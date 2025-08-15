Benzina și motorina se ieftinesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE
Radio Chisinau, 15 august 2025 12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 16-18 august.
• • •
Acum 10 minute
12:50
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la protestul anunțat de Șor riscă amenzi de peste 7 mii de lei pe zi # Radio Chisinau
Participarea la protest cu instalarea corturilor va fi sancționată cu o amendă de 7 500 de lei pe zi, susține șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Precizarea vine în contextul în care fugarul Ilan Șor le-a cerut cetățenilor să participe la o manifestație permanentă de 30 de zile, în corturi, promițându-le 3 000 de dolari pe lună pentru implicare. Potrivit șefului IGP, cei care vor răspunde apelului lui Șor se expun unor sancțiuni pecuniare extrem de mari, transmite IPN.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 16-18 august.
Acum 30 minute
12:15
Fostul deputat și fost ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Acum o oră
11:55
Franța – al șaptelea partener comercial al Republicii Moldova din Uniunea Europeană. Comerțul bilateral a depășit 260 milioane dolari în 2024 # Radio Chisinau
Franța se clasează pe locul șapte în rândul principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul 2024, valoarea totală a comerțului bilateral a atins suma de 260,4 milioane dolari, înregistrând o creștere de 1,5% față de anul 2023. Prin comparație, în anul 2017, schimburile comerciale dintre cele două state însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce evidențiază o creștere constantă și o consolidare a relațiilor economice bilaterale.
Acum 2 ore
11:35
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, valabil duminică, 17 august, pentru raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova.
11:15
Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an la 15 august, odată cu sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.
11:05
POLITICO: Republica Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni # Radio Chisinau
UE ia în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie, devansând astfel Ucraina pentru prima dată, scrie POLITICO.
Acum 4 ore
10:40
Schimbări în procesul de depunere a documentelor pentru licențiere și autorizări, valabile din 18 august 2025 # Radio Chisinau
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificări esențiale în procesul de primire a documentelor pe suport de hârtie pentru anumite domenii de activitate, începând cu 18 august.
10:30
Prezentarea unui grup de succes din nordul Europei.
10:20
Cea de-a XI-a ediție a Congresului Disaporei se desfășoară astăzi la Palatul Republicii din Chișinău.
10:05
Două camioane s-au ciocnit pe șoseaua Balcani. Șoferii și un pasager, transportați la spital cu traumatisme # Radio Chisinau
Două camioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital cu traumatisme, informează MOLDPRES.
09:55
Episcopia de Bălți: Slujitorii mancurtizați ai Patriarhiei Moscovei recurg, din nou, la fals grosolan și minciună sfruntată în scopul viclean de a-i manipula pe credincioși # Radio Chisinau
Episcopia de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, a reacționat public la atacurile lansate de preotul Sergiu Ivanov, cleric al structurii religioase afiliate Patriarhiei Moscovei în Republica Moldova. Într-un comunicat, instituția califică intervenția acestuia în comunitatea din Grinăuți drept „un act propagandistic”, menit să semene „confuzie, suspiciune și dezbinare”.
09:50
Mitropolia Basarabiei: Slujitorii mancurtizați ai Patriarhiei Moscovei recurg, din nou, la fals grosolan și minciună sfruntată în scopul viclean de a-i manipula pe credincioși # Radio Chisinau
Episcopia de Bălți din cadrul Mitropoliei Basarabiei, parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, a reacționat public la atacurile lansate de preotul Sergiu Ivanov, cleric al structurii religioase afiliate Patriarhiei Moscovei în Republica Moldova. Într-un comunicat, instituția califică intervenția acestuia în comunitatea din Grinăuți drept „un act propagandistic", menit să semene „confuzie, suspiciune și dezbinare".
09:20
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă # Radio Chisinau
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora Moldovei), în Anchorage, Alaska, a anunțat joi Casa Albă într-un comunicat de presă.
09:05
Cetățenii R. Moldova din întreaga lume se întâlnesc la Chișinău în cadrul Congresului Diasporei # Radio Chisinau
Cel mai important eveniment al anului dedicat diasporei – Congresul Diasporei – se desfășoară astăzi la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a ediție, informează MOLDPRES.
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 49 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 67 bani.
Acum 6 ore
08:20
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”, despre care IPN a relatat recent.
08:05
METEO | Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată pentru ziua de vineri # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 15 august, vreme frumoasă, fără precipitații și cu maxime de până la 33 de grade Celsius, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
Spitalul raional Soroca, dotat cu echipamente moderne, grație unui proiect finanțat de SUA # Radio Chisinau
Spitalul raional Soroca, aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a primit echipamente medicale moderne și consumabile în valoare de 2,7 milioane de lei. Donația a fost făcută de Organizația Internațională pentru Migrație, în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul SUA.
20:40
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunță 15 rute noi din patru orașe din România către destinații din Europa și Africa de Nord, începând cu finalul lunii octombrie și până în primăvara anului viitor. Noile zboruri vor fi efectuate din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, transmite IPN.
20:15
Pe data de 28 august, la Chișinău Arena, va avea loc cea de-a patra ediție Moldova Youth Forum, acolo unde sunt așteptați tineri activi din toate regiunile Republicii Moldova pentru o zi de dialog, idei și colaborare.
19:55
Ucraina și-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane, anunță Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întărește cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters, preluat de Agerpres.
19:30
Numărul turiștilor care au vizitat Republica Moldova a crescut cu 44% în prima jumătate a anului 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism, a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului curent și a constituit 37,1 mii de vizitatori, informează MOLDPRES
19:10
O dată la patru ani, cetățenii Republicii Moldova își aleg reprezentanții în Parlament – forul legislativ care elaborează legile și supraveghează activitatea Guvernului. Următorul scrutin parlamentar este programat pentru 28 septembrie. În acest material IPN explică ce sunt alegerile parlamentare și de ce sunt atât de importante.
18:50
Trei avioane ucrainene au fost relocate temporar pe Aeroportul din Mărculești pentru lucrări de mentenanță # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță.
18:25
Aproape 3 milioane de lei, cheltuiți netransparent la alegerile din 2024 de partidele afiliate lui Șor. Victoria Furtună, obligată să returneze circa 230 de mii de lei statului # Radio Chisinau
Patru partide afiliate fugarului Ilan Șor, au utilizat fonduri nedeclarate de cel puțin 2,9 milioane de lei în cadrul campaniei de anul trecut pentru referendum și alegerile prezidențiale. Este vorba de partidele „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „Victorie”, „Șansă” și „Renaștere”, relevă un raport al Comisiei Electorale Centrale. Constatările au fost făcute în urma unui control financiar care a vizat activitatea desfășurată de cele patru formațiuni în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, în contextul referendumului republican constituțional și al alegerilor prezidențiale, transmite Radio Chișinău.
18:00
Explozia din curtea primarului de Stăuceni: Cei doi suspecți, reținuți în timp ce încercau să părăsească țara # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că cele două persoane care au aruncat un obiect explozibil în curtea primarului din Stăuceni, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul din Chișinău.
17:40
ELECTORALA 2025 | Partidele LOC și AUR au depus la CEC cererile de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare. Ordinea prealabilă în buletinele de vot # Radio Chisinau
Pe parcursul zilei de astăzi, 14 august, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice. Este vorba despre partidul „Liga Orașelor și Comunelor” și partidul „Alianța pentru Unirea Românilor”.
17:35
ELECTORALA 2025 | Partidele LOC și AUR au depus la CEC cererile de înregistrate a candidaților la alegerile parlamentare. Ordinea prealabilă în buletinele de vot # Radio Chisinau
Pe parcursul zilei de astăzi, 14 august, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice. Este vorba despre partidul „Liga Orașelor și Comunelor" și partidul „Alianța pentru Unirea Românilor".
17:15
Spectacol pentru cetățenii veniți acasă de Zilele Diasporei, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău # Radio Chisinau
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău anunță că mâine, 15 august, își va deschide cortina special pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate care s-au întors acasă de Zilele Diasporei. Actorii teatrului vor juca spectacolul „Chirița în concert la Chișinău” de Ada Milea, texte Anca Hanu și Ada Milea, inspirate din Matei Millo și Vasile Alecsandri.
16:50
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, începând de mâine, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova-Bumbăta” va activa non-stop, ceea ce va oferi participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.
16:30
BNM: Inflația va continua să scadă în a doua jumătate a anului curent și la începutul lui 2026 # Radio Chisinau
Rata anuală a inflației din Republica Moldova va continua să scadă în a doua jumătate a acestui an și în prima parte a anului 2026, urmând să revină în limitele țintei stabilite de Banca Națională a Moldovei abia din trimestrul I 2026. Prognozele se conțin în Raportul nr. 3 asupra inflației al BNM, transmite IPN.
16:10
Cincizeci și unu de civili și 33 de militari ucraineni au fost eliberați astăzi din captivitatea Federației Ruse, a anunțat coordonatorul-șef pentru gestionarea prizonierilor de război. Potrivit sursei, printre cei reveniți acasă se află persoane care au fost condamnate ilegal în Rusia la pedepse îndelungate cu închisoare, transmite MOLDPRES.
15:50
Avertisment de la Poliție: Un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare # Radio Chisinau
Poliția Națională atenționează populația Republicii Moldova despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
15:25
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis astăzi, 14 august, o avertizare de călătorie în Spania din cauza unui val de căldură extremă. Autoritățile de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul spaniol sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară în legătură cu temperaturile caniculare ce afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei, canicula va persista până pe 18 august.
15:05
Ilie Bolojan, desemnat vicepremier interimar al României, după demisia lui Dragoș Anastasiu # Radio Chisinau
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost desemnat astăzi, 14 august, vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu, potrivit unui decret semnat de președintele Nicușor Dan.
14:50
Copiii răniți în accidentul de la Cahul, aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut # Radio Chisinau
Cei trei frați răniți în accidentul din raionul Cahul, în urma căruia și-au pierdut părinții, au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Copiii de 5 și 10 ani sunt internați la Terapie intensivă, iar cel de 7 ani se tratează în Secția traumatologie.
14:25
Curtea Constituțională a prezentat raportul de activitate pentru ultimii 6 ani. Declararea neconstituționalității partidului „Șor” și confirmarea statutului limbii române drept limbă de stat, printre principalele realizări # Radio Chisinau
Confirmarea statutului limbii române ca limbă de stat, în concordanță cu Declarația de Independență, declararea neconstituționalității Partidului „Șor”, confirmarea rezultatelor referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, hotărâri privind dizolvarea Parlamentului, care au clarificat echilibrul puterilor în stat și mecanismele constituționale, decizii referitoare la procedura de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting), menite să consolideze integritatea sistemului judiciar, au fost printre cele mai importante decizii luate de Curtea Constituțională în mandatul 2019-2025.
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate anunță retragerea sprijinului politic pentru primarul localității Frumușica, raionul Florești, după ce acesta a fost reținut, fiind suspectat de comiterea unui omor acum 7 ani. Formațiunea subliniază că edilul nu a fost niciodată membru PAS, deși a candidat din partea partidului la ultimele alegeri locale, transmite IPN.
13:50
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu. Doina Nistor: „Aducerea tinerilor în companie înseamnă inovație” # Radio Chisinau
Tinerii angajați pentru prima dată în șapte industrii strategice din Republica Moldova vor primi indemnizații lunare de 3.000 de lei timp de 12 luni , prin programul național „+3000 pentru cariera ta” lansat astăzi. Prin acesta, Guvernul urmărește menținerea forței de muncă tinere în țară și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată din economie, transmite Radio Chișinău.
13:25
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska # Radio Chisinau
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună.
13:00
ELECTORALA 2025 | Membri PDCM părăsesc partidul, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Radio Chisinau
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai organizațiilor teritoriale, transmite IPN.
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 15 august.
Ieri
12:30
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Despre asta a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea accesului la aceste servicii medicale.
12:10
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii care au dus la redeschiderea cazului, transmite IPN.
12:05
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii care au dus la redeschiderea cazului, transmite IPN.
11:45
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu ambasadorul Jānis Mažeiks care își încheie mandatul la Chișinău # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani.
11:25
În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 7,9 la sută în trimestrul II 2025, fiind cu circa 0,9 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 3, 2025, care a fost publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
11:10
ANRE explică modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat informații privind structura prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale, în contextul apariției unor speculații în spațiul public legate de formarea acestuia. Potrivit ANRE, costul de achiziție al gazelor reprezintă principala componentă, cu o pondere de 60% din prețul final, adică 9381 lei/1000 m³.
10:55
Ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență.
