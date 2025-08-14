NEWS ALERT // Copil dispărut, la Călărași. Hainele acestuia găsite pe malul unui iaz

12:30

O femeie de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, a fost arestată preventiv pe un termen de 30 de zile. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile.