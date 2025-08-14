Marian Lupu, despre sesiunea Parlamentului de duminică: „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsesc timp şi resurse”

07:30

Liderii europeni i-au prezentat președintelui american Donald Trump, într-o videoconferință înaintea summitului cu Vladimir Putin, cinci condiții considerate esențiale pentru un acord de pace cu Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să fie prezent la discuțiile din Alaska și a subliniat că tema centrală a negocierilor trebuie să fie o încetare imediată a focului […] Articolul Cinci condiții pentru pace, pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin apare prima dată în SafeNews.