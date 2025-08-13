Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei
Radio Moldova, 14 august 2025
Paris Saint-Germain a cucerit pentru prima dată Supercupa UEFA. Trupa lui Luis Enrique a obținut o victorie dramatică în seria penalty-urilor în fața echipei Tottenham Hotspur în orașul Udine, din Italia.
• • •
Vetting: Experții pledează pentru găsirea unui echilibru între necesitatea curățării sistemului de justiție și capacitatea acestuia de a funcționa # Radio Moldova
Reforma justiției trebuie regândită, reieșind din limitele reale ale unui sistem care a fost compromis timp de decenii, afirmă președintele Comunității WatchDog, Valeriu Pașa. „Din păcate, vetting-ul nu este un panaceu. Reforma nu trebuie să aibă drept scop doar să-i dea afară pe toți din sistem”, a constatat Pașa, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Mărturii șocante: nord-coreeni fugiți din Rusia povestesc despre condiții inumane de muncă # Radio Moldova
Pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după trimiterea bărbaților pe front, Kremlinul apelează la muncitori din Coreea de Nord. Tineri eliberați din lagărele nord-coreene sunt trimiși să lucreze pe șantierele de construcții din Rusia, unde muncesc și câte 18 ore pe zi. Jurnaliștii BBC au intervievat șase dintre acești muncitori, care au reușit să fugă. Ei au povestit că angajatorii ruși le oferă doar două zile libere pe an.
Zece curți de bloc vor fi reabilitate în orașul Cricova. Primul proiect din cadrul Programului „Curtea Europeană” a demarat în această localitate. Muncitorii urmează să asfalteze căile de acces și să amenajeze zone de relaxare și de joacă. Alte zeci de curți de bloc din Chișinău și suburbii urmează să fie reabilitate, până la sfârșitul anului. Programul este implementat de Guvern, cu sprijinul Uniunii Europene.
Forțele de ordine îi cer Primăriei Chișinău să solicite în instanță interzicerea manifestațiilor „ilegale”, programate până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Poliția îi solicitată Primăriei Chișinău să inițieze o procedură judiciară pentru blocarea tuturor întrunirilor considerate „ilegale”, planificate până la sfârșitul anului, nu doar a protestului anunțat de condamnatul Ilan Șor pentru ziua de sâmbătă, 16 august. Forțele de ordine susțin că aceste acțiuni ar fi organizate de grupări criminale, cu finanțare ilegală, și ar urmări destabilizarea ordinii publice, existând deja un dosar penal în acest caz.
Parcursul tenismenei românce Sorana Cîrstea la turneul WTA de la Cincinnati a fost oprit de renumita jucătoare poloneză Iga Swiatek # Radio Moldova
Swiatek, fostul lider mondial, care deține 6 titluri de Mare Șlem, a câștigat partida din optimile de finală cu scorul de 6-4, 6-3. Partida a durat o oră și 35 de minute.
Incendii de vegetație în Spania, Franța, Portugalia, Grecia și Turcia - bilanț sumbru # Radio Moldova
Incendiile de vegetație din sudul Europei și din Balcani nu mai contenesc. În Spania, cel puțin șase focare au scăpat de sub control, iar presa locală scrie că un român a murit într-o localitate de lângă Madrid. Bărbatul încerca să stingă un incendiu care ajunsese până la ferma de cai în care lucra. Focul a făcut și alte victime. Totodată, șapte mii de spanioli au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza flăcărilor. Misiuni dificile sunt în desfășurare și în Franța, Portugalia, Grecia și Turcia.
Liderii europeni îi cer lui Trump să apere interesele Kievului în fața lui Putin. Merz: Există speranță pentru pace în Ucraina # Radio Moldova
Liderii europeni l-au îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele Kievului și ale Europei în domeniul securității, la întâlnirea cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în urma unui maraton online la care au participat președintele Ucrainei, președintele SUA și lideri ai UE. „Există speranță pentru schimbare, există speranță pentru pace în Ucraina”, a subliniat Merz, citat de Deutsche Welle.
Raport: Tortura și tratamentele inumane, în special în regiunea transnistreană, cele mai grave provocări din domeniul drepturilor omului # Radio Moldova
Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA pentru 2024 arată că tortura și tratamentele inumane sunt cele mai grave provocări în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană. Totodată, libertatea presei rămâne afectată de influențe oligarhice și externe, iar dezinformarea continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru democrație și statul de drept. Avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru, a vorbit, la Moldova 1, despre o realitate îngrijorătoare: deși autoritățile de la Chișinău au făcut eforturi pentru prevenirea abuzurilor, progresul este limitat în stânga Nistrului, unde presiunile, detențiile arbitrare și tratamentele inumane sunt la ordinea zilei.
Tentativă de evadare eșuată la Penitenciarul nr. 15 - Cricova: mai mulți ani de pușcărie pentru doi condamnați # Radio Moldova
Doi deținuți cu vârste de 24 și 27 de ani, care au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova, vor sta și mai mult la pușcărie. Deținuții, care își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni, au fost condamnați la câte doi ani de închisoare și pentru tentativă de evadare din penitenciar.
Un val de căldură a lovit din nou o mare parte a Europei, aducând temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius în Franța, Portugalia, Spania, precum și în mai multe state din Balcani. Situația a determinat autoritățile să emită alerte de risc extrem de incendii și să impună măsuri speciale de prevenție. Și România se află sub cod portocaliu de arșiță.
Comanda de stat pentru studii de licență, acoperită în proporție de 80%: începe sesiunea suplimentară de admitere # Radio Moldova
Sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova a început marți, 13 august, pentru candidații care nu au participat sau nu au fost admiși în sesiunea de bază. Dosarele pot fi depuse online, pe eadmitere.gov.md, până pe 15 august.
Instituțiile statului au prioritate: Expoziție organizată de Guvern în centrul Chișinăului, nu manifestația anunțată de Ilan Șor pentru 16 august # Radio Moldova
Protestul anunțat de Ilan Șor pentru 16 august nu va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale, spațiul fiind rezervat pentru un eveniment oficial organizat de Guvern, în cadrul Zilelor Diasporei. Potrivit Legii privind întrunirile, instituțiile publice au prioritate în utilizarea locațiilor publice pentru acțiuni oficiale, iar autoritățile locale au informat organizatorii altor manifestații că în această perioadă piața centrală va găzdui activități dedicate sărbătorilor naționale.
O elevă din Fălești a reprezentat R. Moldova la campionatul global de design grafic din SUA # Radio Moldova
Cristina Lucanovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești, a reprezentat Republica Moldova la Adobe Certified Professional World Championship 2025, desfășurat între 27 și 30 iulie în Orlando, Florida. Evenimentul a reunit tineri talentați din peste 30 de țări, oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra abilitățile în design grafic la nivel internațional.
CSP ar putea decide săptămâna viitoare cine va conduce Procuratura Generală: doi candidați, intervievați pe 19 august # Radio Moldova
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august.
O porțiune a râului Răut, curățată pentru a preveni inundațiile în mai multe sate din raionul Florești # Radio Moldova
O porțiune a râului Răut, care inundă deseori satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila din raionul Florești, a început să fie curățată. Lucrările sunt desfășurate pe o distanță de zece kilometri, iar specialiștii au obiectivul de a restabili cursul natural al râului, astfel încât să fie prevenite inundațiile.
Donald Trump se îndreaptă spre întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska nepregătit. Din cauza reducerilor radicale de personal în domeniul politicii externe și a recrutării în echipa sa a loialiștilor, și nu a experților, în administrație nu mai există persoane care să înțeleagă intențiile și metodele conducerii Rusiei și ale liderului său, relatează The Moscow Times.
Victor Mihailov schimbă strategia de joc a Sheriff-ului înaintea returului cu Anderlecht Bruxelles # Radio Moldova
Victor Mihailov dorește ca Sheriff Tiraspol să arate altfel în cea de-a doua partidă cu Anderlecht Bruxelles. „Galben-negrii” au pierdut cu 0:3 în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor, iar în vederea meciului-retur, tehnicianul echipei tiraspolene intenționează să schimbe strategia de joc.
Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks, la final de mandat în R. Moldova: Vizite de rămas-bun la instituții publice # Radio Moldova
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, se află la final de mandat în Republica Moldova și a început vizitele de rămas-bun cu șefii de instituții publice. Miercuri, 13 august, diplomatul leton a avut o întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca.
Ministerele ruse cer profesorilor să identifice elevii străini „înclinați spre acțiuni ilegale” # Radio Moldova
Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Științei, au elaborat recomandări pentru profesori privind identificarea copiilor străini „înclinați spre acțiuni ilegale”, relatează Meduza Live, cu referire la Vedomosti.
Marșul LGBT - „interzis”, manifestația lui Șor - „lipsă de competențe”: ce prerogative are Primăria Chișinău în privința întrunirilor publice # Radio Moldova
Primăria Chișinău își menține poziția potrivit căreia interzicerea unei manifestații publice nu ține de competența sa, atribuțiile administrației locale fiind limitate la primirea notificărilor și la colaborarea cu alte autorități pentru buna desfășurare a evenimentelor. Cu toate acestea, în trecut au existat cazuri în care instituția, prin vocea primarului Ion Ceban, a făcut propuneri de restricționare sau chiar de interzicere a unor acțiuni publice.
Explicații privind cererea CEC de a dizolva partidele asociate cu Șor: „Călătorii nejustificate și nerespectarea procedurilor” # Radio Moldova
Solicitarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de dizolvare a celor patru partide politice considerate succesoare ale partidului „Șor”, declarat neconstituțional, se justifică prin faptul că formațiunile au depus la CEC acte pentru înregistrarea unui bloc electoral, creat sub auspiciile lui Ilan Șor și anunțat de la Moscova. De asemenea, există neclarități privind finanțările acestora, declară vicepreședintele CEC, Pavel Postica.
Expert: Campaniile de dezinformare lansate în R. Moldova, parte a unei strategii coordonate, cu resurse financiare importante # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare, direcționate în special împotriva președintei Maia Sandu, a Guvernului și a instituțiilor statului. Potrivit autorităților și experților, mesajele false au devenit mai numeroase, mai agresive și mai sofisticate, fiind propagate masiv prin rețele de socializare, în special pe TikTok și Facebook.
Vladimir Plahotniuc, cu un pas mai aproape de a fi extrădat în R. Moldova: Curtea de Apel Atena a acceptat cererea procurorilor moldoveni # Radio Moldova
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi extrădat în R. Moldova. Decizia a fost luată miercuri, 13 august, de Curtea de Apel de la Atena, care a examinat cererea procurorilor moldoveni privind extrădarea oligarhului în R. Moldova. Totuși, o decizie finală privind extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia.
Bărbat, șantajat să plătească mii de euro unor grupări criminale: patru indivizi, reținuți # Radio Moldova
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaеț” și „Makena”, implicați în comiterea unei infracțiuni de șantaj pe teritoriul țării, au ajuns pe mâna polițiștilor din brigada „Fulger”. Aceștia au inventat o datorie fictivă și cereau mii de euro de la un bărbat.
Donnarumma și-a anunțat plecarea, iar conform presei, Manchester City a intrat pe fir # Radio Moldova
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi. Conform presei franceze, Donnarumma și-a dat acordul pentru transferul la Manchester City, după ce a discutat cu antrenorul „citadinilor” Pep Guardiola, iar clubul englez vă plăti 30 de milioane de euro.
Ultimele sancțiuni aplicate de UE pentru șapte persoane și trei entități din R. Moldova, valabile și în Elveția # Radio Moldova
Elveția s-a alăturat celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni aplicate Federației Ruse de către Uniunea Europeană (UE). Mai exact, Berna a extins lista celor vizați de restricții, aplicând sancțiuni împotriva a șapte noi persoane și trei entități din Republica Moldova, acuzate că au participat la acțiuni coordonate de Rusia pentru influențarea referendumului privind aderarea țării la Uniunea Europeană și a alegerilor prezidențiale din 2024.
Meciuri nebune în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor: echipa antrenată de Jose Mourinho speră să ajungă în grupa unică # Radio Moldova
Meciuri spectaculoase în manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Fenerbahce Istanbul, FC Copenhaga, FC Bruges sau FC Pafos se numără printre echipele calificate în play-off, în urma partidelor jucate pe teren propriu.
Meci de gală la Udine: Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur luptă pentru Supercupa Europei # Radio Moldova
Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur au ocazia să-și treacă în palmares un nou trofeu. Cele două echipe se vor confrunta pentru Supercupa Europei. Partida se va disputa în această seară, începând cu ora 22, pe stadionul Friuli din orașul italian Udine.
Revista presei internaționale // Europa, îngrijorată de rezultatul negocierilor dintre Trump și Putin; Intemperiile naturale fac ravagii în Europa # Radio Moldova
Presa internațională continuă să relateze despre pregătirile negocierilor pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care ar urma să aibă loc vineri între președinții SUA și Rusia în Alaska. Pe fondul războiului dus împotriva Ucrainei, mai multe publicații scriu despre situația critică a economiei ruse, iar agențiile europene de presă își concentrează atenția asupra dezastrelor naturale provocate de încălzirea globală.
Poliția, ANRCETI și SIS cer blocarea a 443 de canale TikTok implicate în manipulare și propagandă # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției Naționale, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate, aceste canale însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări.
Revista presei // Primarul capitalei ignoră avertizările Poliției Naționale; Fost judecător, găsit împușcat # Radio Moldova
Presa din RM urmărește evoluțiile care marchează scena politică din RM în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm și despre refuzul primarului capitalei, Ion Ceban, de a veni în întâmpinarea poliției naționale, care i-a solicitat să nu autorizeze desfășurarea unui protest organizat de fugarul penal Ilan Șor. Un alt subiect aflat în vizorul mass-media este decesul fostului judecător Mihail Diaconu, găsit marți împușcat sub un pod din capitală.
USMF „Nicolae Testemițanu” a înmatriculat la studii 1.146 de candidați, după etapa de bază a admiterii # Radio Moldova
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a admis la studii 1.146 de candidați după etapa de bază a admiterii din acest an. Pentru sesiunea suplimentară mai sunt disponibile doar 36 de locuri, cele mai multe în bază de contract.
Acces rapid la istoricul medical al pacientului: Agenția de Guvernare Electronică lucrează la crearea Dosarului Electronic de Sănătate # Radio Moldova
Accesul cetățenilor Republicii Moldova la propriile date medicale digitale este la un nivel de sub 10%, de șapte ori mai mic decât media UE, potrivit Programului Digital Decade 2030. Doar un sfert din documentația medicală este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și afectează continuitatea îngrijirii, arată un raport al Ministerului Sănătății. Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți până în 2030.
Baza militară Elmendorf–Richardson din Anchorage, scena primei întâlniri Putin–Trump pe pământ american # Radio Moldova
Administrația americană și Kremlinul au stabilit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Alegerea vine după ce oficialii americani au constatat că, în plin sezon turistic, opțiunile din Alaska care să corespundă cerințelor de securitate erau extrem de limitate.
Rusia avansează lângă Dobropolie înaintea summitului Putin–Trump. Temeri în Ucraina și Europa privind o pace impusă # Radio Moldova
În ultimele zile, trupele ruse au realizat un avans neașteptat pe frontul de est al Ucrainei, în apropierea orașului Dobropolie, reușind să pătrundă câțiva kilometri în interiorul teritoriului controlat de Kiev. Potrivit The Wall Street Journal (WSJ), acesta este un pas rar în război și vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin urmărește să obțină un avantaj pe câmpul de luptă înaintea întrevederii cu liderul american Donald Trump, programată vineri, în Alaska.
„Este inacceptabil ca viitorul unui stat suveran să fie decis în absența lui”: abordarea amintește de „precedente istorice periculoase”, avertizează experții # Radio Moldova
Lipsa unei strategii din partea SUA ar submina nu doar suveranitatea Kievului, ci și arhitectura de securitate europeană. Expertul în relații internaționale Laurențiu Pleșca susține că acest lucru ar fi „o incoerență care slăbește încrederea în politica externă americană și pune sub semnul întrebării angajamentul SUA față de securitatea regională”, avertizând, în context, și asupra riscurilor generate de actualele mișcări diplomatice în jurul unui posibil acord Trump–Putin, fără Zelenski, privind încheierea războiului.
Medicii avertizează că, în această perioadă, sunt înregistrate mai multe cazuri de COVID-19, la copii mici. 30 de copii care au simptome specifice infecției sunt internați în Spitalul Municipal de Boli Contagioase de Copii. Cei mai mulți dintre pacienți nu au împlinit încă un an. Medicii cred că, numărul cazurilor a crescut, pentru că august este luna evenimentelor de familie.
Corespondență Dan Alexe // UE gata să sancționeze Israelul pentru încălcarea clauzei privind drepturile omului din acordul de asociere # Radio Moldova
Ambasadorii celor 27 de țări din UE la Bruxelles ar putea decide, miercuri, 13 august, o serie de măsuri împotriva Israelului, pentru acțiunile militare din Gaza, dacă o majoritate calificată a țărilor va fi de acord. Ultima dată când s-au întâlnit, în urmă cu o săptămână, o astfel de majoritate lipsea.
Pavel Postica: Actuala perioadă electorală, una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani # Radio Moldova
Perioada electorală pentru parlamentarele din acest an se conturează drept una dintre cele mai tensionate și solicitante din ultimii ani, afirmă vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica. Potrivit acestuia, miza scrutinului este una majoră, dat fiind faptul că Republica Moldova este o republică parlamentară, iar direcția de dezvoltare a țării depinde în mare măsură de rezultatele votului.
MAI, detalii despre starea de sănătate a celor doi pompieri care au supraviețuit după accidentul de la Telenești # Radio Moldova
Cei doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au supraviețuit după ce autospeciala în care se aflau a fost implicată, la sfârșitul săptămânii trecute, într-un grav accident rutier produs în raionul Telenești, se află în continuare în spital. Ceilalți doi colegi ai lor, decedați în urma impactului violent, au fost astăzi înmormântați.
Senator de la București: „Dezvoltarea vine doar prin intermediul UE – la fel și pacea” # Radio Moldova
Vizitele oficiale și informale ale liderilor României, Republicii Moldova și Ucrainei transmit un mesaj clar: „cele trei state nu sunt și nu trebuie să fie singure”. Într-un moment geopolitic fragil, cooperarea și solidaritatea reciprocă devin elemente esențiale pentru stabilitatea regională, iar cei trei lideri de stat de la București, Chișinău și Kiev sunt „o platoșă de apărare pentru întreaga Europă”, a declarat senatorul român Irineu Darău, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Meteorologii vor putea colecta mai rapid date precise despre temperatura și umiditatea solului. La stația din Hâncești au fost instalați senzori moderni care simplifică semnificativ munca specialiștilor. Datele despre sol sunt foarte importante pentru agricultură. Dispozitive moderne vor ajunge și în alte raioane.
