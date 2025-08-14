Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu

16:20

Cel mai nou hotel de lux al aeroportului din Roma este conceput ca o oază de liniște pentru oaspeții săi. Camerele - cu răcire prin pardoseală - sunt parfumate cu uleiuri aromatice precum lavandă, arbore de ceai și mentă și fiecare are o peluză privată. Proprietatea oferă masaje cu arnică, o grădină comună unde oaspeții pot socializa și ecrane mari pentru apeluri video cu cei dragi, aflați departe, relatează Financial Times.