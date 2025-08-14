Transportatorii auto protestează din nou în fața ANTA: Cer transparență și modificări legislative

15:50

Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska „toate chestiunile acumulate” în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră „nesemnificative” consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe […] Articolul Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus apare prima dată în SafeNews.