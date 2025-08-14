(VIDEO) Motocultor spulberat de un microbuz, la Orhei. O persoană a murit, alta - la spital
PulsMedia, 14 august 2025 23:10
Un bărbat murit, iar altul a ajuns la spital, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz. Accidentul a avut loc în această seară, în jurul orei 22:10, în apropiere de localitatea Fedoreuca, din raionul Orhei.
• • •
Acum 2 ore
23:10
Acum 4 ore
21:00
(VIDEO) Cel puţin 34 de morţi în inundaţii în Caşmirul indian, o a doua catastrofă majoră cauzată de inundaţii în regiune în august # PulsMedia
Cel puţin 34 de persoane au murit din cauza unor torente de noroi, provocate de ploi torenţiale, joi, într-un sat himalayan, în Caşmirul indian, declară un oficial local de rang înalt AFP.
20:50
(FOTO) Cel puţin 87 de pacienţi morţi în Argentina, după ce au fost trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii # PulsMedia
Justiţia argentiniană anchetează cu privire la moartea a 87 de pacienţi în diverse spitale, care au consumat fentanil medical contaminat cu o bacterie, după ce cinci loturi contaminate au fost distribuite în spitale şi centre de sănătate din ţară
20:50
Ministerul rus al Justiţiei declară „indezirabil” ONG-ul Reporters Sans Frontières, care apără drepturile presei # PulsMedia
Ministerul rus al Justiţiei declară organizaţia nonguvernamentală (ONG) de apărarea drepturilor presei Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, interzicând-o astfel de facto, în plină represiune a disidenţei în această ţară.
20:30
Președintele american Donald Trump a declarat joi că ar putea decide să țină o conferință de presă de unul singur, în loc de una comună, după summitul său din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, dacă „întâlnirea nu se termină bine”.
Acum 6 ore
19:40
Jandarmeria din Franța a confiscat 1,3 tone de cocaină, cu o valoare estimată la zeci de milioane de euro, dintr-un camion venit din Spania, duminică, în sudul orașului Bordeaux, a anunțat joi Parchetul din Bordeaux.
19:30
Pașapoartele a 100.000 de turiști din Italia, furate din bazele de date ale hotelurilor și vândute pe dark web # PulsMedia
Zeci de mii de scanări ale actelor de identitate ale turiștilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri italiene și puse în vânzare pe dark web, a avertizat Agenția Italiană pentru Digital (Agid), relatează cotidianul național belgian în limba franceză Le Soir.
19:30
Cel puţin 40 de persoane au murit într-o săptămână în Darfur, în vestul Sudanului, în cea mai gravă epidemie de holeră pe care a cunoscut-o în ultimii ani această ţară afectată de războiul civil, a anunţat joi organizaţia Medici fără Frontiere.
19:20
Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice.
19:10
Focuri de armă la Ciocana. Un individ ar fi vrut să-i arate unui cunoscut pistolul, dar și-a tras un glonte în picior # PulsMedia
Un bărbat a ajuns la spital, după ce s-ar fi împușcat din greșeală în picior. Incidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 23:30, la intersecția străzii Ginta Latină cu bulevardul Mircea cel Bătrân.
18:50
(VIDEO) Un tânăr a fost împușcat pe o stradă din Anglia - patru persoane, reținute pentru tentativă de omor # PulsMedia
Un tânăr de 20 de ani a suferit de răni grave, după ce a fost împușcat pe o stradă din Birmingham. Polițiștii au arestat trei bărbați, în vârstă de 35, 42 și 62 de ani, împreună cu o femeie de 50 de ani, suspectați de tentativă de omor.
18:20
Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-ar fi rănit cu o armă de vânătoare în regiunea capului. Cazul a avut loc noaptea trecută, 13 august, în jurul orei 22:40, în localitatea Hancauți, din raionul Edineț.
Acum 8 ore
18:10
(VIDEO) Crima de la Florești, descoperită după 7 ani. „Am rămas uimiți, nu se așteaptă nimeni la așa ceva. Persoana decedată era un om simplu, un muncitor” # PulsMedia
Oamenii din localitatea Frumușica, din raionul Florești, susțin că au rămas șocați, după ce au aflat că primarul Victor Boicu a fost reținut ieri pentru o crimă comisă acum 7 ani, când era edil din partea PDM.
18:00
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
18:00
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrarea temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță.
17:50
Descoperire macabră, în Chișinău. Cadavrul unui tânăr găsit zăcând într-o fâșie forestieră # PulsMedia
Oamenii legii au fost alertați de către un trecător, după ce a fost depistat un tânăr decedat. Descoperirea macabră a avut loc în amiaza zilei, în jurul orei 11:30, într-o fâșie forestieră de pe strada Mircești din capitală, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.
17:50
(VIDEO) Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # PulsMedia
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump.
17:40
Un incendiu de vegetație a izbucnit în cimitirul de lângă biserica „Sfântul Nicolae” din satul Costești, raionul Ialoveni. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri.
17:30
CEC aprobă rapoartele de control financiar pentru mai multe partide și campania Victoriei Furtună # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rapoartele cu privire la efectuarea controlului complex al finanțării Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, Partidului Politic Forța de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidului Politic „ŞANSĂ”, Partidului Politic ,,VICTORIE” și a grupului de inițiativă și campaniei electorale a candidatului independent la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Victoria Furtună.
17:20
Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunii condusă de Ion Chicu.
17:10
Alexandru Pleșca: „Renunț la statutul de membru și președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei a PDCM” # PulsMedia
Alexandru Pleșca, președintele Organizației Teritoriale Sîngerei a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a anunțat public că părăsește formațiunea și funcția pe care o deținea.
17:00
Secretarul de stat al MAE a avut o întrevedere cu șefa Misiunii OSCE/ODIHR de monitorizare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova # PulsMedia
Secretarul de stat, Carolina Perebinos, a avut o întrevedere cu șefa Misiunii, ambasadoarea Jillian Stirk. Întâlnirea a avut lor în contextul lansării mandatului Misiunii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (OSCE/ODIHR) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
16:50
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # PulsMedia
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști.
16:50
Explozia de sub geamurile primarului de Stăuceni. Atacatorii, reținuți în timp ce dădeau bir cu fugiții din R.Moldova # PulsMedia
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, anunță IGP.
16:40
(FOTO) Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților – discuții privind îmbunătățirea cadrului juridic de exercitare a profesiei de avocat # PulsMedia
CEchipa Ministerului Justiției și reprezentanții Uniunii Avocaților din Republica Moldova au desfășurat o ședință de discuții axată pe soluții de eficientizare a activității avocaților și a organelor colegiale din cadrul Uniunii, în special pe procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară a avocaților.
16:40
Inflația va continua să scadă în a doua jumătate a anului și la începutul lui 2026 - BNM # PulsMedia
Rata anuală a inflației din Republica Moldova va continua să scadă în a doua jumătate a acestui an și în prima parte a anului 2026, urmând să revină în limitele țintei stabilite de Banca Națională a Moldovei abia din trimestrul I 2026.
16:20
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean.
16:20
Copiii au fost înlocuiți de către câini, în Italia. Rata natalității scade vertiginos, oamenii cheltuiesc bani pentru animalele de companie # PulsMedia
Cel mai nou hotel de lux al aeroportului din Roma este conceput ca o oază de liniște pentru oaspeții săi. Camerele - cu răcire prin pardoseală - sunt parfumate cu uleiuri aromatice precum lavandă, arbore de ceai și mentă și fiecare are o peluză privată. Proprietatea oferă masaje cu arnică, o grădină comună unde oaspeții pot socializa și ecrane mari pentru apeluri video cu cei dragi, aflați departe, relatează Financial Times.
Acum 12 ore
16:10
În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile # PulsMedia
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA.MD de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru.
16:00
O mamă și-a salvat fiica de 5 ani cu câteva secunde înainte ca ea însăși să fie ucisă de o creangă căzută din copac # PulsMedia
O tragedie șocantă a avut loc luni seara în apropierea Witton Country Park din Blackburn, Lancashire. O mamă de 32 de ani și-a pierdut viața în timp ce își salva fiica de 5 ani de la o creangă care se prăbușea. Potrivit Daily Mail, Madia Kauser se plimba cu cei doi copii ai săi când un copac s-a prăbușit în direcția lor.
15:50
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va activa 24/24 din 15 august 2025 # PulsMedia
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.
15:40
(FOTO) Impact violent între două mașini, la Anenii Noi. O femeie în stare gravă la spital # PulsMedia
O femeie se zbate între viață și moarte, după ce mașina cu care se deplasa s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:19, la intrarea în orașul Anenii Noi.
15:40
(VIDEO) Momentul în care două mașini se ciocnesc pe banda destinată transportului public din Chișinău # PulsMedia
Două mașini de teren de marca Toyota și BMW s-au ciocnit pe banda destinată transportului public, în această după-amiază, pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală.
15:40
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale.
15:20
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden. Acțiunea primei doamne # PulsMedia
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019.
15:10
O femeie de 41 de ani și-a pierdut viața în iazul din localitatea Bușila, raioanul Ungheni. Tragedia s-a produs miercuri seara, 13 august.
14:50
(VIDEO) Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale # PulsMedia
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități.
14:40
Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia # PulsMedia
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild.
14:20
(VIDEO) Ion Ceban, despre o eventuală coaliție în Parlament, după alegeri: Suntem gata să discutăm absolut cu toată lumea, care vrea să rezolve problemele cetățenilor # PulsMedia
Primarul Ion Ceban afirmă că Blocul Alternativa este deschis dialogului cu toate forțele politice, după alegerile parlamentare, cu condiția ca discuțiile să vizeze soluții reale pentru nevoile cetățenilor, nu „problemele fabricate în laboratoare de PR ale partidelor politice”.
14:20
(VIDEO) Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers # PulsMedia
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare.
14:20
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # PulsMedia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.
14:20
Un bărbat intenționa să intre în țară având asupra sa 380 de pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagajul personal.
14:00
O pacientă de 76 ani a scris un mesaj de recunoștință pentru asistența medicală urgentă prespitalicească acordată la data de 09.08.2025. Doamna a apreciat mult profesionalismul, curajul și empatia manifestate în timpul intervenției.
13:50
(FOTO) Ministerul Energiei prezintă calendarul pentru Poziția de Negociere în procesele de aderare la UE # PulsMedia
Ministerul Energiei a desfășurat, în datele de 6 și 13 august, consultările publice privind Poziția de Negociere pentru Capitolul 15 – Energie, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ședințele au fost prezidate Secretara de stat, Cristina Pereteatcu, Președinta Grupului de Lucru 15 „Energie”, și au reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, experți din domeniu, precum și membri ai Biroului pentru Integrare Europeană.
13:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks # PulsMedia
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova.
13:40
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ieri, 13 august, în raionul Edineț, după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Inspectorii de patrulare au desfășurat o operațiune specială utilizată, o mașină-capcană pentru a identifica vitezomanii și o dronă pentru a surprinde depășirile pe linia continuă.
13:30
(FOTO) Subiecte de actualitate din domeniul justiției, discutate la Strășeni cu reprezentanții din domeniu # PulsMedia
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul de drept și sunt esențiale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
13:20
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # PulsMedia
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile.
13:10
Raportul Departamentului de Stat al SUA: Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi pentru a preveni abuzurile, însă progresele sunt limitate # PulsMedia
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, precum și ingerințe în libertatea de exprimare.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.
