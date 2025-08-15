Benzina și motorina se ieftinesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE

11:25

În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 7,9 la sută în trimestrul II 2025, fiind cu circa 0,9 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 3, 2025, care a fost publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.