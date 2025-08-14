Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale

06:30

Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești", a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition. „Forța aeriană italiană, un detașament al escadrilei 32 de la baza aeriană Ämari, se află în stare de alertă maximă 24 de ore din 24, demonstrând angajamentul