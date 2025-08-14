Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune

16:50

O familie din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, și-a uitat fiul de zece ani la o benzinărie de pe autostradă, în timp ce se afla în vacanță în Austria, relatează cotidianul Tageszeitung. Incidentul s-a petrecut pe A8, lângă Holzkirchen, în Bavaria, când băiatul cel mic dintre cei doi frați a mers la toaletă, iar părinții au […] Articolul Băiețel de 10 ani uitat de părinți într-o benzinărie, după o pauză la toaletă, în timpul vacanței în Austria apare prima dată în SafeNews.