METEO | Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată pentru ziua de vineri

21:15

Dorința SUA este de a „obține o încetare a focului” în Ucraina, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune online cu omologul său american Donald Trump, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, organizată cu două zile înainte de summitul din Alaska între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin.