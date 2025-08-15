POLITICO: Republica Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar acest lucru i-ar putea înfuria pe ucraineni

15:25

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis astăzi, 14 august, o avertizare de călătorie în Spania din cauza unui val de căldură extremă. Autoritățile de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul spaniol sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară în legătură cu temperaturile caniculare ce afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei, canicula va persista până pe 18 august.