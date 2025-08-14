Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile

16:50

Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi diminuat, iar cel care le-a fost plătit în perioada ianuarie-martie va fi recalculat, urmând să fie reținute sumele care ar fi fost plătite în plus.