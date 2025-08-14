Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune
SafeNews, 14 august 2025 14:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova le adresează o atenționare importantă tuturor cetățenilor moldoveni care se află în Spania sau urmează să călătorească în această țară în perioada următoare. Autoritățile spaniole anunță un val de căldură intens, care cuprinde întreaga Peninsulă Iberică, precum și Insulele Canare. Potrivit Agenției de Meteorologie din Spania (AEMET), perioada de […] Articolul Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, nerezident, a fost prins încercând să introducă ilegal în Republica Moldova 380 de pastile cu efect psihotrop, pe care le ascunsese în bagajul personal. Captura a fost realizată de funcționarii postului vamal Palanca, în urma unui control fizic detaliat al bagajelor pasagerilor unui autocar care venea din […] Articolul Sute de pastile interzise, în bagajul unui bărbat venit din Ucraina, depistate la vamă apare prima dată în SafeNews.
Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă # SafeNews
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut pentru că a pretins și primit mită în valoare de 1700 de euro, pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de stat. Potrivit informațiilor oferite de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub supravegherea Procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul ar fi cerut suma respectivă în schimbul sprijinului acordat […] Articolul Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă apare prima dată în SafeNews.
Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni # SafeNews
Miercuri seara, 13 august, o femeie în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în iazul din localitatea Bușila, raionul Ungheni. Autoritățile au fost alertate prin apel la 112, în jurul orei 18:33, iar la fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul postului teritorial Pârlița, precum și echipa […] Articolul Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 # SafeNews
Întâlnirea Trump-Putin. Discuțiile în format față în față dintre președintele SUA și cel al Rusiei, desfășurate în Alaska, vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor. Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor […] Articolul Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 apare prima dată în SafeNews.
Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” # SafeNews
Justiţia argentiniană anchetează moartea a 87 de pacienţi din mai multe spitale care au primit fentanil medical contaminat cu o bacterie, informează vineri AFP. O plângere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacterii Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanilul […] Articolul Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” apare prima dată în SafeNews.
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital # SafeNews
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un […] Articolul Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
Transportatorii auto protestează din nou în fața ANTA: Cer transparență și modificări legislative # SafeNews
Nemulțumiți de politicile actuale din domeniul transportului, zeci de transportatori auto s-au adunat joi în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto (ANTA), pe strada Piața Gării din Chișinău. Protestul marchează a treia acțiune de acest fel într-un interval de puțin peste o lună. Revendicările manifestanților vizează în special lipsa de transparență și reglementările considerate […] Articolul Transportatorii auto protestează din nou în fața ANTA: Cer transparență și modificări legislative apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Droguri „sare” distribuite de minori în Chișinău: Plasau „marfa” și trimiteau coordonate prin Telegram # SafeNews
O fată de 15 ani, un băiat de 17 ani și un tânăr de 19 ani sunt cercetați de polițiștii din Chișinău pentru implicare în distribuirea de droguri de tip „PVP” (cunoscut sub denumirea de „sare”) în sectorul Centru al municipiului Chișinău. Asupra acestora, forțele de ordine au descoperit 40 de pachețele cu substanțe narcotice, […] Articolul VIDEO // Droguri „sare” distribuite de minori în Chișinău: Plasau „marfa” și trimiteau coordonate prin Telegram apare prima dată în SafeNews.
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # SafeNews
Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat. Incidentul a avut loc în […] Articolul Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști apare prima dată în SafeNews.
Ambasada SUA avertizează: Cetățenii moldoveni care rămân ilegal în SUA riscă sancțiuni dure # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a emis un avertisment oficial adresat cetățenilor moldoveni care călătoresc în SUA, subliniind riscurile grave asociate cu depășirea perioadei autorizate de ședere. Potrivit comunicatului, încălcarea condițiilor vizei poate atrage „consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american”. Reprezentanții consulari americani au acces […] Articolul Ambasada SUA avertizează: Cetățenii moldoveni care rămân ilegal în SUA riscă sancțiuni dure apare prima dată în SafeNews.
Tratamentul oncologic devine mai accesibil în Moldova: Chimioterapia va fi oferită și în spitalele raionale # SafeNews
Pacienții cu cancer din Republica Moldova vor putea beneficia de tratamente chimioterapeutice în apropierea locuinței, datorită unei decizii recente a Ministerului Sănătății. Ministra Ala Nemerenco a semnat un ordin prin care se extinde furnizarea acestor servicii în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Tratamentul va fi aplicat de medicii oncologi din teritoriu, utilizând […] Articolul Tratamentul oncologic devine mai accesibil în Moldova: Chimioterapia va fi oferită și în spitalele raionale apare prima dată în SafeNews.
Trei avioane înregistrate în Ucraina au fost observate pe 13 august în zbor deasupra orașului Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Internațional Mărculești. Momentul a fost filmat de localnici și distribuit pe rețelele de socializare, stârnind curiozitatea publicului. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, aeronavele au ajuns la Mărculești în aceeași seară, fiind programate pentru lucrări tehnice de întreținere. […] Articolul Trei aeronave ucraine surprinse deasupra orașului Bălți. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE Jānis Mažeiks # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere oficială de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului acestuia de patru ani. Discuțiile au oferit ocazia unei retrospective asupra principalelor realizări în relația Republicii Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. Printre reperele majore […] Articolul Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE Jānis Mažeiks apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale # SafeNews
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități. Conflictul a escaladat rapid, ambele grupuri aruncând cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric, așa cum […] Articolul VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale apare prima dată în SafeNews.
Alertă în Alaska, unde Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin. Juneau, capitala statului american, este evacuată parțial, de teama unor inundații catastrofale pe care le poate provoca scurgerea bruscă a apei pline de sloiuri dintr-un lac glaciar. Peste 30 de mii de oameni trăiesc în Juneau, aproape de râul pe care este așteptată […] Articolul VIDEO // Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o emisiune TV că sistemul bancar al Republicii Moldova trebuie readus sub controlul statului, acuzând influența „forțelor globaliste” asupra instituțiilor financiare din țară. Potrivit acesteia, inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar lipsa atribuțiilor de reglementare a băncilor comerciale a fost o […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” apare prima dată în SafeNews.
LIVE // Lansarea Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică # SafeNews
Articolul LIVE // Lansarea Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Cuplu reținut în flagrant la Chișinău: Droguri ascunse în ghips și borcane, captură de 400.000 de lei. Află cum operau suspecții # SafeNews
Un bărbat de 42 de ani și soția acestuia, în vârstă de 36 de ani, au fost reținuți în flagrant în Chișinău, după ce în mașina lor au fost descoperite zeci de pachețele cu droguri. Cei doi sunt suspectați că făceau parte dintr-un grup implicat în distribuirea de substanțe narcotice în cantități deosebit de mari, […] Articolul VIDEO // Cuplu reținut în flagrant la Chișinău: Droguri ascunse în ghips și borcane, captură de 400.000 de lei. Află cum operau suspecții apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Prezentarea bilanțului de mandat 2019-2025 al Plenului Curții Constituționale apare prima dată în SafeNews.
20 de ani sau detenție pe viață: Soarta bărbatului care și-a ucis prietenul cu toporul după o ceartă la băutură # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani este acuzat că și-a ucis un tovarăș de pahar, în vârstă de 47 de ani, lovindu-l în cap cu un topor după o ceartă. Fapta s-a petrecut pe 8 iunie 2025, când cei doi consumau alcool împreună la domiciliul suspectului. Conflictul a izbucnit spontan, iar acuzatul a agresat victima […] Articolul 20 de ani sau detenție pe viață: Soarta bărbatului care și-a ucis prietenul cu toporul după o ceartă la băutură apare prima dată în SafeNews.
A vândut vacanțe care n-au existat, acum își face „sejurul” în arest. O femeie a orchestrat o escrocherie turistică de 1,8 milioane de lei # SafeNews
O femeie de 41 de ani din Chișinău, administrator al unei agenții de turism, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a înșelat mai mulți clienți sub pretextul oferirii unor pachete turistice avantajoase. În realitate, vacanțele promise nu au fost niciodată organizate, iar banii – încasați în numerar – nu au […] Articolul A vândut vacanțe care n-au existat, acum își face „sejurul” în arest. O femeie a orchestrat o escrocherie turistică de 1,8 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, aprobat de Consiliul Politic Național. Programul, elaborat de profesioniști din cadrul partidului, se bazează pe valorile statului de drept, o economie sustenabilă, educație și sănătate de calitate și respectarea drepturilor cetățenești. Potrivit lui Radu Burduja, prioritățile principale includ […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: Am elaborat un program electoral pentru oameni și pentru Moldova apare prima dată în SafeNews.
Un virus nemilos transformă iepurașii în „demoni” și „zombi”. Cum au ajuns animăluțele să aibă coarne # SafeNews
Iepuri din Colorado, cu excrescențe grotești, asemănătoare coarnelor, poate părea o imagine desprinsă dintr-un film de groază cu buget redus, dar oamenii de știință spun că nu există niciun motiv să vă speriați – creaturile blănoase au pur și simplu un virus relativ comun, relatează AP News. Iepurii cu coadă de bumbac observați recent în […] Articolul Un virus nemilos transformă iepurașii în „demoni” și „zombi”. Cum au ajuns animăluțele să aibă coarne apare prima dată în SafeNews.
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp în centrul Capitalei, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August. Din primele informații, în incident este implicat un automobil de marca Audi, care a suferit avarii semnificative în urma impactului. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției pentru a documenta circumstanțele producerii accidentului. […] Articolul Scene de haos pe strada Mihai Eminescu: O mașină spulberată în trafic apare prima dată în SafeNews.
Polițiștii britanici au reușit să aresteze un grup de traficanți de droguri datorită papagalului liderului rețelei, potrivit unui comunicat de presă emis de autorități, citat de AFP. Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, ispășea deja o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Deși a fost arestat de unul singur […] Articolul Reţea britanică de trafic de droguri, destructurată cu ajutorul unui papagal apare prima dată în SafeNews.
Metoda ingenioasă prin care polițistele din Marea Britanie îi prind pe bărbații care hărțuiesc femei # SafeNews
Poliția din Surrey a lansat o operațiune inedită pentru a combate hărțuirea femeilor care fac sport în aer liber. Ofițeri sub acoperire, deghizați în alergătoare, au fost trimiși pe trasee populare pentru a expune frecvența acestui fenomen îngrijorător. Potrivit The Guardian, acțiunea a dus la 18 arestări pentru diverse infracțiuni. Inițiativa s-a desfășurat pe parcursul […] Articolul Metoda ingenioasă prin care polițistele din Marea Britanie îi prind pe bărbații care hărțuiesc femei apare prima dată în SafeNews.
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului # SafeNews
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, inclusiv camembert şi brie, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters. Ministerul Sănătăţii a precizat că producătorul Chavegrand a decis rechemarea a zeci de […] Articolul Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului apare prima dată în SafeNews.
Autodenunțul făcut de șeful diplomației britanice după vizita vicepreședintelui american JD Vance # SafeNews
Secretarul britanic pentru afaceri externe, David Lammy, s-a autoreclamat la autoritatea de supraveghere a mediului după ce a mers la pescuit cu vicepreședintele SUA, JD Vance, fără licența necesară, în timpul vizitei efectuate de oficialul american în Marea Britanie, relatează The Guardian. Șeful diplomației britanice i-a găzduit pe Vance și familia sa la Chevening House din […] Articolul Autodenunțul făcut de șeful diplomației britanice după vizita vicepreședintelui american JD Vance apare prima dată în SafeNews.
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari # SafeNews
Un oficial al Ministerului Apărării a fost acuzat că a acceptat mită de la un dezvoltator imobiliar în valoare de peste 1,3 milioane de dolari, au anunțat agențiile anticorupție din Ucraina.Oficialii susțin că șeful interimar al unuia dintre departamentele teritoriale centrale ale Ministerului Apărării din Ucraina a orchestrat o operațiune pentru a ajuta un dezvoltator […] Articolul Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări # SafeNews
Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă privind deteriorarea drepturilor omului în mai multe țări europene, în special în Germania, Regatul Unit și Franța, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au crescut semnificativ în ultimul an. Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, mai ales […] Articolul Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări apare prima dată în SafeNews.
Mexicul a predat Statelor Unite un grup de persoane din lumea traficului de droguri, căutate de Washington. Mexicul a extrădat 26 de baroni ai drogurilor în SUA. „Toți au jucat un rol în aducerea violenței și drogurilor pe țărmurile americane și, sub conducerea Departamentului de Justiție, vor suporta o răspundere serioasă pentru infracțiunile lor”, a […] Articolul Mexicul a extrădat 26 de baroni ai drogurilor în SUA apare prima dată în SafeNews.
Cinci condiții pentru pace, pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin # SafeNews
Liderii europeni i-au prezentat președintelui american Donald Trump, într-o videoconferință înaintea summitului cu Vladimir Putin, cinci condiții considerate esențiale pentru un acord de pace cu Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să fie prezent la discuțiile din Alaska și a subliniat că tema centrală a negocierilor trebuie să fie o încetare imediată a focului […] Articolul Cinci condiții pentru pace, pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin apare prima dată în SafeNews.
Transportul public din orașul elvețian Geneva va fi temporar gratuit, au decis autoritățile. Măsura face parte din eforturile de combatere a poluării în continuă creștere. Sistemul anti-smog al orașului a arătat că nivelul concentrațiilor de ozon a depășit pragul de siguranță pentru sănătatea mediului de 180 micrograme pe metru cub în ultimele 24 de ore, […] Articolul Un mare oraș european introduce transportul public în comun gratuit apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova are relații foarte bune cu SUA, avem un dialog strategic cu partenerii americani, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi. Conform agenției Infotag, într-un interviu acordat miercuri agenției de stat Moldpres, acesta a declarat că noua administrație Donald Trump a aprobat deschiderea a două consulate la Sacramento și Chicago […] Articolul Popșoi: Relațiile Moldovei cu SUA sunt foarte bune. Avem un dialog strategic apare prima dată în SafeNews.
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții […] Articolul Ce zice OMS despre noua tulpină COVID-19 care se răspândește la nivel global apare prima dată în SafeNews.
Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală # SafeNews
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] Articolul Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală apare prima dată în SafeNews.
Stamate, înregistrată oficial în calitate de candidat independent la parlamentare: „Lupta pentru dreptate și pentru oameni continuă” # SafeNews
Olesea Stamate a anunțat miercuri, 13 august, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la funcția de deputat. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul […] Articolul Stamate, înregistrată oficial în calitate de candidat independent la parlamentare: „Lupta pentru dreptate și pentru oameni continuă” apare prima dată în SafeNews.
Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică # SafeNews
Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești”, a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition. „Forța aeriană italiană, un detașament al escadrilei 32 de la baza aeriană Ämari, se află în stare de alertă maximă 24 de ore din 24, demonstrând angajamentul […] Articolul Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică apare prima dată în SafeNews.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat deschiderea contului de campanie pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 și a lansat un apel către susținători pentru a contribui cu donații. Într-un mesaj public, formațiunea a precizat că fondurile vor fi folosite pentru tipărirea materialelor electorale, închirierea panourilor publicitare și deplasările echipelor în teritoriu. Potrivit PAS, […] Articolul PAS cere sprijin financiar pentru campania electorală: „Fiecare donație contează” apare prima dată în SafeNews.
Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO. Ambasada Rusiei la Sofia a solicitat oficial permisiunea Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei pentru a deschide un Consulat General la Varna, invocând drept justificare o „procedură de […] Articolul Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna: Reacția Bulgariei apare prima dată în SafeNews.
ULTIMA ORĂ // SURSE // Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD # SafeNews
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi. Potrivit surselor este vorba despre Victor Boicu, primarul localității […] Articolul ULTIMA ORĂ // SURSE // Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD apare prima dată în SafeNews.
Avocații internaționali Gonzalo Boye și William Julié se alătură apărării Evgheniei Guțul # SafeNews
Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a anunțat că doi avocați internaționali cunoscuți – Gonzalo Boye și William Julié – fac parte din echipa sa de apărare în procesul penal intentat în Republica Moldova. Cei doi vor lucra în colaborare cu avocații săi din țară, Natalia Bairam și Serghei Moraru. Potrivit unui comunicat transmis de firma […] Articolul Avocații internaționali Gonzalo Boye și William Julié se alătură apărării Evgheniei Guțul apare prima dată în SafeNews.
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază pe acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu nr. 29 din capitală. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 15:39, iar la fața locului au fost trimise de urgență două echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). La sosirea salvatorilor, […] Articolul Panouri solare în flăcări: Incendiu pe acoperișul unei spălătorii din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Băiețel de 10 ani uitat de părinți într-o benzinărie, după o pauză la toaletă, în timpul vacanței în Austria # SafeNews
O familie din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, și-a uitat fiul de zece ani la o benzinărie de pe autostradă, în timp ce se afla în vacanță în Austria, relatează cotidianul Tageszeitung. Incidentul s-a petrecut pe A8, lângă Holzkirchen, în Bavaria, când băiatul cel mic dintre cei doi frați a mers la toaletă, iar părinții au […] Articolul Băiețel de 10 ani uitat de părinți într-o benzinărie, după o pauză la toaletă, în timpul vacanței în Austria apare prima dată în SafeNews.
Reptile de lux pe piața neagră: Țestoase rare traficate ca „jucării”. Cum a fost prins un traficant cu 850 de animale # SafeNews
Un cetățean chinez și-a recunoscut vinovăția în fața unei instanțe federale din SUA pentru exportul ilegal a aproximativ 850 de țestoase protejate, pe care le înfășura în șosete și le declara în mod fals drept jucării, potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite.Wei Chiang Lin, așa cum a fost anunțat luni, a trimis, din august […] Articolul Reptile de lux pe piața neagră: Țestoase rare traficate ca „jucării”. Cum a fost prins un traficant cu 850 de animale apare prima dată în SafeNews.
Zeci de autoturisme parcate recent în sectorul Sculeni din Chișinău au fost vandalizate, fiind acoperite cu vopsea roz și albastră. Pe mașini au fost scrise numele unor magazine online cunoscute pentru comercializarea de droguri. Incidentul a fost semnalat pe o rețea socială, care a menționat că în apropierea locului unde s-au petrecut faptele se află […] Articolul Vandalism în capitală: Zeci de mașini „decorate” cu reclame la droguri apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // A doua zi în infern: Pompierii moldoveni continuă lupta contra incendiilor devastatoare din Grecia # SafeNews
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, au reușit să protejeze mai multe locuințe, clădiri industriale și depozite, intervenind în focare de incendiu extinse, în condiții dificile, inclusiv pe timpul nopții. Acțiunile lor au avut loc în zona industrială din apropierea orașului Patras, unde incendiile, alimentate de vânturi puternice și temperaturi ridicate, au afectat suprafețe […] Articolul VIDEO // A doua zi în infern: Pompierii moldoveni continuă lupta contra incendiilor devastatoare din Grecia apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 13 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus # SafeNews
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska „toate chestiunile acumulate” în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră „nesemnificative” consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe […] Articolul Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus apare prima dată în SafeNews.
