, un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din R. Moldova spre Italia a fost supus verificărilor de specialitate la postul vamal „Leușeni”, unde ofițerii au descoperit un pistol pneumatic și sute de proiectile, ascunse sub roata de rezervă. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească și...
15:30
Elveția va susține cu circa 5,4 milioane de euro proiectul pentru „reducerea poverii bolilor netransmisibile” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 august, a fost semnat memorandumul de înțelegere între Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru implementarea fazei a III-a a proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, informează Ministerul Sănătății. Conform sursei citate, documentul consolidează cooperarea dintre Republica Moldova și Confederația Elvețiană pentru îmbunătățirea...
15:20
Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică. Noii judecători ai Curții Constituționale vor depune jurământul # Ziarul de Garda
Parlamentul se convoacă în sesiune specială duminică, 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială, conform unui comunicat de presă publicat de Legislativ. Astfel, pe data de 17 august urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii...
15:00
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română organizată la Iași # Ziarul de Garda
În perioada 18–29 august, 200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cu sprijinul...
14:50
Trafic intens la Vama Leușeni. Cetățenii sunt îndemnați să folosească alte puncte de trecere a frontierei # Ziarul de Garda
Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, anunță vineri, 15 august, Serviciul Vamal (SV). „La această oră, în Vama Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova. De către autoritățile de control la frontieră sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului...
14:50
Bulgaria va construi o nouă bază NATO, ca parte a consolidării flancului estic împotriva amenințărilor Rusiei. „Este un pas strategic pentru consolidarea capacităților de apărare” # Ziarul de Garda
Guvernul bulgar a anunțat, astăzi, 15 august, construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE, citează Agerpres. Baza va fi...
14:50
Festivalul Lupilor 2025 stabilește un record și consolidează statutul Moldovei ca destinație turistică # Ziarul de Garda
În perioada 8–10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a avut loc cea de-a cincea ediție aniversară a festivalului de camping Festivalul Lupilor — unul dintre cele mai importante evenimente culturale din țară, care îmbină tradițiile autentice, muzica contemporană și folk-rock-ul, într-o atmosferă de relaxare în mijlocul naturii. Anul acesta, festivalul a adunat aproximativ 25...
14:50
SUA a impus sancțiuni unei burse de criptomonede din Kârgâzstan, asociate cu Șor: „Acesta ajuta armata rusă să procure diferite echipamente interzise din întreaga lume” # Ziarul de Garda
Pe 15 august, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite (OFAC) a extins lista sancțiunilor impuse în legătură cu invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Registrul actualizat include bursele de criptomonede Garantex Europe OU și Grinex, precum și mai multe companii afiliate, printre care Old Vector, înregistrată în Kârgâzstan, emitentul monedei stabile A7A5. OFAC consideră...
Acum 8 ore
14:40
VIDEO/ Schimbare de discurs? Un fost apropiat al lui Șor, care a condus anterior așa-numitele proteste, avertizează cetățenii să nu se „lase atrași de banii propuși”, pentru că s-ar vrea „vărsări de sânge” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, care a condus așa-zisele proteste organizate de condamnatul fugar Ilan Șor în perioada 2022-2023, își schimbă discursul. Acesta a publicat vineri, 15 august, un mesaj pe rețelele de socializare în care avertizează cetățenii să nu participe la manifestarea anunțată de către fugar pentru sâmbătă, pentru că „mitingurile care se...
14:40
În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6 mii de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, informează EFE, citat de Agerpres. Președintele rus Vladimir Putin intenționează să...
14:30
Patru membri ai unui grup criminal au fost reținuți pentru șantaj asupra unui bărbat și a rudelor sale, pentru a-l determina să cedeze compania pe care o deține # Ziarul de Garda
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina să cedeze cota-parte deținută...
14:20
Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la 25 ianuarie 2022 – explică CSJ # Ziarul de Garda
Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați, chiar dacă au solicitat admiterea în avocatură până la 25 ianuarie 2022, când legea a introdus pentru ei acest examen, anunță Curtea Supremă de Justiției. Astăzi, 15 august, CSJ a soluționat prima cauză în care a explicat modul de aplicare a...
14:10
LIVE TEXT/ Delegații ruși au ajuns în Alaska, așteptându-l pe Putin să participe la summitul cu Trump. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska pe 15 august, în cadrul eforturilor Washingtonului de a ajunge la un acord de pace în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. Deși Ucraina se află în fruntea agendei, președintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la summit, ceea ce stârnește...
13:50
Trafic intens la Vama Leușeni. Cetățenii sunt îndemnați să părăsească R. Moldova prin alte frontiere # Ziarul de Garda
Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, anunță vineri, 15 august, Serviciul Vamal (SV). „La această oră, în Vama Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția ieșire din R. Moldova. De către autoritățile de control la frontieră sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului...
13:40
O grupare criminală specializată în cultivarea plantelor cu efect psihotrop și halucinogen în condiții de laborator, destructurată de oamenii legii # Ziarul de Garda
O grupare criminală specializată în cultivarea plantelor cu efect psihotrop și halucinogen în condiții de laborator, precum și în comercializarea acestora pe teritoriul țării prin aplicația Telegram, a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, se arată în comunicatul în de presă al Inspectoratului General al...
13:20
VIDEO/ Schimbare de discurs? Un apropiat al lui Șor, care a condus anterior așa-numitele proteste, avertizează cetățenii să nu se „lase atrași de banii propuși”, pentru că s-ar vrea „vărsări de sânge” # Ziarul de Garda
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, care a condus așa-zisele proteste organizate de condamnatul fugar Ilan Șor în perioada 2022-2023, își schimbă discursul. Acesta a publicat vineri, 15 august, un mesaj pe rețelele de socializare în care avertizează cetățenii să nu participe la manifestarea anunțată fugar pentru sâmbătă, pentru că „mitingurile care se pregătesc de...
13:10
VIDEO/ Poliția atenționează cetățenii să NU participe la „protestele” organizate de Ilan Șor: „Au fost instituite noi metode de înregistrare a participanților la proteste” # Ziarul de Garda
Poliția atenționează cetățenii despre intențiile Organizației Criminale „ȘOR”, în afara cadrului legal, de a organiza așa-numitul „protest” anunțat anterior, pentru care Ilan Șor a promis câte 3000 de dolari lunar participanților. „Îndemnăm populația să nu dea curs invitațiilor ilegale și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Menționăm și faptul că, zilele...
13:10
Ambasada R. Moldova în Grecia atenționează: „Există risc ridicat de incendii de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme” # Ziarul de Garda
Reprezentanții ambasadei R. Moldova în Grecia au emis o alertă de călătorie în Republica Elenă, din cauza incendiilor de pădure. Astfel, misiunea diplomatică informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia, că autoritățile locale au anunțat menținerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme (temperaturi...
13:00
Parlamentul European va adopta o rezoluție pentru a sprijini R. Moldova. „Un semnal de alarmă cu privire la interferențele străine venite dinspre Federația Rusă” # Ziarul de Garda
Parlamentul European urmează să adopte, într-un „gest fără precedent”, la începutul lunii septembrie, o rezoluție pentru a sprijini R. Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, pentru RFI România. „Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European (PE) ezită în a adopta astfel de documente în preajma unor momente...
Acum 12 ore
12:30
Arest preventiv pentru șoferul care a produs un accident la Cahul, în urma căruia trei copii au rămas orfani # Ziarul de Garda
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile pentru bărbatul învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei și a produs un accident rutier, soldat cu decesul a două persoane, iar trei copii au ajuns la spital, anunță vineri, 15 august, Procuratura Generală (PG). Marți, 12 august, în jurul orei 16:00, bărbatul învinuit conducând...
12:20
Aeroportul din Manchester a suspendat temporar zborurile după ce două avioane s-au ciocnit pe pistă # Ziarul de Garda
Două aeronave și-au lovit aripile în timp ce rulau spre pistă pentru decolare, potrivit The Guardian. Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp pe aeroportul din Manchester vineri dimineață, 15 august, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit. Aeronavele, care zburau spre Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei 06:30. În urma...
12:10
WATCH DOG/ Rețeaua rusească de propagandă pe rețelele de socializare: au fost identificate peste 900 de conturi pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads # Ziarul de Garda
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din R. Moldova, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor. WatchDog.MD a identificat o rețea din 910 conturi pe aceste platformele, care distribuie narative ale propagandei ruse, atacă Uniunea...
12:00
Meteorologii prognozează pentru sfârșitul săptămânii temperaturi de până la 35 de grade Celsius # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou cod galben de caniculă, pentru duminică, 17 august. Astfel, la sfârșitul săptămânii, în centrul și sudul țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33..+35 de grade Celsius. În perioada 15-21 august, în mai multe raioane se prevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural.
11:50
Rolul părintelui în gestionarea relației cu profesorii și alți părinți. Cum pregătim copilul cu dizabilitate pentru interacțiunea cu alți copii # Ziarul de Garda
În ultimul timp, R. Moldova a făcut pași importanți pentru tranziția la un sistem educațional orientat spre incluziune. Chiar dacă legislația sprijină acest proces, rezultatele depind în mare măsură de modul în care acesta este pus în practică, de formarea continuă a cadrelor didactice, de sprijinul oferit familiilor și de schimbarea percepțiilor în societate. Un...
11:30
Între 15 și 17 august va fi suspendat traficul rutier pe unele străzi din centrul capitalei # Ziarul de Garda
În perioada 15 – 17 august, va fi suspendat traficul rutier pe anumite străzi din centrul capitalei, informează Primăria municipiului Chișinău. Măsura este luată în legătură cu organizarea unui eveniment cultural, iar transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Între 15 august 2025, ora 00:01 și 17 august 2025, ora 12:00, va fi suspendat traficul...
11:20
A cincea noapte de proteste violente în Serbia: Manifestanții au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad # Ziarul de Garda
Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de proteste violente, după ce mii de manifestanți antiguvernamentali au ieșit din nou în stradă, acuzând corupția și cerând alegeri anticipate. Tensiunile au escaladat joi seara, când sediul Partidului Progresist Sârb (SNS) din Novi Sad a fost devastat, iar ciocnirile cu poliția au avut loc și în...
11:10
Ministrul israelian de finanţe a lansat un plan de colonizare, pentru a „îngropa” ideea unui stat palestinian # Ziarul de Garda
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că...
11:00
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atactă cu aproape 100 de drone, iar 63 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1269 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:40 În noaptea de 15 august, forțele ruse au atacat cu două rachete balistice Iskander-M din regiunile Voroneț și Bria, 97 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Akhtarsk, Shatalovo, a raportat Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei. Zonele din apropierea frontului din regiunile Harkiv,...
10:50
Accident rutier în raionul Orhei: șoferul unui motocultor, care avea un minor în remorcă, și-a pierdut viața # Ziarul de Garda
Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident rutier care a avut loc în seara zilei de joi, 14 august. În jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, oamenii legi au fost anunțați despre un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Din primele...
10:50
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale cu o deosebită cruzime # Ziarul de Garda
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat pentru omorul concubinei sale comis cu o deosebită cruzime, a anunțat într-un comunicat, vineri, 15 august, Procuratura Generală (PG). Astfel, potrivit sentinței, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse de închisoare pe un termen de 20 de ani, cu executare în penitenciar de tip...
10:40
Miting în sprijinul Ucrainei și împotriva vizitei lui Vladimir Putin a avut loc în Alaska. „Ucraina și Alaska – nu vor fi niciodată a Rusiei” # Ziarul de Garda
Un miting de susținere a Ucrainei și împotriva vizitei președintelui Rusiei, Vladimir Putin a avut loc la Anchorage, Alaska, în ajunul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, scrie BBC. Manifestanții au ieșit în stradă cu mai multe afișe: „Glorie Ucrainei”, „Rezistați lui Trump și Putin”, „Ucraina și Alaska – nu vor...
10:40
Avocatul Poporului s-a autosesizat privind accidentele recente produse pe șantierele de construcție, soldate cu decesul muncitorilor # Ziarul de Garda
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești – „cazuri care indică suspiciuni privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă”, spune Avocatul. În perioada 16...
