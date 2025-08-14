(VIDEO) Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale
PulsMedia, 14 august 2025 14:50
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități.
Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia # PulsMedia
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild.
(VIDEO) Ion Ceban, despre o eventuală coaliție în Parlament, după alegeri: Suntem gata să discutăm absolut cu toată lumea, care vrea să rezolve problemele cetățenilor # PulsMedia
Primarul Ion Ceban afirmă că Blocul Alternativa este deschis dialogului cu toate forțele politice, după alegerile parlamentare, cu condiția ca discuțiile să vizeze soluții reale pentru nevoile cetățenilor, nu „problemele fabricate în laboratoare de PR ale partidelor politice”.
(VIDEO) Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers # PulsMedia
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare.
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # PulsMedia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.
Un bărbat intenționa să intre în țară având asupra sa 380 de pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagajul personal.
O pacientă de 76 ani a scris un mesaj de recunoștință pentru asistența medicală urgentă prespitalicească acordată la data de 09.08.2025. Doamna a apreciat mult profesionalismul, curajul și empatia manifestate în timpul intervenției.
(FOTO) Ministerul Energiei prezintă calendarul pentru Poziția de Negociere în procesele de aderare la UE # PulsMedia
Ministerul Energiei a desfășurat, în datele de 6 și 13 august, consultările publice privind Poziția de Negociere pentru Capitolul 15 – Energie, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ședințele au fost prezidate Secretara de stat, Cristina Pereteatcu, Președinta Grupului de Lucru 15 „Energie”, și au reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, experți din domeniu, precum și membri ai Biroului pentru Integrare Europeană.
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks # PulsMedia
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova.
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ieri, 13 august, în raionul Edineț, după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Inspectorii de patrulare au desfășurat o operațiune specială utilizată, o mașină-capcană pentru a identifica vitezomanii și o dronă pentru a surprinde depășirile pe linia continuă.
(FOTO) Subiecte de actualitate din domeniul justiției, discutate la Strășeni cu reprezentanții din domeniu # PulsMedia
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul de drept și sunt esențiale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # PulsMedia
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile.
Raportul Departamentului de Stat al SUA: Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi pentru a preveni abuzurile, însă progresele sunt limitate # PulsMedia
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, precum și ingerințe în libertatea de exprimare.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.
Igor Cujba: Toți cei care au ajuns în Parlament au fost aleși de cineva, de aceea nu se poate guverna de unul singur. Politicienii trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării # PulsMedia
În următorul Parlament, toți trebuie să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord. Într-o societate civilizată, nimeni nu are dreptul să conducă de unul singur – acest lucru nu duce la nimic bun. O astfel de opinie a exprimat reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21.
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP” (sare) în sectorul Centru al capitalei.
(FOTO) Transportatorii auto, din nou la protest: Nemulțumiți de tarife și noile reglementări # PulsMedia
Joi, 14 august, transportatorii auto au ieșit din nou la protest, adunându-se în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău.
Ion Chicu, repetent la capitolul aprovizionării R. Moldova cu gaze naturale? ANRE explică fostului premier al lui Dodon cum se formează tarifele # PulsMedia
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îi explică lui Ion Chicu, fostul premier al lui Igor Dodon, cum se formează tarifele la gazele naturale. Actualul membru al blocului „Alternativa” a pretins că gazele naturale ar ajunge în R. Moldova la prețul de opt lei, iar consumatorii plătesc aproape 18 lei. În acest sens, autoritatea explică detaliat cum se formează prețul, care include costurile de transport, costurile de distribuție etc.
Prețurile locuințelor în Chișinău cresc, dar vânzările scad. „Prima Casă Plus” schimbă jocul pe piața imobiliară # PulsMedia
Locuințele din Chișinău continuă să se scumpească, însă ritmul tranzacțiilor încetinește vizibil. Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că, în trimestrul II 2025, majoritatea cumpărătorilor au apelat la credite ipotecare, iar programul guvernamental „Prima Casă Plus” a devenit principalul motor al cererii, transformând rapid structura pieței imobiliare rezidențiale.
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, aprobat de Consiliul Politic Național. Programul, elaborat de profesioniști din cadrul partidului, se bazează pe valorile statului de drept, o economie sustenabilă, educație și sănătate de calitate și respectarea drepturilor cetățenești.
După ce preotul Constantin Turtureanu, care a decis să treacă parohia din Grinăuți de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, a fost împiedicat să intre în lăcașul unde slujea de ani de zile, un grup de localnici a hotărât să ducă disputa „pe cale pașnică”: în instanță.
O femeie de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, a fost arestată preventiv pe un termen de 30 de zile. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile.
Un motociclist și pasagera sa au avut parte de ghinion, după ce au fost loviți de un automobil. Accidentul a avut loc în seara zilei de 13 august curent, în jruul orei 20:10, pe strada Decebal din municipiul Bălți.au fost răniți în urma unui accident rutier produs în seara de 13 august, în orașul Bălți.
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția # PulsMedia
Un șofer care a depășit viteza legală pe o stradă din orașul elvețian Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețini (95.400 de euro). Bărbatul, un om de afaceri milionar, nu este la prima abatere.
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime.
(VIDEO) Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital # PulsMedia
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs joi dimineața, 14 august, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August din municipiul Chișinău.
Cazul primarului de la Florești, acuzat de omor. IGP confirmă informațiile publicate de PulsMedia # PulsMedia
Poliția Națională confirmă informațiile publicate de PulsMedia.MD cu referire la surse, în legătură cu cazul lui Victor Boicu, primarul localității Frumușica, din raionul Florești, care este acuzat de comiterea unui omor în 2018.
(VIDEO) „Afacere de familie” cu droguri pe Telegram. Doi soți încătușați de INI în Chișinău # PulsMedia
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ Telegram și alte servicii de mesagerie.
O femeie a murit în timpul scăldatului. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:33, în iazul din localitatea Bușila, din rauionul Ungheni, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
PAS reacționează în cazul primarului de la Frumușica, reținut pentru un omor când era la PDM, despre care a scris PulsMedia # PulsMedia
PAS a vfenit cu o reacție, după ce PulsMedia.MD a scris cu referire la surse despre faptul că primarul din localitatea Frumușica, raionul Florești, a fost reținut pentru omor comis acum 7 ani când era edil din partea PDM.
Noi detalii despre crima descoperită după 7 ani, la Florești: A fost reținut și tatăl primarului PAS # PulsMedia
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, pentru o crimă descoperită după 7 ani, despre care a scris ieri PulsMedia.MD, menționează Unimedia.INFO.
Franţa va retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză, transmite euronews.com.
(VIDEO) Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # PulsMedia
Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.
(FOTO) Aplicația NG‑SOS revoluționează 112 – localizare precisă, text, imagine și traduceri instant # PulsMedia
Anul 2025 marchează pași importanți în modernizare a serviciilor 112. Aplicația NG-SOS, aflată în implementare, va permite localizarea precisă a apelantului, transmiterea de imagini și mesaje text, precum și traducerea automată a conversațiilor – sprijin vital pentru persoanele cu dizabilități sau care nu vorbesc româna.
BREAKING NEWS // (SURSE) Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD # PulsMedia
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi.
Metoda ingenioasă prin care polițistele din Marea Britanie îi prind pe bărbații care hărțuiesc femei # PulsMedia
Poliția din Surrey a lansat o operațiune inedită pentru a combate hărțuirea femeilor care fac sport în aer liber. Ofițeri sub acoperire, deghizați în alergătoare, au fost trimiși pe trasee populare pentru a expune frecvența acestui fenomen îngrijorător. Potrivit The Guardian, acțiunea a dus la 18 arestări pentru diverse infracțiuni.
Băiat de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie din Austria. Și-au dat seama că lipsește după jumătate de oră # PulsMedia
În timp ce se afla în vacanţă, un cuplu din Germania şi-a uitat băieţelul în vârstă de 10 ani într-o benzinărie din Austria.
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat” # PulsMedia
Comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a dezvăluit că a obținut cetăţenia italiană, ca răspuns la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Gazda celebrului show „Jimmy Kimmel Live!” a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman.
Un tânăr din Ucraina se zbate între viață și moarte, după ce a fost spulberat de un automobil, la Anenii Noi # PulsMedia
Un tânăr a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc acum două zile, la data de 11 august curent, în localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD.
(VIDEO) Nouă morţi şi şapte răniţi în sudul Braziliei, într-o explozie accidentală la o fabrică de materiale explozive # PulsMedia
Şase bărbaţi şi trei femei, daţi iniţial dispăruţi, au murit într-o explozie accidentală, într-o fabrică de materiale explozive în sudul Braziliei, anunţă autorităţile.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat-o pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral, reprezentantul candidatului în Comisia Electorală Centrală și a confirmat persoana responsabilă de finanțe (trezorier).
Accident cum n-a mai avut loc vreodată, la groapa de gunoi: șofer de camion îngropat sub molozul pe care îl descărca, în Germania # PulsMedia
Un accident neobișnuit și extrem de grav a avut loc pe Zentraldeponie din Düsseldorf-Hubbelrath, Germania. Un șofer de camion a fost îngropat sub încărcătura de moloz pe care chiar el o descărca, fiind rănit grav. Autoritățile spun că un astfel de incident nu s-a mai produs niciodată acolo, anunță portalul de știri al ziarului german Rheinische Post.
Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova a depus cererea de înregistrare a listei pentru parlamentare la CEC # PulsMedia
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.
Un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei. Focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori.
A petrecut 28 de ani în închisoare, dar nu s-a putut abține: un deținut a recidivat la 45 de minute după ce a fost eliberat # PulsMedia
După aproape trei decenii petrecute în spatele gratiilor, Achref S., un marseiez de origine tunisiană, a avut parte de o libertate extrem de scurtă. La doar 45 de minute după ce a ieșit din penitenciar, bărbatul a și făcut primul pas dintr-o nouă serie de escrocherii. Cazul său, unul dintre cele mai spectaculoase din justiția franceză, ridică întrebări despre reintegrarea deținuților de lungă durată, titrează Le Parisien.
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Cum au ajuns mai mulți ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță la PA, să acționeze în judecată Procuratura Generală # PulsMedia
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi diminuat, iar cel care le-a fost plătit în perioada ianuarie-martie va fi recalculat, urmând să fie reținute sumele care ar fi fost plătite în plus.
Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului # PulsMedia
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice.
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei, ediția 2025 # PulsMedia
Ediția din acest an a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată oficial de către Biroul Relații cu Diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a Republicii Moldova în rândul copiilor și tinerilor moldoveni stabiliți peste hotare.
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel.
