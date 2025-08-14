Reţea britanică de trafic de droguri, destructurată cu ajutorul unui papagal

10:50

Doi bărbați încarcerați pentru omor și alte infracțiuni au fost condamnați la câte doi ani de închisoare după ce au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Incidentul a avut loc în noaptea de 30 octombrie 2023, când aceștia au încercat să părăsească ilegal instituția, escaladând gardul care delimitează zona de producere de […] Articolul Au încercat să evadeze în miez de noapte, dar au fost prinși: Pedepse suplimentare pentru doi deținuți de la Cricova apare prima dată în SafeNews.