Copiii au fost înlocuiți de către câini, în Italia. Rata natalității scade vertiginos, oamenii cheltuiesc bani pentru animalele de companie
PulsMedia, 14 august 2025 16:20
Cel mai nou hotel de lux al aeroportului din Roma este conceput ca o oază de liniște pentru oaspeții săi. Camerele - cu răcire prin pardoseală - sunt parfumate cu uleiuri aromatice precum lavandă, arbore de ceai și mentă și fiecare are o peluză privată. Proprietatea oferă masaje cu arnică, o grădină comună unde oaspeții pot socializa și ecrane mari pentru apeluri video cu cei dragi, aflați departe, relatează Financial Times.
• • •
Acum 5 minute
16:20
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Programul Național de acordare a indemnizației la prima angajare a fost lansat în prezența prim-ministrului Dorin Recean.
16:20
Acum 15 minute
16:10
În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile # PulsMedia
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA.MD de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru.
Acum 30 minute
16:00
O mamă și-a salvat fiica de 5 ani cu câteva secunde înainte ca ea însăși să fie ucisă de o creangă căzută din copac # PulsMedia
O tragedie șocantă a avut loc luni seara în apropierea Witton Country Park din Blackburn, Lancashire. O mamă de 32 de ani și-a pierdut viața în timp ce își salva fiica de 5 ani de la o creangă care se prăbușea. Potrivit Daily Mail, Madia Kauser se plimba cu cei doi copii ai săi când un copac s-a prăbușit în direcția lor.
Acum o oră
15:50
Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” va activa 24/24 din 15 august 2025 # PulsMedia
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, PTFS „Leova–Bumbăta” va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.
15:40
(FOTO) Impact violent între două mașini, la Anenii Noi. O femeie în stare gravă la spital # PulsMedia
O femeie se zbate între viață și moarte, după ce mașina cu care se deplasa s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:19, la intrarea în orașul Anenii Noi.
15:40
(VIDEO) Momentul în care două mașini se ciocnesc pe banda destinată transportului public din Chișinău # PulsMedia
Două mașini de teren de marca Toyota și BMW s-au ciocnit pe banda destinată transportului public, în această după-amiază, pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală.
15:40
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale.
Acum 2 ore
15:20
Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden. Acțiunea primei doamne # PulsMedia
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019.
15:10
O femeie de 41 de ani și-a pierdut viața în iazul din localitatea Bușila, raioanul Ungheni. Tragedia s-a produs miercuri seara, 13 august.
14:50
(VIDEO) Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale # PulsMedia
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități.
14:40
Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia # PulsMedia
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild.
Acum 4 ore
14:20
(VIDEO) Ion Ceban, despre o eventuală coaliție în Parlament, după alegeri: Suntem gata să discutăm absolut cu toată lumea, care vrea să rezolve problemele cetățenilor # PulsMedia
Primarul Ion Ceban afirmă că Blocul Alternativa este deschis dialogului cu toate forțele politice, după alegerile parlamentare, cu condiția ca discuțiile să vizeze soluții reale pentru nevoile cetățenilor, nu „problemele fabricate în laboratoare de PR ale partidelor politice”.
14:20
(VIDEO) Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers # PulsMedia
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare.
14:20
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # PulsMedia
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept.
14:20
Un bărbat intenționa să intre în țară având asupra sa 380 de pastile cu efect psihotrop, ascunse în bagajul personal.
14:00
O pacientă de 76 ani a scris un mesaj de recunoștință pentru asistența medicală urgentă prespitalicească acordată la data de 09.08.2025. Doamna a apreciat mult profesionalismul, curajul și empatia manifestate în timpul intervenției.
13:50
(FOTO) Ministerul Energiei prezintă calendarul pentru Poziția de Negociere în procesele de aderare la UE # PulsMedia
Ministerul Energiei a desfășurat, în datele de 6 și 13 august, consultările publice privind Poziția de Negociere pentru Capitolul 15 – Energie, în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Ședințele au fost prezidate Secretara de stat, Cristina Pereteatcu, Președinta Grupului de Lucru 15 „Energie”, și au reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, experți din domeniu, precum și membri ai Biroului pentru Integrare Europeană.
13:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks # PulsMedia
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în Republica Moldova.
13:40
Zeci de șoferi au fost trași pe dreapta ieri, 13 august, în raionul Edineț, după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Inspectorii de patrulare au desfășurat o operațiune specială utilizată, o mașină-capcană pentru a identifica vitezomanii și o dronă pentru a surprinde depășirile pe linia continuă.
13:30
(FOTO) Subiecte de actualitate din domeniul justiției, discutate la Strășeni cu reprezentanții din domeniu # PulsMedia
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul de drept și sunt esențiale în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
13:20
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # PulsMedia
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile.
13:10
Raportul Departamentului de Stat al SUA: Autoritățile de la Chișinău au depus eforturi pentru a preveni abuzurile, însă progresele sunt limitate # PulsMedia
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, precum și ingerințe în libertatea de exprimare.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor.
13:00
Igor Cujba: Toți cei care au ajuns în Parlament au fost aleși de cineva, de aceea nu se poate guverna de unul singur. Politicienii trebuie să găsească un limbaj comun în interesul țării # PulsMedia
În următorul Parlament, toți trebuie să se așeze la masa negocierilor și să ajungă la un acord. Într-o societate civilizată, nimeni nu are dreptul să conducă de unul singur – acest lucru nu duce la nimic bun. O astfel de opinie a exprimat reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21.
12:50
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP” (sare) în sectorul Centru al capitalei.
12:50
(FOTO) Transportatorii auto, din nou la protest: Nemulțumiți de tarife și noile reglementări # PulsMedia
Joi, 14 august, transportatorii auto au ieșit din nou la protest, adunându-se în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău.
12:50
Ion Chicu, repetent la capitolul aprovizionării R. Moldova cu gaze naturale? ANRE explică fostului premier al lui Dodon cum se formează tarifele # PulsMedia
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îi explică lui Ion Chicu, fostul premier al lui Igor Dodon, cum se formează tarifele la gazele naturale. Actualul membru al blocului „Alternativa” a pretins că gazele naturale ar ajunge în R. Moldova la prețul de opt lei, iar consumatorii plătesc aproape 18 lei. În acest sens, autoritatea explică detaliat cum se formează prețul, care include costurile de transport, costurile de distribuție etc.
12:40
Prețurile locuințelor în Chișinău cresc, dar vânzările scad. „Prima Casă Plus” schimbă jocul pe piața imobiliară # PulsMedia
Locuințele din Chișinău continuă să se scumpească, însă ritmul tranzacțiilor încetinește vizibil. Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că, în trimestrul II 2025, majoritatea cumpărătorilor au apelat la credite ipotecare, iar programul guvernamental „Prima Casă Plus” a devenit principalul motor al cererii, transformând rapid structura pieței imobiliare rezidențiale.
12:40
Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, aprobat de Consiliul Politic Național. Programul, elaborat de profesioniști din cadrul partidului, se bazează pe valorile statului de drept, o economie sustenabilă, educație și sănătate de calitate și respectarea drepturilor cetățenești.
12:40
După ce preotul Constantin Turtureanu, care a decis să treacă parohia din Grinăuți de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, a fost împiedicat să intre în lăcașul unde slujea de ani de zile, un grup de localnici a hotărât să ducă disputa „pe cale pașnică”: în instanță.
12:30
O femeie de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, a fost arestată preventiv pe un termen de 30 de zile. Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, făptuitoarea, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău, a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea mijloace bănești sub pretextul comercializării unor pachete turistice avantajoase, la prețuri atractive, încasând banii în numerar, fără a executa promisiunile.
12:30
Un motociclist și pasagera sa au avut parte de ghinion, după ce au fost loviți de un automobil. Accidentul a avut loc în seara zilei de 13 august curent, în jruul orei 20:10, pe strada Decebal din municipiul Bălți.au fost răniți în urma unui accident rutier produs în seara de 13 august, în orașul Bălți.
Acum 6 ore
12:10
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția # PulsMedia
Un șofer care a depășit viteza legală pe o stradă din orașul elvețian Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețini (95.400 de euro). Bărbatul, un om de afaceri milionar, nu este la prima abatere.
12:10
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime.
10:30
(VIDEO) Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital # PulsMedia
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs joi dimineața, 14 august, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August din municipiul Chișinău.
Acum 8 ore
10:20
Cazul primarului de la Florești, acuzat de omor. IGP confirmă informațiile publicate de PulsMedia # PulsMedia
Poliția Națională confirmă informațiile publicate de PulsMedia.MD cu referire la surse, în legătură cu cazul lui Victor Boicu, primarul localității Frumușica, din raionul Florești, care este acuzat de comiterea unui omor în 2018.
10:10
(VIDEO) „Afacere de familie” cu droguri pe Telegram. Doi soți încătușați de INI în Chișinău # PulsMedia
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ Telegram și alte servicii de mesagerie.
10:00
O femeie a murit în timpul scăldatului. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:33, în iazul din localitatea Bușila, din rauionul Ungheni, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu.
10:00
PAS reacționează în cazul primarului de la Frumușica, reținut pentru un omor când era la PDM, despre care a scris PulsMedia # PulsMedia
PAS a vfenit cu o reacție, după ce PulsMedia.MD a scris cu referire la surse despre faptul că primarul din localitatea Frumușica, raionul Florești, a fost reținut pentru omor comis acum 7 ani când era edil din partea PDM.
08:30
Noi detalii despre crima descoperită după 7 ani, la Florești: A fost reținut și tatăl primarului PAS # PulsMedia
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, pentru o crimă descoperită după 7 ani, despre care a scris ieri PulsMedia.MD, menționează Unimedia.INFO.
Acum 24 ore
21:00
Franţa va retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după două decese provocate de listerioză, transmite euronews.com.
20:20
(VIDEO) Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # PulsMedia
Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.
20:00
(FOTO) Aplicația NG‑SOS revoluționează 112 – localizare precisă, text, imagine și traduceri instant # PulsMedia
Anul 2025 marchează pași importanți în modernizare a serviciilor 112. Aplicația NG-SOS, aflată în implementare, va permite localizarea precisă a apelantului, transmiterea de imagini și mesaje text, precum și traducerea automată a conversațiilor – sprijin vital pentru persoanele cu dizabilități sau care nu vorbesc româna.
19:50
BREAKING NEWS // (SURSE) Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD # PulsMedia
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi.
19:20
Metoda ingenioasă prin care polițistele din Marea Britanie îi prind pe bărbații care hărțuiesc femei # PulsMedia
Poliția din Surrey a lansat o operațiune inedită pentru a combate hărțuirea femeilor care fac sport în aer liber. Ofițeri sub acoperire, deghizați în alergătoare, au fost trimiși pe trasee populare pentru a expune frecvența acestui fenomen îngrijorător. Potrivit The Guardian, acțiunea a dus la 18 arestări pentru diverse infracțiuni.
19:00
Băiat de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie din Austria. Și-au dat seama că lipsește după jumătate de oră # PulsMedia
În timp ce se afla în vacanţă, un cuplu din Germania şi-a uitat băieţelul în vârstă de 10 ani într-o benzinărie din Austria.
19:00
Jimmy Kimmel a obținut cetățenia italiană, ca reacție la revenirea lui Trump la președinția SUA: „E mai rău decât ne-am imaginat” # PulsMedia
Comediantul şi prezentatorul american Jimmy Kimmel a dezvăluit că a obținut cetăţenia italiană, ca răspuns la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Gazda celebrului show „Jimmy Kimmel Live!” a reuşit să obţină cetăţenia italiană datorită bunicii sale materne, a explicat el într-un episod al podcastului lui Sarah Silverman.
18:50
Un tânăr din Ucraina se zbate între viață și moarte, după ce a fost spulberat de un automobil, la Anenii Noi # PulsMedia
Un tânăr a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc acum două zile, la data de 11 august curent, în localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi, susțin sursele PulsMedia.MD.
18:30
(VIDEO) Nouă morţi şi şapte răniţi în sudul Braziliei, într-o explozie accidentală la o fabrică de materiale explozive # PulsMedia
Şase bărbaţi şi trei femei, daţi iniţial dispăruţi, au murit într-o explozie accidentală, într-o fabrică de materiale explozive în sudul Braziliei, anunţă autorităţile.
